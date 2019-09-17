Общество

сегодня, 12:36

Мэра Данкова отправили в отставку

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#Данков #Алексей Левин
Мэра Данкова отправили в отставку

Так депутаты горсовета Данкова отреагировали на представление губернатора, выявившего в деятельности Алексея Левина конфликт интересов.

Сегодня на внеочередной сессии Данковского горсовета депутаты отправили в отставку главу города Алексея Левина.

Как ранее сообщили СМИ, уход Алексея Левина связан с выявленными фактами нарушения мэром Данкова антикоррупционного законодательства. На этот счет глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов направил письменное уведомление в Совет депутатов Данкова с требованием отправить в отставку мэра. Согласно проверке, проведенной региональным управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения, в деятельности главы города Данкова Алексея Левина выявлен факт наличия конфликта интересов, не урегулированного в установленном законом порядке.

Сам невольный отставник два дня не отвечает на телефонные звонки. Отказался от комментариев GOROD48 со ссылкой на необычайную занятость председатель Данковского горсовета Олег Рассолов.

На время процедуры избрания нового мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель главы Данкова Андрей Переверзев.

Весной этого года Алексей Левин вляпался в два скандала. Первый инициировал липецкий штаб Алексея Навального (активисты выпустили ролик о порочной, с их точки зрения, связи главы Данкова с ООО «АТК», которое за 9 млн рублей взялось отремонтировать парк Победы, но со своей работой не справилось). Второй породила пресс-служба областного управления ЖКХ, разместившая на официальном сайте ведомства релиз о капремонте общежития в Данкове, в котором сказано: «Глава г.Данкова выдвинул версию, что жители часто сами принимают участие в разрушении домов, где проживают».

Таким образом Алексей Левин стал третьим за этот год мэром, ушедшим в отставку, после Сергея Иванова (Липецк) и Сергея Панова (Елец).
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#Данков #Алексей Левин

Комментарии (36)

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Бурякову Виктору

2 минуты назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, даже в этом они обманули Артамонова и вас депутатов. ОНИ БЫЛИ ОБЯЗАНЫ ЗАЧИТАТЬ ТРЕБОВАНИЕ ГУБЕРНАТОРА. А КТО ВЁЛ СЕССИЮ ГОРСОВЕТА? ПОЧЕМУ ОН НЕ ЗАЧИТАЛ ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА? ЭТИМ ОН ВЫТЕР НОГИ ОБ ГУБЕРНАТОРА.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

5 минут назад
гость, об чём твоё мычание?
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ВИКТОР БУРЯКОВ

6 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ 16.03.2019 15:59 Да ….теперь становится понятно почему мою кандидатуру в 15- м году на пост Главы города Данкова городская комиссия не пропустила для голосования на сессии депутатов Горсовета. И как потом говорили ,что боялись определённые заинтересованные лица в Липецке ,что проголосуют за меня ,а не за Лёвина ,выстилали красную дорожку для великих дел? Определённое лицо Витя Русляков помнишь как ты суетился и переживал за своего кадра и сделал так что бы я не зашёл в кабинет Королёва когда увидел перед выборами меня в его приёмной .И Королёв меня не принял а ведь я приезжал к нему за поддержкой...
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ВИКТОР БУРЯКОВ

8 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ 18.03.2019 10:39 , ВИКТОР БУРЯКОВ 16.03.2019 15:59 Сейчас позвонили мне и сказали что к вечеру к тебе за помощью собирается нынешний Глава города Лёвин И скорее всего не с пустыми руками??? Да сколько Витя верёвочки ни виться.. .К тебе Витя Русляков.
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гость

10 минут назад
А где Буряков, НУ , ЧТО Я ГОВОРИЛ ! Не определился ещё Витенька ! ;-)
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гость

11 минут назад
А где Буряков, на разрыв , не знает , то ли ему рыдать , то ли поить , шампанским весь Данков ! Скоро узнаем !
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ВИКТОР БУРЯКОВ

12 минут назад
Виктор Буряков депутат Данковского горсовета .УДИВИТЕЛЬНО ТО ЧТО НА СЕССИИ НАМ ТАК И НЕ ЗАЧИТАЛИ ПИСЬМО ГЛАВЫ ОБЛАСТИ НАПРАЛЕННОЕ ДЕПУТАТАМ.ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? ОТСТАВКА ЛЁВИНА ПРОШЛА ПОД ВТОРЫМ ПУНКТОМ" "ДРУГИЕ ВОПРОСЫ)\\\\\Как ранее сообщили СМИ, уход Алексея Левина связан с выявленными фактами нарушения мэром Данкова антикоррупционного законодательства. На этот счет глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов направил письменное уведомление в Совет депутатов Данкова с требованием отправить в отставку мэра.
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А где Буряков

16 минут назад
???
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гость

19 минут назад
Интересно, а в СШОР с.Конь-Колодезя , Артамонов не видит конфликта интересов потому, что они ему пиар делали, срывая детей с уроков, или "хозяин Липецка" команду дал мошенников не трогать?Ведь там одна родня в руководстве, результата нет, лучших спортсменов по разогнали.
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В Данкове

21 минуту назад
Хуже Лёвина никого нет
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