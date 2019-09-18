Региональный детский омбудсмен решила сложить полномочия.

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий.



Как сообщили GOROD48 в областном Совете, Людмила Куракова написала заявление об отставке по собственному желанию. Этот документ в канцелярии Совета получили 10 сентября и отправили его на согласование Анне Кузнецовой, уполномоченному по правам ребенка в России. Там на отставку Кураковой дали добро. Теперь заявление о сложении полномочий с Людмилы Кураковой рассмотрят на сессии областного Совета. Куракова намерена покинуть должность 30 сентября.



Людмила Куракова заняла пост детского омбудсмена в Липецкой области в декабре 2014 года. На эту должность ее рекомендовал Олег Королев. До декабря 2014-го Людмила Куркова занимала должность вице-губернатора Липецкой области и курировала образование, культуру и искусство, физкультуру, спорт и туризм.



Куркова покидает пост детского омбудсмена до истечения срока полномочий, то есть до 4 декабря 2019 года. С момента ее отставки до избрания нового уполномоченного по правам ребенка пройдет более двух месяцев. На это время работу омбудсмена будет выполнять его аппарат.



Конкурс на занятие должности уполномоченного по правам ребенка намерены объявить не позже середины октября. Из-за сложившейся нестандартной ситуации его могут объявить и раньше.