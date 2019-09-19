Общество

29 минут назад

Turkish Airlines полетит из Липецка?

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Turkish Airlines полетит из Липецка?

В торгово-промышленной палате надеются на то, что турецкую авиакомпанию в Липецке  привлечет более высокий, чем в Воронеже, уровень доходов населения. 

Сегодня в Липецкой торгово-промышленной палате состоялась встреча её президента Анатолия Гольцов, начальника управления инвестиции и инноваций администрации области Сергея Шаронина, представителей крупных промышленных предприятий региона с работниками государственной авиакомпании Turkish Airlines Айтекином Уяром и Явузом Чакаром. Тема встречи: полёты в Турцию из аэропорта "Липецк", по вывеске международного, по сути, внутреннего (из-за рубежа к нам летают лишь чартеры инвесторов ОЭЗ "Липецк").

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Президент ТПП Анатолий Гольцов считает, что положение дел надо менять. Негоже, мол, липчанам летать на курорты Средиземного моря из Воронежа и Москвы, тем более, что уровень доходов липчан выше, чем в сопредельном регионе. 

- 75 процентов жителей Липецкой области летают в Турцию из аэропорта Воронеж. Липчанам было бы приятнее летать туда из своего аэропорта. Мы хотим, чтобы турецкая авиакомпания обзавелась представительством в Липецке, - заметил Анатолий Гольцов. 

Гостям Липецка были представлены небольшие презентации. Сергей Шаронин показал туркам видеоролик о нашем регионе. Они узнали о географическом положении области, её населении, экономическом потенциале, индексах деловой активности, числе резидентов ОЭЗ "Липецк", рекордных намолотах, удоях и гектарах поднятой зяби. Последние кадры презентации - с толпой одетых в кольчуги и вооруженных копьями и мечами реконструкторов - должно быть, удивил некогда традиционных наших недругов, у которых был отжат Крым ещё во времена императрицы Екатерины. 

- Мы готовимся к посещению нашего региона послом Турции, - заметил после окончания ролика Сергей Шаронин. 

Далее чиновник зачем-то стал заново перечислять наши достижения, будто бы видеопрезентации было мало. Очевидно, Сергей Шаронин посчитал, что как только Turkish Airlines откроет свое представительство в Липецке, отсюда самолётами начнут возить в Турцию чугун, металлопрокат, пшеницу. 

- Богатый к богатому идёт! - скрасил некое недоумение после такой презентации Анатолий Гольцов. 

В России Turkish Airlines присутствует в 10 аэропортах. Гендиректор российского представительства Turkish Airlines Айтекин Уяр рассказал о работе своего офиса в аэропорту Воронежа. Оттуда три раза в неделю самолёты авиакомпании регулярными рейсами летают в новый аэропорт Стамбула (его пропускная способность после окончания работ по расширению составит 200 млн пассажиров в год и он станет самым крупным хабом мира), а в следующем году регулярные перевозки свяжут Воронеж с курортной Антальей. Авиакомпания летает в 125 стран мира, являясь самым крупным авиаперевозчиком в Европе и мире.
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Комментарии (10)

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это тот самый Г?

1 минуту назад
Гольцов , прохо--ец еще тот еще с комсомола начинал, то любили партию -комсомол , потом побросали партбилеты и подались в бизнесмены
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Город говорит

6 минут назад
Turkish Airlines с трудом забивает самолеты в Воронеже пассажирами из Липецка, Тамбова, Белгорода и даже Саратова... А в липецкий аэропорт уже вложили миллионы, а воз и ныне там...
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мужик

13 минут назад
Ну так и в итоге они будут летать?
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Ой ну как всегда

14 минут назад
Кроме удоев и привесов гордится нечем, надеюсь товарищи поняли о чем речь и не поняли зачем им эти ценные данные ! И когда интересно у нас в области уровень доходов стал выше чему Воронеже , прям рассмешили так рассмешили
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Гость

15 минут назад
Сначала сделайте нормальный аэропорт
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Шарик

15 минут назад
из-за 3 рейсов в неделю надо будет содержать персонал, дьюти-фри наплнять и т.д. Турки не * , Воронежский аэропорт себя оправдывает и гольцов путает со-стару, что более высокие доходы не гарантирует забитый аэропорт.
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граждане!

16 минут назад
Летайте самолетами Аэрофлота!
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111

17 минут назад
Смешно....Сами то себе они верят?
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Маруся

20 минут назад
Ну и давно пора, еще бы в Грецию и Испанию наладили бы авиасообщение на летний сезон, вообще была бы красота! В Воронеже куда только ни летают...
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asa

22 минуты назад
Давно пора бы это сделать.
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