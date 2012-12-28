Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Лось выскочил под машину: погиб 33-летний водитель
Происшествия
В Липецке авария с участием мотоциклиста
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке ищут 11-летних мальчиков
Происшествия
В Липецкую область на один день придет сильная жара
Погода в Липецке
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Общество
Двое марроканцев работали без документов в Усманском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: день друзей, как пережить жару и в чем залог финансового успеха
Общество
Всего 5 рублей 3 копейки решили, кому отсыпать шлаком дороги в частном секторе Липецка
Общество
Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным
Происшествия
Читать все
Канализационный стоки подмывают фундамент дома 98-летней труженицы тыла в Чаплыгине
Общество
В Липецке ищут 11-летних мальчиков
Происшествия
Прокуратура начала проверку по информации о неисправной канализации на улице Крупской в Чаплыгине
Общество
Всего 5 рублей 3 копейки решили, кому отсыпать шлаком дороги в частном секторе Липецка
Общество
Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения
Происшествия
С сорвавшей ремонт моста компании взыскали 3,5 миллиона рублей
Общество
Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным
Происшествия
36-летний мужчина уехал в лес на мотоцикле и пропал
Происшествия
В Липецкой области в трёх пробах свиных субпродуктов нашли сальмонеллы
Здоровье
Гость украл банковскую карту и накупил спиртного за чужой счёт
Происшествия
Читать все
Происшествия
583
44 минуты назад
4

Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения

40-летнему подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ещё 1 июня в липецкий отдел полиции №3 с заявлением о краже телефона за 10 500 рублей обратился 30-летний мужчина: он заснул у одного из домов в 15-ом микрорайоне и его обокрали. На 40-летнего подозреваемого вышли по записям камер уличного видеонаблюдения.

«Подозреваемый рассказал, что познакомился с потерпевшим на улице. Мужчины отдыхали в беседке, а когда потерпевший уснул, его новый знакомый решил этим воспользоваться и присвоил его смартфон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Полицейские изъяли телефон и возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до 5 лет лишения свободы.
кража
1
0
1
2
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гоголь Н.В.
5 минут назад
Ох и чушкарь
Ответить
смотритель зоопарка
30 минут назад
опять иностранный специалист
Ответить
Р
34 минуты назад
Глупые законы. Миллиарды воруют спокойно уезжают как чубайс, телефон украл в тюрьму на 5 лет, а зачем? Пусть выплатит поьерпевшему в двойном размере компенсацию и гуляет смело.
Ответить
Антибиотик
35 минут назад
Не нужно пить с кем попало
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить