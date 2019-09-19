сегодня, 10:29
Коллективу областного противотуберкулезного диспансера представили нового главврача
Им стал бывший заместитель главврача по поликлинической работе ГУЗ «Липецкая городская детская больница» Андрей Старосельский.
Напомним, что прежнему главврачу ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» Алексею Коростелеву была предложена иная работа (он станет заместителем главного врача одной из больниц Липецка). Его обязанности неделю исполняла начмед Ирина Гапотченко.
фото liptubdisp.ru
жуть-жуткая!
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