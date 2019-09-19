Общество

38 минут назад

Олег Хомутинников: «Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой!»

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#Олег Хомутинников #Людмила Куракова
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Олег Хомутинников: «Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой!»

Депутат областного Совета на ближайшей сессии выступит против сохранения годового жалования ушедшей в отставку 62-летней госслужащей.

Внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников на ближайшей сессии выступит против сохранения годового жалования ушедшей в отставку с должности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области 62-летней Людмиле Кураковой.

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- Многие люди даже не знают, что у госслужащих в Липецкой области есть так называемый золотой парашют - сохранение за ними после отставки годового содержания. Я - категорический противник такой преференции для представителей «высшей касты». Получается, что некоторые в этой жизни могут ничего не делать, в буквальном смысле, и получать за это миллионы. Это неправильно, это аморально, это за гранью моего понимания! Особенно на фоне того, что глава региона собирается, по его словам, бороться с низкими зарплатами. Начать борьбу с бедностью нужно с отмены «золотых парашютов» у чиновников и депутатов. Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой! Я обязательно подниму этот вопрос и буду требовать от губернатора и «Единой России» принятия соответствующих поправок в Устав Липецкой области, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.

Напомним, что Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Теперь ее заявление рассмотрят на сессии областного Совета. Людмила Куракова намерена покинуть должность 30 сентября (эту должность бывший вице-губернатор заняла в декабре 2014 года по рекомендации Олега Королева). Конкурс на занятие должности уполномоченного по правам ребенка намерены объявить не позже середины октября. Говорят, что новым детским омбудсменом станет советник Игоря Артамонова, работавший до 9 сентября вице-губернатором, курировавшим образование, культуру и искусство, физкультуру, спорт и туризм.

P.S. С «золотыми парашютами» для отставных чиновников прокуратура области начала борьбу в 2013 году. Получив соответствующее представление об изменении 45 статьи Устава города Липецка, предусматривавшей возможность высокопоставленным муниципальным служащим горсовета и мэрии продолжать получать назначенное на день увольнения денежное содержание по ранее замещаемой должности до устройства на новое место работы в течение года после ухода из органов власти, в Липецком горсовете в 2014-м  порочную практику получения «выпадающими из гнезда» чиновникам «дембельских» выплат прекратили. А вот дотянутся до администрации региона и областного Совета у прокуратуры так и не получилось. В высшем эшелоне исполнительной и законодательной  власти все осталось как прежде, хотя практически во всех остальных субъектах РФ практику «золотых парашютов» давно признали незаконной. 
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#Олег Хомутинников #Людмила Куракова
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Комментарии (32)

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Воистину

10 секунд назад
И ртом и .опой
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fed

1 минуту назад
Какие парашюты она владелица спортивных магазинов
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Куракова столько заработала

3 минуты назад
За жизнь свою. Что ей этот парашют и не нужен))) копейки эти собирать) пусть подавятся своими грошами)
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Может ей и золотые трусы ещё?

6 минут назад
Она же пенса уже,пенсия будет норм,чо ещё им надо?
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Хобот

8 минут назад
Пацаны ! Новый тост - За справедливость ! Так, мамочки - пошли нафик из нашей песочницы мы здесь бухаем с Гугнявым и Петухом. Петух - пошли раз на раз, ты меня в прошлый раз козлом назвал !
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Не каких парашутов и льгот кто бы небыл

9 минут назад
Правильно не каких парашутов и льгот не каких. Пусть по живут как простые работяги на пенсию. Тем более пенсия не маленькая, не как у большинства людей проработавший по 35 лет и видя на пенсию 8-12 тысяч.
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Перри Мейсон

9 минут назад
Дык +, ну да, до Курковой "золотых парашютов" же не было... Смешно, ей Богу..
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Пенсионер

10 минут назад
Минимальную пенсию этой сучке , она все про... ещё в молодости в комсомоле .
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No name

10 минут назад
Город 48 не поленитесь, расскажите о работе Кураковой? Приведите пару примеров чем она занималась? Когда детей последний раз видела? Чьи права она должна защищать. Весь город будет благодарен тогда уж. А пока какой парашют?
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Мало

11 минут назад
Этого малолетнего алкоголика отпи... опять рот открывает)))
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