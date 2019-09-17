Общество
31 минуту назад
Вадим Волков: «По семейным обстоятельствам мне был нужен переезд в Москву»
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Экс-начальник областного управления культуры и туризма стал заместителем вице-губернатора Виктора Руслякова.
Понедельник стал последним днем работы для Вадима Волкова на должности начальника областного управления культуры и туризма. С сегодняшнего дня отставник приступил к новым обязанностям - заместителя вице-губернатора - руководителя представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктора Руслякова.
- Ушел по собственному желанию. По семейным обстоятельствам мне был нужен переезд в Москву, - прокомментировал GOROD48 причину отставки Вадим Волков.
Новым руководителем областного управления культуры и туризма с приставкой и.о. стал Андрей Тимохин, ранее работавший заместителем Вадима Волкова.
Вадиму Волкову, кстати, британская «The Guardian» осенью 2017 года посвятила часть статьи о туристическом брендинге. Цитата:
«Управление культуры и туризма занимает пятый этаж тоскливого здания в административном центре области. Начальник управления - Вадим Волков, человек с квадратным лицом и прямолинейным торсом, признался, что имеет сложные отношения с Липецком. Сам он из городка под названием Грязи - буквально, «грязь», - и сказал, что и любит регион, и не любит его. Но в Липецк он всегда возвращается с охотой. Однажды он жил в США, работал шеф-поваром ресторана в Миннесоте, но за два года своего пребывания там он так и не смог приспособиться к разнице во времени, поэтому вернулся домой (…) Но и отправившись как-то по настоянию жены в 11-дневный отпуск на Родос, Вадим Волков уже на четвертый день не знал, что там делать - потянуло назад в Липецк. Но, по мнению Волкова, Липецк нуждается в переменах. В начале этого года чиновники обнаружили, что им не хватает какого-либо согласованного имиджа для своего региона. Липецку нужно дать направление - чтобы он был больше похож на Воронеж - более крупный город в соседнем регионе, который люди мгновенно узнают...».
Вадиму Волкову - 48 лет. Уроженец города Грязи окончил Липецкий государственный педагогический институт, затем Липецкий филиал Орловской региональной академии государственной службы. Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем истории средних школ №59 и №4 города Грязи. С 1998 по 2006-й работал начальником отдела культуры администрации Грязинского района. С 2006 по 2008 годы - заместитель главы администрации города Грязи. С 2008 по 2013 годы - заместитель главы администрации Грязинского района. В 2014-2015 годах работал заместителем руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Областное управление культуры возглавил в апреле 2015 года.
- Ушел по собственному желанию. По семейным обстоятельствам мне был нужен переезд в Москву, - прокомментировал GOROD48 причину отставки Вадим Волков.
Новым руководителем областного управления культуры и туризма с приставкой и.о. стал Андрей Тимохин, ранее работавший заместителем Вадима Волкова.
Вадиму Волкову, кстати, британская «The Guardian» осенью 2017 года посвятила часть статьи о туристическом брендинге. Цитата:
«Управление культуры и туризма занимает пятый этаж тоскливого здания в административном центре области. Начальник управления - Вадим Волков, человек с квадратным лицом и прямолинейным торсом, признался, что имеет сложные отношения с Липецком. Сам он из городка под названием Грязи - буквально, «грязь», - и сказал, что и любит регион, и не любит его. Но в Липецк он всегда возвращается с охотой. Однажды он жил в США, работал шеф-поваром ресторана в Миннесоте, но за два года своего пребывания там он так и не смог приспособиться к разнице во времени, поэтому вернулся домой (…) Но и отправившись как-то по настоянию жены в 11-дневный отпуск на Родос, Вадим Волков уже на четвертый день не знал, что там делать - потянуло назад в Липецк. Но, по мнению Волкова, Липецк нуждается в переменах. В начале этого года чиновники обнаружили, что им не хватает какого-либо согласованного имиджа для своего региона. Липецку нужно дать направление - чтобы он был больше похож на Воронеж - более крупный город в соседнем регионе, который люди мгновенно узнают...».
Вадиму Волкову - 48 лет. Уроженец города Грязи окончил Липецкий государственный педагогический институт, затем Липецкий филиал Орловской региональной академии государственной службы. Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем истории средних школ №59 и №4 города Грязи. С 1998 по 2006-й работал начальником отдела культуры администрации Грязинского района. С 2006 по 2008 годы - заместитель главы администрации города Грязи. С 2008 по 2013 годы - заместитель главы администрации Грязинского района. В 2014-2015 годах работал заместителем руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Областное управление культуры возглавил в апреле 2015 года.
15 1107
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