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сегодня, 14:58
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36-летний мужчина уехал в лес на мотоцикле и пропал

Вчера вечером в полицию обратились его родные.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Липецкой области сообщил о розыске в Добровском округе 36-летнего Алексея Понихидина.

8 июня мужчина уехал из дома в селе Преображеновка в лес на мотоцикле красно-белого цвета и не вернулся.

Приметы Алексея: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза серые. Был одет в форму для мотоспорта красно-белого цвета, мотоботы, белый шлем.

— Мужчина уехал из дома днём, а вечером в полицию обратились его родные. Проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения пропавшего без вести, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Дед
11 минут назад
Мотоцикл с коляской ?
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Лось
25 минут назад
зачем ездить в лес в гоночном костюме Формулы 1 ? Очень многим животным не нравится красный цвет
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