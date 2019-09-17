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Мэра Данкова отправили в отставку
Так депутаты горсовета Данкова отреагировали на представление губернатора, выявившего в деятельности Алексея Левина конфликт интересов.
Как ранее сообщили СМИ, уход Алексея Левина связан с выявленными фактами нарушения мэром Данкова антикоррупционного законодательства. На этот счет глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов направил письменное уведомление в Совет депутатов Данкова с требованием отправить в отставку мэра. Согласно проверке, проведенной региональным управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения, в деятельности главы города Данкова Алексея Левина выявлен факт наличия конфликта интересов, не урегулированного в установленном законом порядке.
Сам невольный отставник два дня не отвечает на телефонные звонки. Отказался от комментариев GOROD48 со ссылкой на необычайную занятость председатель Данковского горсовета Олег Рассолов.
На время процедуры избрания нового мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель главы Данкова Андрей Переверзев.
Весной этого года Алексей Левин вляпался в два скандала. Первый инициировал липецкий штаб Алексея Навального (активисты выпустили ролик о порочной, с их точки зрения, связи главы Данкова с ООО «АТК», которое за 9 млн рублей взялось отремонтировать парк Победы, но со своей работой не справилось). Второй породила пресс-служба областного управления ЖКХ, разместившая на официальном сайте ведомства релиз о капремонте общежития в Данкове, в котором сказано: «Глава г.Данкова выдвинул версию, что жители часто сами принимают участие в разрушении домов, где проживают».
Таким образом Алексей Левин стал третьим за этот год мэром, ушедшим в отставку, после Сергея Иванова (Липецк) и Сергея Панова (Елец).
Бурякову Виктору
ВИКТОР БУРЯКОВ
ВИКТОР БУРЯКОВ
ВИКТОР БУРЯКОВ
гость
гость
ВИКТОР БУРЯКОВ
А где Буряков
гость
В Данкове