Общество

31 минуту назад

Вадим Волков: «По семейным обстоятельствам мне был нужен переезд в Москву»

15 1107
#кадры #Вадим Волков
1
Вадим Волков: «По семейным обстоятельствам мне был нужен переезд в Москву»

Экс-начальник областного управления культуры и туризма стал заместителем вице-губернатора Виктора Руслякова.

Понедельник стал последним днем работы для Вадима Волкова на должности начальника областного управления культуры и туризма. С сегодняшнего дня отставник приступил к новым обязанностям - заместителя вице-губернатора - руководителя представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктора Руслякова.

- Ушел по собственному желанию. По семейным обстоятельствам мне был нужен переезд в Москву, - прокомментировал GOROD48 причину отставки Вадим Волков.

Новым руководителем областного управления культуры и туризма с приставкой и.о. стал Андрей Тимохин, ранее работавший заместителем Вадима Волкова.

Вадиму Волкову, кстати, британская «The Guardian» осенью 2017 года посвятила часть статьи о туристическом брендинге. Цитата:

«Управление культуры и туризма занимает пятый этаж тоскливого здания в административном центре области. Начальник управления - Вадим Волков, человек с квадратным лицом и прямолинейным торсом, признался, что имеет сложные отношения с Липецком. Сам он из городка под названием Грязи - буквально, «грязь», - и сказал, что и любит регион, и не любит его. Но в Липецк он всегда возвращается с охотой. Однажды он жил в США, работал шеф-поваром ресторана в Миннесоте, но за два года своего пребывания там он так и не смог приспособиться к разнице во времени, поэтому вернулся домой (…) Но и отправившись как-то по настоянию жены в 11-дневный отпуск на Родос, Вадим Волков уже на четвертый день не знал, что там делать - потянуло назад в Липецк. Но, по мнению Волкова, Липецк нуждается в переменах. В начале этого года чиновники обнаружили, что им не хватает какого-либо согласованного имиджа для своего региона. Липецку нужно дать направление - чтобы он был больше похож на Воронеж - более крупный город в соседнем регионе, который люди мгновенно узнают...».

Вадиму Волкову - 48 лет. Уроженец города Грязи окончил Липецкий государственный педагогический институт, затем Липецкий филиал Орловской региональной академии государственной службы. Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем истории средних школ №59 и №4 города Грязи. С 1998 по 2006-й работал начальником отдела культуры администрации Грязинского района. С 2006 по 2008 годы - заместитель главы администрации города Грязи. С 2008 по 2013 годы - заместитель главы администрации Грязинского района. В 2014-2015 годах работал заместителем руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Областное управление культуры возглавил в апреле 2015 года.

15 1107
#кадры #Вадим Волков
1

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Моцарт

24 секунды назад
Одного понять не могу, какое отношение он имел к культуре? На губе играл, что-ли?
ответить

Ирина

8 минут назад
Мне тоже надо в Москву по семейным. Почему меня не назначили никуда замом ?
ответить

для рф

9 минут назад
инвесторов поубавилось. сосать не с кого стало-вот и похудел, а новых нет, ПОСЛЕДНИЕ И ТО РАЗБЕЖАЛИСЬ
ответить

Рф

10 минут назад
Чето ты ,Валим, сильно похудел.
ответить

Иван

11 минут назад
если про заматупого плохо писать-все стирают админы.
ответить

Арифметика

11 минут назад
От перестановки едерастов дурдом не меняется)))
ответить

ТОЛИК АЛКОГОЛИК

12 минут назад
забери с собой своего недалекого зама. мож управление хоть вздохнет
ответить

ТОЛИК АЛКОГОЛИК

13 минут назад
Выперли мож и выперли, а в москву замом назначили. он тут ничего не делал. зачем его 4 года назад поставили? странные решения кадровые продолжаются.
ответить

Выпуск 1996

13 минут назад
Поздравляю, Вадим Геннадьевич! Успехов Вам на новом поприще!
ответить

Артач Заартачился

16 минут назад
ага, бульдог рассказывай нам, по собственному - выперли его
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Инспекторы выпустили 56,5 кг рыбы
#рыба #браконьеры
1
Инспекторы выпустили 56,5 кг рыбы

8 минут назад

Общество
Светофор у остановки «Прогресс» не будет работать в течение суток
#светофор #ремонт
5
Светофор у остановки «Прогресс» не будет работать в течение суток

вчера, 17:17

Общество
В Липецкой области недокормили нелегалов
#питание #иск #нелегалы
14
В Липецкой области недокормили нелегалов

вчера, 16:19

Общество
Лужа обошлась липецкой мэрии в 120 000 рублей
#ДТП #авария
18
Лужа обошлась липецкой мэрии в 120 000 рублей

вчера, 15:47

Общество
Липчане платят за коммуналку 9,1% доходов семьи
#коммунальные платежи
60
Липчане платят за коммуналку 9,1% доходов семьи

вчера, 15:43

Общество
Экологи выяснили причину неприятного запаха в Липецке
#запах #смрад
128
Экологи выяснили причину неприятного запаха в Липецке

вчера, 15:27

Общество