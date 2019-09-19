38 минут назад
Олег Хомутинников: «Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой!»
Депутат областного Совета на ближайшей сессии выступит против сохранения годового жалования ушедшей в отставку 62-летней госслужащей.
- Многие люди даже не знают, что у госслужащих в Липецкой области есть так называемый золотой парашют - сохранение за ними после отставки годового содержания. Я - категорический противник такой преференции для представителей «высшей касты». Получается, что некоторые в этой жизни могут ничего не делать, в буквальном смысле, и получать за это миллионы. Это неправильно, это аморально, это за гранью моего понимания! Особенно на фоне того, что глава региона собирается, по его словам, бороться с низкими зарплатами. Начать борьбу с бедностью нужно с отмены «золотых парашютов» у чиновников и депутатов. Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой! Я обязательно подниму этот вопрос и буду требовать от губернатора и «Единой России» принятия соответствующих поправок в Устав Липецкой области, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
Напомним, что Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Теперь ее заявление рассмотрят на сессии областного Совета. Людмила Куракова намерена покинуть должность 30 сентября (эту должность бывший вице-губернатор заняла в декабре 2014 года по рекомендации Олега Королева). Конкурс на занятие должности уполномоченного по правам ребенка намерены объявить не позже середины октября. Говорят, что новым детским омбудсменом станет советник Игоря Артамонова, работавший до 9 сентября вице-губернатором, курировавшим образование, культуру и искусство, физкультуру, спорт и туризм.
P.S. С «золотыми парашютами» для отставных чиновников прокуратура области начала борьбу в 2013 году. Получив соответствующее представление об изменении 45 статьи Устава города Липецка, предусматривавшей возможность высокопоставленным муниципальным служащим горсовета и мэрии продолжать получать назначенное на день увольнения денежное содержание по ранее замещаемой должности до устройства на новое место работы в течение года после ухода из органов власти, в Липецком горсовете в 2014-м порочную практику получения «выпадающими из гнезда» чиновникам «дембельских» выплат прекратили. А вот дотянутся до администрации региона и областного Совета у прокуратуры так и не получилось. В высшем эшелоне исполнительной и законодательной власти все осталось как прежде, хотя практически во всех остальных субъектах РФ практику «золотых парашютов» давно признали незаконной.
Воистину
fed
Куракова столько заработала
Может ей и золотые трусы ещё?
Хобот
Не каких парашутов и льгот кто бы небыл
Перри Мейсон
Пенсионер
No name
Мало