В Липецкой области температура вернется к привычным значениям

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, днем местами пройдут небольшие грозовые дожди, температура вернется к показателям климатической нормы.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 июня —19 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 11 июня — 16 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 12 июня — 17,5 градуса тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, ночью 6-11 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозе порывы будут достигать до 16 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 10 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 2 градуса тепла.