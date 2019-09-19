Turkish Airlines полетит из Липецка?

В торгово-промышленной палате надеются на то, что турецкую авиакомпанию в Липецке привлечет более высокий, чем в Воронеже, уровень доходов населения.



Сегодня в Липецкой торгово-промышленной палате состоялась встреча её президента Анатолия Гольцов, начальника управления инвестиции и инноваций администрации области Сергея Шаронина, представителей крупных промышленных предприятий региона с работниками государственной авиакомпании Turkish Airlines Айтекином Уяром и Явузом Чакаром. Тема встречи: полёты в Турцию из аэропорта "Липецк", по вывеске международного, по сути, внутреннего (из-за рубежа к нам летают лишь чартеры инвесторов ОЭЗ "Липецк").Президент ТПП Анатолий Гольцов считает, что положение дел надо менять. Негоже, мол, липчанам летать на курорты Средиземного моря из Воронежа и Москвы, тем более, что уровень доходов липчан выше, чем в сопредельном регионе.- 75 процентов жителей Липецкой области летают в Турцию из аэропорта Воронеж. Липчанам было бы приятнее летать туда из своего аэропорта. Мы хотим, чтобы турецкая авиакомпания обзавелась представительством в Липецке, - заметил Анатолий Гольцов.Гостям Липецка были представлены небольшие презентации. Сергей Шаронин показал туркам видеоролик о нашем регионе. Они узнали о географическом положении области, её населении, экономическом потенциале, индексах деловой активности, числе резидентов ОЭЗ "Липецк", рекордных намолотах, удоях и гектарах поднятой зяби. Последние кадры презентации - с толпой одетых в кольчуги и вооруженных копьями и мечами реконструкторов - должно быть, удивил некогда традиционных наших недругов, у которых был отжат Крым ещё во времена императрицы Екатерины.- Мы готовимся к посещению нашего региона послом Турции, - заметил после окончания ролика Сергей Шаронин.Далее чиновник зачем-то стал заново перечислять наши достижения, будто бы видеопрезентации было мало. Очевидно, Сергей Шаронин посчитал, что как только Turkish Airlines откроет свое представительство в Липецке, отсюда самолётами начнут возить в Турцию чугун, металлопрокат, пшеницу.- Богатый к богатому идёт! - скрасил некое недоумение после такой презентации Анатолий Гольцов.В России Turkish Airlines присутствует в 10 аэропортах. Гендиректор российского представительства Turkish Airlines Айтекин Уяр рассказал о работе своего офиса в аэропорту Воронежа. Оттуда три раза в неделю самолёты авиакомпании регулярными рейсами летают в новый аэропорт Стамбула (его пропускная способность после окончания работ по расширению составит 200 млн пассажиров в год и он станет самым крупным хабом мира), а в следующем году регулярные перевозки свяжут Воронеж с курортной Антальей. Авиакомпания летает в 125 стран мира, являясь самым крупным авиаперевозчиком в Европе и мире.