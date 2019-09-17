Общество

сегодня, 12:40

Врачи дефицитных специальностей получат по миллиону рублей

22 1168
#здравоохранение
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Врачи дефицитных специальностей получат по миллиону рублей

Соответствующие изменения в Закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб» рассмотрел и одобрил сегодня комитет регионального парламента по социальным вопросам.  

Как сообщает пресс-служба областного Совета, с такой законодательной инициативой выступил глава региона Игорь Артамонов. В представленном в облсовет документе прописан порядок предоставления выплат. На эту меру социальной поддержки смогут рассчитывать врачи, которые впервые трудоустроились в государственные медицинские организации области не менее чем на одну ставку по специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным.  Перечень таких специальностей определяется нормативным правовым актом администрации региона.  

Врач, получивший выплату, обязан отработать на своей должности пять лет. Если это условие не будет выполнено, предусмотрен возврат единовременной социальной выплаты, пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока.  

В управлении здравоохранения считают, что предлагаемые изменения в закон позволят привлечь и закрепить специалистов, дефицит которых в настоящее время составляет 269 человек. 

Председатель комитета Оксана Глотова спросила, врачей каких специальностей  сегодня не хватает в регионе и сколько их парируется привлечь с помощью новой меры поддержки. 

- Дефицит будет определяться в зависимости от количества ставок и специалистов, которые занимают эти ставки. Но уже сегодня могу сказать, что приоритет будет оказан в первую очередь  первичному звену здравоохранения. Терапевты, педиатры, врачи общей семейной практики, кроме того врачи «скорой помощи», анестезиологи - реаниматологи, онкологи, неонатологи –  по этим семи специальностям самая острая необходимость, -  пояснила первый заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова.   – До конца года мы планируем привлечь  порядка 25 специалистов в эти сферы. 

На реализацию законопроекта в этом году предлагается направить из областного бюджета 25 млн. рублей. Члены комитета поддержали представленный документ и рекомендуют утвердить его на сессии облсовета.  

В то же время вице-спикер регионального парламента Василий Мурузов предложил  областному управлению здравоохранения рассмотреть возможность распространения новой меры поддержки  на врачей  ведомственных больниц и поликлиник  (это медучреждения НЛМК и РЖД), которые также  как и государственные медучреждения оказывают услуги  жителям области. 
22 1168
#здравоохранение
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Комментарии (22)

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Путинская медицина !

31 минуту назад
Хуже ветеринарии !, Животных и то лучше лечат , Нехай сначала лечить научатся ,а потом деньги получают , коновалы путинские .
ответить

ччч

41 минуту назад
Сергей, женский возбудитель- это деньги. Пообещаешь- дадут во все дырки, кк базарные хабалки Ц.рынка
ответить

Господи !

41 минуту назад
Сергей, Да налей ты этого возбудителя Путину, может ,сука, сдохнет !.
ответить

Ивашкина З.

42 минуты назад
АГА ИЩИТЕ ДУРАКОВ В МОСКВЕ!!!! ПОЛУЧИТЬ 1 МЛН РУБЛЕЙ И РАБОТАТЬ ЗА 12000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
ответить

Как кому

42 минуты назад
А глава, Путирастам , Едирастам , Путину и П. И. Д. О. Р. А. С. Т. А. М !.
ответить

Сергей

43 минуты назад
Вы слышали о женском возбудителе "распутница" ? — https://url.uz/dO5 Распутница действует буквально сразу же после применения. Женский возбудитель №1 В МИРЕ! ДОБАВЬ 20 КАПЕЛЬ В КОФЕ ИЛИ ЧАЙ И СЕКС ОБЕСПЕЧЕН! РАБОТАЕТ 100%
ответить

Ой прошу прошения !

44 минуты назад
А вот и нет !!!., Артамошки под 1.000.000 в день выходит!.
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А глава

44 минуты назад
Комитета Глотова до этого не знала величину проблемы с врачами? И где от этого комитета законодательные инициативы кроме как единогласной поддержки повышения пенсионного возраста? Или это и есть их социальная политика? Кому служат такие депутаты?
ответить

А вот и нет !!!.

45 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, Больше пяти лямов в день !. 600.000 ₽ в день получает какой-то лысый Артамонов !.
ответить

Ещё осталось найти врачей ,среди врачей ?!

47 минут назад
гость, При Путине врачи и коновалы всё смешалось,Как при Лермонтове "кони люди И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел "!.
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