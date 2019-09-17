Общество
29 минут назад
В Нижнем парке установят новое, 52-метровое, колесо обозрения
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32-метровое колесо обозрения из Нижнего парка Липецка переедет в парк Победы. В Нижнем парке за счет инвесторов установят новое, 52-метровое, колесо. Об этом рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина сегодня во время совместной проверки с главой администрации области Игорем Артамоновым проверки хода реконструкции Нижнего парка.
Напомним, что 32-метровое колесо обозрения установил в Нижнем парке предприниматель из Тюмени весной 2017 года. Аттракцион стоил 40 миллионов рублей, парк получает арендную плату за земельный участок занятый колесом.
Напомним, что 32-метровое колесо обозрения установил в Нижнем парке предприниматель из Тюмени весной 2017 года. Аттракцион стоил 40 миллионов рублей, парк получает арендную плату за земельный участок занятый колесом.
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