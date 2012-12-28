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Происшествия
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44 минуты назад
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Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения
40-летнему подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
«Подозреваемый рассказал, что познакомился с потерпевшим на улице. Мужчины отдыхали в беседке, а когда потерпевший уснул, его новый знакомый решил этим воспользоваться и присвоил его смартфон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Полицейские изъяли телефон и возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до 5 лет лишения свободы.
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