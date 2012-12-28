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Погода в Липецке
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26 минут назад
В Липецкой области температура вернется к привычным значениям
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, днем местами пройдут небольшие грозовые дожди, температура вернется к показателям климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, ночью 6-11 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозе порывы будут достигать до 16 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 10 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 2 градуса тепла.
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