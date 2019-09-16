Общество
сегодня, 08:48
В больнице «Липецк-Мед» - новый главврач
Место Владимира Ковалева заняла Юлия Агапова.
Сегодня главным врачом ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» стала бывшая заведующая пульмонологическим отделением больницы «Свободный Сокол» Юлия Агапова.
Прежнему главврачу больницы Владимиру Ковалеву предложено новое место работы - главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 9» (на улице Невского).
Напомним, что больница «Липецк-Мед» хорошо запомнилась Игорю Артамонову тем, что тут ему на голову полилась вода из худого потолка, что он и показал зимой этого года в своем аккаунте в «Инстаграм». На следующий день после внезапного визита в больницу вице-губернатор Илья Тузов устроил разнос медикам. После этого подрядчик за свой счет полностью устранил все дефекты кровли, по новому отремонтировал фасад больницы.
Более того, этим летом в «Липецк-Меде» капитально отремонтировали поликлинику, которая не видела ремонта 30 лет. На приведение в порядок помещений площадью более 1500 кв.м. было выделено 28 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт дневного стационара поликлиники, отделения профилактики, регистратуры, ряда отделений стационара. В поликлинике появился новый маммограф (его пропускная способность - до пятидесяти женщин в смену, или в 2,5 раза больше, чем можно было сделать исследований на устаревшем оборудовании), аппарат УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф и пять комплектов эндоскопического оборудования, на закупку которых было потрачено порядка 70 млн рублей (поликлиника обслуживает 26,5 тысяч взрослых и 6 тысяч детей).
Также потерял работу главврача ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» Алексей Коростелев (ему предложено стать заместителе главного врача одной из больниц Липецка). Его обязанности пока будет исполнять начмед Ирина Гапотченко. Имя нового главврача противотуберкулезного диспансера пока не известно: кандидатура еще согласовывается в облздраве.
Эти перемены - не последние. Они анонсированы губернатором региона Игорем Артамоновым, заявившем на инаугурации в минувшую пятницу, что один из его главных приоритетов - медицина.
Прежнему главврачу больницы Владимиру Ковалеву предложено новое место работы - главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 9» (на улице Невского).
Напомним, что больница «Липецк-Мед» хорошо запомнилась Игорю Артамонову тем, что тут ему на голову полилась вода из худого потолка, что он и показал зимой этого года в своем аккаунте в «Инстаграм». На следующий день после внезапного визита в больницу вице-губернатор Илья Тузов устроил разнос медикам. После этого подрядчик за свой счет полностью устранил все дефекты кровли, по новому отремонтировал фасад больницы.
Более того, этим летом в «Липецк-Меде» капитально отремонтировали поликлинику, которая не видела ремонта 30 лет. На приведение в порядок помещений площадью более 1500 кв.м. было выделено 28 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт дневного стационара поликлиники, отделения профилактики, регистратуры, ряда отделений стационара. В поликлинике появился новый маммограф (его пропускная способность - до пятидесяти женщин в смену, или в 2,5 раза больше, чем можно было сделать исследований на устаревшем оборудовании), аппарат УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф и пять комплектов эндоскопического оборудования, на закупку которых было потрачено порядка 70 млн рублей (поликлиника обслуживает 26,5 тысяч взрослых и 6 тысяч детей).
Также потерял работу главврача ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» Алексей Коростелев (ему предложено стать заместителе главного врача одной из больниц Липецка). Его обязанности пока будет исполнять начмед Ирина Гапотченко. Имя нового главврача противотуберкулезного диспансера пока не известно: кандидатура еще согласовывается в облздраве.
Эти перемены - не последние. Они анонсированы губернатором региона Игорем Артамоновым, заявившем на инаугурации в минувшую пятницу, что один из его главных приоритетов - медицина.
Павел
А
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