36-летний мужчина уехал в лес на мотоцикле и пропал

Вчера вечером в полицию обратились его родные.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Липецкой области сообщил о розыске в Добровском округе 36-летнего Алексея Понихидина.8 июня мужчина уехал из дома в селе Преображеновка в лес на мотоцикле красно-белого цвета и не вернулся.Приметы Алексея: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза серые. Был одет в форму для мотоспорта красно-белого цвета, мотоботы, белый шлем.— Мужчина уехал из дома днём, а вечером в полицию обратились его родные. Проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения пропавшего без вести, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.