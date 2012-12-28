Праздник в честь Дня защиты детей прошёл в городских парках.





1 июня, в День защиты детей, праздничные программы в городе пришлось отменить, но в воскресенье город наверстал упущенное — в парках прошла семейно-анимационная программа «Сказка в городе», организованная при поддержке фонда «Милосердие».В парке Металлургов детей веселили аниматоры Ириска, Карамелька и Бусинка. Эстафеты и конкурсы, шоу воздушных шаров, танцы, сказочный замок, который нужно было собрать и раскрасить своими руками, — организаторы придумали множество активностей.— День защиты детей можно праздновать хоть каждый день. Ведь мы, взрослые, постоянно следим за тем, чтобы наши дети были счастливы, здоровы и находились в безопасности, — сказал перед началом веселья председатель профкома НЛМК и депутат городского Совета по 4-му округу Василий Литовкин.Его коллега, депутат горсовета по 18-му округу Игорь Подзоров, пожелал детям прекрасного лета и много-много мороженого.— Желаю веселых друзей рядом, запоминающихся поездок, — сказал Игорь Подзоров и продолжил шуткой. — Родителям — терпения.Родители, которые тоже когда-то были детьми, тем временем сами включились в праздник: помогали своим малышам строить и раскрашивать картонный замок.В парке района «Европейский» за хорошее настроение отвечал «Щенячий патруль», было много воздушных шаров и конкурсов.К детям и взрослым с теплыми словами здесь обратились спикер Липецкого городского Совета, директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай и начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов.— Спасибо, что нашли время прийти на праздник. Наверное, у нас получился не День, а целая неделя защиты детей, с чем всех поздравляю и желаю тёплого семейного счастья, — сказал Артём Голощапов.— Этот парк построен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас идет голосование за новые объекты благоустройства. В вашем районе предлагается создание аллей на улице Белана. Зайдите на «Госуслуги» и проголосуйте, чтобы мы смогли привлечь больше средств и сделать ещё один уголок города комфортнее и безопаснее для наших детей, — обратилась Евгения Фрай к родителям.А дети тем временем продолжали веселиться. Впереди у них — целое лето!