Здоровье

сегодня, 10:29

Коллективу областного противотуберкулезного диспансера представили нового главврача

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#медицина #кадры
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Коллективу областного противотуберкулезного диспансера представили нового главврача

Им стал бывший заместитель главврача по поликлинической работе ГУЗ «Липецкая городская детская больница» Андрей Старосельский.

Сегодня коллективу ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» представили нового главного врача. Им стал бывший заместитель главврача по поликлинической работе ГУЗ «Липецкая городская детская больница» Андрей Старосельский (в его активе работа главврачом Хлевенской ЦРБ).

Напомним, что прежнему главврачу ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» Алексею Коростелеву была предложена иная работа (он станет заместителем главного врача одной из больниц Липецка). Его обязанности неделю исполняла начмед Ирина Гапотченко.

фото  liptubdisp.ru
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#медицина #кадры
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Комментарии (3)

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жуть-жуткая!

3 минуты назад
Власть, почему глав.врачей назначаете не специальности?! Ждем-с назначение глав.врача стоматологической больницы-врача гинеколога, а лучше проктолога..... Вот от таких назначений и бардак в нашей медицине !!!!!
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Врач

12 минут назад
Ну Юрик, ты даёшь! Лентяя и бездаря в главврачи !!!
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водитель

31 минуту назад
а гл врача скорои не уберут скорая гуляля бы месяц
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