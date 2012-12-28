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Происшествия
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сегодня, 14:58
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36-летний мужчина уехал в лес на мотоцикле и пропал
Вчера вечером в полицию обратились его родные.
8 июня мужчина уехал из дома в селе Преображеновка в лес на мотоцикле красно-белого цвета и не вернулся.
Приметы Алексея: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза серые. Был одет в форму для мотоспорта красно-белого цвета, мотоботы, белый шлем.
— Мужчина уехал из дома днём, а вечером в полицию обратились его родные. Проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения пропавшего без вести, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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