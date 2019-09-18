Общество

22 минуты назад

Людмила Куракова написала заявление об отставке по собственному желанию

19 949
#Куракова #омбудсмен
Людмила Куракова написала заявление об отставке по собственному желанию

Региональный детский омбудсмен решила сложить полномочия.

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий.

Как сообщили GOROD48 в областном Совете, Людмила Куракова написала заявление об отставке по собственному желанию. Этот документ в канцелярии Совета получили 10 сентября и отправили его на согласование Анне Кузнецовой, уполномоченному по правам ребенка в России. Там на отставку Кураковой дали добро. Теперь заявление о сложении полномочий с Людмилы Кураковой рассмотрят на сессии областного Совета. Куракова намерена покинуть должность 30 сентября.

Людмила Куракова заняла пост детского омбудсмена в Липецкой области в декабре 2014 года. На эту должность ее рекомендовал Олег Королев. До декабря 2014-го Людмила Куркова занимала должность вице-губернатора Липецкой области и курировала образование, культуру и искусство, физкультуру, спорт и туризм.

Куркова покидает пост детского омбудсмена до истечения срока полномочий, то есть до 4 декабря 2019 года. С момента ее отставки до избрания нового уполномоченного по правам ребенка пройдет более двух месяцев. На это время работу омбудсмена будет выполнять его аппарат.

Конкурс на занятие должности уполномоченного по правам ребенка намерены объявить не позже середины октября. Из-за сложившейся нестандартной ситуации его могут объявить и раньше. 
19 949
#Куракова #омбудсмен

Комментарии (21)

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негодяй

8 секунд назад
Вместо Кураковой ,будет сидеть Таран все уже согласовано инфа 100%
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Может выберемся из болота?

12 секунд назад
Вадя,...
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Собаковед

45 секунд назад
Пудель, фас !, Какой он пудель? Пудель он кучерявый, а этот лысый. Королевских уволит, а на их место сбербанковских и ростелекомовских наберёт. Меняет шило на мыло.
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Вадя

1 минуту назад
Просидела пол жизни в теплом месте а толку нет! Теперь ни кто.
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!

4 минуты назад
Фигасе, а для вас,что, секрет,что эти падлы все потом год не работая получают свою з/п, ну бешеные парашюты.
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Люда К.

4 минуты назад
По собственному же желанию. Вот так и поверю. Сидела на тёплом месте, а тут вдруг не вытерпела 1,5 месяца до окончания срока. И Артамонов прям тут ни * . Типа он тут весь в огорчениях, что не будет детского омбудсмена. Вон предприниматели без Божко же никак не могли жить, а дети без Курсовой проживут.
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неужели?

4 минуты назад
Уходит эпоха тербунских подстилок?
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Перри Мейсон

6 минут назад
Ну все, теперь заживём!!!
ответить

Оля

6 минут назад
гость, я про ее еще молодые годы пишу и кто ее знает, то подтвердят.
ответить

Пудель, фас !

6 минут назад
Давай Пудель, выгоняй всех остальных из Королёвской шайки !
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