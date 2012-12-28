Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения

40-летнему подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ещё 1 июня в липецкий отдел полиции №3 с заявлением о краже телефона за 10 500 рублей обратился 30-летний мужчина: он заснул у одного из домов в 15-ом микрорайоне и его обокрали. На 40-летнего подозреваемого вышли по записям камер уличного видеонаблюдения.«Подозреваемый рассказал, что познакомился с потерпевшим на улице. Мужчины отдыхали в беседке, а когда потерпевший уснул, его новый знакомый решил этим воспользоваться и присвоил его смартфон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Полицейские изъяли телефон и возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до 5 лет лишения свободы.