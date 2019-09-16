В Липецкой области началась подготовка к отопительному сезону

По распоряжению главы региона Игоря Артамонова в Липецкой области проведена проверка готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Специалисты сразу нескольких служб – Государственной жилищной инспекции, регионального управления энергетики и тарифов, Фонда капремонта – дали заключения по своим направления.

Так в текущем году на выполнение работ по подготовке теплоэнергетического комплекса к зиме направлен 1,1 млрд руб., в том числе объём финансирования ремонтных программ основных теплоснабжающих компаний области составил 481,7 млн руб. В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона проведено два этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.



Ремонтная программа АО «Газпром газораспределение Липецк» в 2019 году предусмотрена в размере 57,8 млн руб. Работы, влияющие на энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, завершены к 1 сентября.



Госжилинспекцией в преддверии отопительного сезона проведено 2859 внеплановых проверок, по результатам которых выдано 673 предписания. Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу по вопросам проведения конкурсов по выбору управляющих организаций в отношении домов, не выбравших способ управления либо не реализовавших выбранный способ.



С целью предотвращения высоких платежей за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению Госжилинспекцией в адрес ресурсоснабжающих и управляющих организаций направлено 103 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.



В рамках реализации областной программы капитального ремонта до начала осенне-зимнего периода Фондом будут выполнены запланированные работы в 294 многоквартирных домах.



Кроме того, к предстоящей зиме готовят силы и средства для содержания территорий: для борьбы с гололёдом предприятиями коммунального хозяйства заготовлено 102 тыс. м3 пескосоляной смеси, подготовлено 616 единиц спецтехники для уборки населённых пунктов. Органы местного самоуправления проводят кампанию по заключению договоров на зимнее содержание дорог с предприятиями ЖКХ или дорожными организациями области. Запланирована покупка 20 единиц спецтехники для уборки тротуаров – 14 в Липецке, 6 в Ельце.



Паспорт готовности Липецкой области к отопительному сезону планируется подписать к 1 октября, сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области.







Пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области



