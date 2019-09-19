Экс-мэра Данкова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями

И.о. руководителем следственного управления СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении экс - мэра города Данкова Алексея Левина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"По версии следствия, подозреваемый в январе текущего года, будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч рублей за выделение ему благоприятного места на территории города для установки торгового павильона. Кроме этого, как считает следствие, чиновник, действуя в своих интересах, заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для городского поселения плате. В результате городская казна недополучила более 2 миллионов рублей. Учитывая, что фигурант на момент возбуждения уголовных дел являлся спецсубьектом, так как имел статус высшего должностного лица городского поселения, применен особый порядок производства по уголовным делам, в связи с чем постановления о возбуждении уголовных дел в отношении него подписано и.о. руководителя СУ СК России по Липецкой области", - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Преступление выявлено Следственным управлением во взаимодействии с сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Липецкой области. В настоящее время Алексей Левин задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.



По бывшему месту работы и жительства Левина проведены обыски, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы.



Расследование уголовного дела находится под особым контролем руководства следственного управления.



Напомним, что Алексея Левина отправили в отставку 17 сентября на внеочередной сессии Данковского горсовета. Поводом для такого решения депутатов стало письменное требование Игоря Артмонова об отставке мэра. Глава области сообщил депутатам, что региональное управление по вопросам противодействия коррупции выявило в деятельности Алексея Левина нарушения антикоррупционного законодательства.







