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Экс-мэра Данкова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями

13 883
#взятка
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Экс-мэра Данкова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями

И.о. руководителем следственного управления СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении экс - мэра  города Данкова Алексея Левина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"По версии следствия, подозреваемый в январе текущего года, будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч рублей за выделение ему благоприятного места на территории города для установки торгового павильона. Кроме этого, как считает следствие, чиновник, действуя в своих интересах, заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для городского поселения плате. В результате городская казна недополучила более 2 миллионов рублей. Учитывая, что фигурант на момент возбуждения уголовных дел являлся спецсубьектом, так как имел статус высшего должностного лица городского поселения, применен особый порядок производства по уголовным делам, в связи с чем постановления о возбуждении уголовных дел в отношении него подписано и.о. руководителя СУ СК России по Липецкой области", - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Преступление выявлено Следственным управлением во взаимодействии с сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Липецкой области. В настоящее время Алексей Левин задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По бывшему месту работы и жительства Левина проведены обыски, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела находится под особым контролем руководства следственного управления.

Напомним, что Алексея Левина отправили в отставку 17 сентября на внеочередной сессии Данковского горсовета. Поводом для такого решения депутатов стало письменное требование  Игоря Артмонова об отставке мэра. Глава области сообщил депутатам, что региональное управление по вопросам противодействия коррупции выявило в деятельности Алексея Левина нарушения антикоррупционного законодательства.
 


13 883
#взятка
2

Комментарии (14)

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6 сентября 2011, 17:47

7 секунд назад
«Молодогвардейцы высказали свой протест деятельности ставленницы ЛДПР, мэра Данкова Надежды Деревниной, – рассказал начальник штаба «Молодой Гвардии Единой России» города Липецка Максим Зеленоборский. – Мы заметили, что ни один из жителей не отметил позитивную деятельность мэра, были лишь негативные отзывы. Люди говорили, что ЛДПР – это партия пустых слов и ничего из обещаний не выполняется. «Молодогвардейцы» выступают за грамотную работу и реальные дела».
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Праздник

1 минуту назад
Фалеев держал его как 6-ку, что бы отмывать денежные средства. Глава района знал обо всем и курировал данное направление по отмыванию и вымоганию денег. Пора всех проверить и вывести на чистую воду!
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6 сентября 2011, 17:47

1 минуту назад
Одиночные пикеты провели во вторник, 6 сентября, в Данкове против политики действующего мэра города Надежды Деревниной, которую выдвинул выдвинутого ЛДПР. «Молодогвардейцы» рассказывали местным жителям о причинах тяжелой экономической ситуации в райцентре и держали плакаты: «Хватит разваливать Данков», «ЛДПР – партия пустых обещаний!», «Деревнину – в отставку!», сообщает ER.RU.
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бордюр

3 минуты назад
еще одного великого пахаря потеряли судя по роже))))
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Нужно

4 минуты назад
Проверить как получили места кафе "" огни" на фонтане, " магнит " у роддома, Магомед у 6 школы и другие.
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Сентябрь 04, 2015 15:06

5 минут назад
Данков, С приветственным словом на инаугурации главы к Алексею Левину обратился Валерий Фалеев, который отметил, что встать у руля городского поселения - не только почётно, но и очень ответственно. Валерий Иванович выразил надежду на продуктивное сотрудничество по решению социально важных вопросов и взаимопонимание. Тем более, что таковой практически не было у руководства района с бывшим мэром Надеждой Деревниной. К ее правлению было много вопросов и у самих горожан, и у надзорных органов, в частности, что касалось ремонта дорог.
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Ура

16 минут назад
Данков, ещё нужно Руслякова обязательно взять за яйца. Это он руководил и прикрывал Лёвина.
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Левина в тюрьму!!!

18 минут назад
Сентябрь 04, 2015 15:06, всё сволочь наврал. Всё делал наоборот.
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Данков

21 минуту назад
Ура!!! Как достали эти ворюги!!! Ещё бы Фалеева взять за жопу, совсем совесть потерял. Малахова уже один раз отсидела за взятки и опять за старое. Переверзев, Родионов тоже ворюги.
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гость

31 минуту назад
Интересно, Абсолютно верно.Липецк это обитель коррупционеров и взяточников.Никто их не тревожил 20 лет и сейчас просто увольнение. Этого недостаточно. Потрясти каждого кто имел доступ к бюджетной кормушке и область все долги погасит и лет 10 не будет на дотации у центра.
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