Общество

29 минут назад

В Нижнем парке установят новое, 52-метровое, колесо обозрения

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#парки
В Нижнем парке установят новое, 52-метровое, колесо обозрения
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32-метровое колесо обозрения из Нижнего парка Липецка переедет в парк Победы. В Нижнем парке за счет инвесторов установят новое,  52-метровое, колесо. Об этом рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина сегодня во время совместной проверки с главой администрации области Игорем Артамоновым проверки хода реконструкции Нижнего парка.

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Напомним, что 32-метровое колесо обозрения установил в Нижнем парке предприниматель из Тюмени весной 2017 года. Аттракцион стоил 40 миллионов рублей, парк получает арендную плату за земельный участок занятый колесом. 
10 533
#парки

Комментарии (11)

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Семен

31 секунду назад
Каждый год на 10 метров больше
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Следак

3 минуты назад
Хапающий чиновник, чукча сел в такси и сказал Шеф трогай! Шеф потрогал и ох...ел))))))))
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Следак

4 минуты назад
Это взамен капли Аниша Капура, которую не удалось продвинуть! Плагиат не прошел, вот теперь колесо затаскивают.
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Хапающий чиновник

13 минут назад
2020год. В Нижнем парке установят новое, 73-метровое, колесо обозрения. А на 2021 год запланировано в Нижнем парке установить новое, 86-метровое, колесо обозрения. И ТАК КАЖДЫЙ ГОД! НАМ КОТТЕДЖИ ВО ФРАНЦИИ НАДО МЕБЕЛЬЮ ОБСТОВЛЯТЬ!!! Так что не нойте и держитесь. Хотите за свой, хотите за мой, но держитесь.
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Делать некуя в селе ...

13 минут назад
Новый мэр, новое колесо!!!
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Крутских

14 минут назад
Блин так этож я
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Крутских

14 минут назад
Может директора поменять с начала а потом уже обсуждать
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Семен

15 минут назад
Дебилы
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Виталий

16 минут назад
А кто стоит с зади губернатора кто знает
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:

16 минут назад
Вот уж спасибо! Каких инвесторов? Цена вопроса?
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