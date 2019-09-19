сегодня, 20:01
Экс-мэра Данкова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями
И.о. руководителем следственного управления СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении экс - мэра города Данкова Алексея Левина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Преступление выявлено Следственным управлением во взаимодействии с сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Липецкой области. В настоящее время Алексей Левин задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
По бывшему месту работы и жительства Левина проведены обыски, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела находится под особым контролем руководства следственного управления.
Напомним, что Алексея Левина отправили в отставку 17 сентября на внеочередной сессии Данковского горсовета. Поводом для такого решения депутатов стало письменное требование Игоря Артмонова об отставке мэра. Глава области сообщил депутатам, что региональное управление по вопросам противодействия коррупции выявило в деятельности Алексея Левина нарушения антикоррупционного законодательства.
6 сентября 2011, 17:47
Праздник
6 сентября 2011, 17:47
бордюр
Нужно
Сентябрь 04, 2015 15:06
Ура
Левина в тюрьму!!!
Данков
гость