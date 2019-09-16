Общество

сегодня, 15:19

В Липецкой области началась подготовка к отопительному сезону

5 969
#отопительный сезон
В Липецкой области началась подготовка к отопительному сезону

По распоряжению главы региона Игоря Артамонова в Липецкой области проведена проверка готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Специалисты сразу нескольких служб – Государственной жилищной инспекции, регионального управления энергетики и тарифов, Фонда капремонта – дали заключения по своим направления. 

Так в текущем году на выполнение работ по подготовке теплоэнергетического комплекса к зиме направлен 1,1 млрд руб., в том числе объём финансирования ремонтных программ основных теплоснабжающих компаний области составил 481,7 млн руб. В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона проведено два этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.

Ремонтная программа АО «Газпром газораспределение Липецк» в 2019 году предусмотрена в размере 57,8 млн руб. Работы, влияющие на энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, завершены к 1 сентября.

Госжилинспекцией в преддверии отопительного сезона проведено 2859 внеплановых проверок, по результатам которых выдано 673 предписания. Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу  по вопросам проведения конкурсов по выбору управляющих организаций в отношении домов, не выбравших способ управления либо не реализовавших выбранный способ. 

С целью предотвращения высоких платежей за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению Госжилинспекцией в адрес ресурсоснабжающих и управляющих организаций направлено 103 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

В рамках реализации областной программы капитального ремонта до начала осенне-зимнего периода Фондом будут выполнены запланированные работы в 294 многоквартирных домах. 

Кроме того, к предстоящей зиме готовят силы и средства для содержания территорий: для борьбы с гололёдом предприятиями коммунального хозяйства заготовлено 102 тыс. м3 пескосоляной смеси, подготовлено 616 единиц спецтехники для уборки населённых пунктов. Органы местного самоуправления проводят кампанию по заключению договоров на зимнее содержание дорог с предприятиями ЖКХ или дорожными организациями области. Запланирована покупка 20 единиц спецтехники для уборки тротуаров – 14 в Липецке, 6 в Ельце. 

Паспорт готовности Липецкой области к отопительному сезону планируется подписать к 1 октября, сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области.



Пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области

5 969
#отопительный сезон

Комментарии (5)

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Слесарь

20 минут назад
Конечно расписано всё красиво. Но на самом деле меняется только основные магистрали, подводка к домам не меняется с постройки домов ( сплошная гниль). 3 года назад начали менять обще домововые приборы учёта, помнхеняли 50 или 70 и на этом закончили. Сейчас в данный момент они все не соответствует требованиям их надо менять или рассчитывать тепло по другим расценкам этого не делается. Так что это по вашим бумагам все готово к отопительное сезону. Коснись что отключают целыми районами ( хотя прорыв одного дома) и нет чтобы перекрыть задвижку отключают. Задвижки не кто не проверяет с момента их установки. А так в основном всё в порядке.
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вот так

37 минут назад
какая подготовка, 1 сентября подготовка закончилась
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Анна

53 минуты назад
Предписание выданы но не кто их не выполняет, мало того их даже не кто не контролирует как они исполняются. Это только по бумагам.
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777

сегодня, 15:41
только началась подготовка? там нужно подготавливаться сразу же как он только завершился.
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Сергей 13

сегодня, 15:28
Шо,уже?Подготовке уже пора бы и заканчиваться,уже отопление давать,не сегодня -завтра!))
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