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сегодня, 08:48

В больнице «Липецк-Мед» - новый главврач

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В больнице «Липецк-Мед» - новый главврач

Место Владимира Ковалева заняла Юлия Агапова.

Сегодня главным врачом ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» стала бывшая заведующая пульмонологическим отделением больницы «Свободный Сокол» Юлия Агапова.

Прежнему главврачу больницы Владимиру Ковалеву предложено новое место работы - главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 9» (на улице Невского).

Напомним, что больница «Липецк-Мед» хорошо запомнилась Игорю Артамонову тем, что тут ему на голову полилась вода из худого потолка, что он и показал зимой этого года в своем аккаунте в «Инстаграм». На следующий день после внезапного визита в больницу вице-губернатор Илья Тузов устроил разнос медикам. После этого подрядчик за свой счет полностью устранил все дефекты кровли, по новому отремонтировал фасад больницы.

Более того, этим летом в «Липецк-Меде» капитально отремонтировали поликлинику, которая не видела ремонта 30 лет. На приведение в порядок помещений площадью более 1500 кв.м. было выделено 28 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт дневного стационара поликлиники, отделения профилактики, регистратуры, ряда отделений стационара. В поликлинике появился новый маммограф (его пропускная способность - до пятидесяти женщин в смену, или в 2,5 раза больше, чем можно было сделать исследований на устаревшем оборудовании), аппарат УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф и пять комплектов эндоскопического оборудования, на закупку которых было потрачено порядка 70 млн рублей (поликлиника обслуживает 26,5 тысяч взрослых и 6 тысяч детей).

Также потерял работу главврача ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» Алексей Коростелев (ему предложено стать заместителе главного врача одной из больниц Липецка). Его обязанности пока будет исполнять начмед Ирина Гапотченко. Имя нового главврача противотуберкулезного диспансера пока не известно: кандидатура еще согласовывается в облздраве.

Эти перемены - не последние. Они анонсированы губернатором региона Игорем Артамоновым, заявившем на инаугурации в минувшую пятницу, что один из его главных приоритетов - медицина.
13 2550
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Комментарии (13)

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Павел

3 минуты назад
Необходимо запретить гос мед учреждениям оказывать платные услуги. Это кормушка главных врачей, замов и бухгалтеров, так как львиная доля идет этих денег им. При этом они заинтересованы, чтобы денег было больше и больше, а когда главврач привыкает жить на зарплату 100 000 и выше, ему уже интересно достигнуть новых высот и приблизиться к доходу с шестью нулями, а человек и его здоровье уходит на второй план. Главное это деньги. Этот подход и позволил кстати ничего не значащему и ничего не сделавшему кандидату набрать 20 %
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А

16 минут назад
когда уберут главврача Областной детской больницы?? Насажал своих тербунских родственников, сидят деньги от ремонтов пилят у бюджетной кормушки... только бухгалтерия и прочая хозобслуга глав.врача - 60 (шестьдесят!) человек, так полный штат медицинского персонала всей больницы 400 !!!
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весёлый

17 минут назад
Десять лет учиться на врача ,не каждый сможет
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Бублик

17 минут назад
Когда же в инфекционной поменяют Главврача
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весёлый

18 минут назад
А с врачами проблема по всей стране,они по всей Европе и всему Миру ,и в частных клиниках
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весёлый

20 минут назад
Всё дело наверное в зарплате из за которой и жалобы шли на Ковалёва ,но он причём ,прибавили зарплату на словах ,одно убавили ,другое прибавили,а зарплата такая же,народ не обманешь,от перестановок главных врачей ничего не изменится ,так только одно пиарство ,человек уже знал все тонкости и все больные места на что надо в первую очередь уделить внимание ,а на новом месте надо ещё очень много времени привыкнуть и узнать все тонкости,а можно и вообще их не узнать ,потому что ещё поменяют местами
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нормуль

23 минуты назад
да пох,че пускай другие у кормушки потруться.
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Гость

30 минут назад
Ничего, Агапова вмиг найдет и педиатров и других врачей... Вспомните еще Ковалева.
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..

38 минут назад
Гость, не понравилась работа! А вам ? Врачей нет, все ушли. Педиатора 2 на весь район! Я только рад. Этот ни сделал ни чего, чтобы персонал остался.
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ясновидящая

46 минут назад
сплошная чехарда. убирать с одного места и ставить на другое в такой же должности....
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