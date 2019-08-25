Неделя 48
20 минут назад
Нет - зарплате в конвертах! Да - зарплате в бандеролях!
Итоги недели.
Чем запомнилась прошедшая неделя горожанам? Им и слово.
А мы начнем наш традиционный обзор с денег. По данным агентства fincan.ru, в этом году зарплата федеральных чиновников вырастет, в среднем, на 4% и составит 137 800 рублей. Примечательно, что на фоне продолжающегося вот уже пятый год падения реальных доходов россиян рост благосостояния госслужащих идет круто вверх. Так, после присоединения Крыма, обвалившего рубль, средняя зарплата чиновников выросла сразу на 30 тысяч рублей, составив в 2015 году 95 тысяч. Далее, в 2016-м, она выросла до 115 700 рублей, в 2017-м - до 119 000, а в 2018-м составила уже 132 500 рублей.
А как там с доходами у липчан? С этого вопроса и начнем.
Чудесный сон приснился мне когда-то: четыре грузчика несли мою зарплату
В современной экономике под определение высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) подходят те, в оснащение которых вложено не менее ста тысяч долларов. Также ВПРМ предполагает использование новейших достижений науки и техники, и экономическая отдача от него не менее чем в 3,5 раза превышает отдачу обычного рабочего места. ВПРМ - это зарплата, в разы превышающую получку на традиционных производствах. А вот с точки зрения заместителя начальника областного управления труда и занятости Елены Походаевой, критерием для отнесения рабочего места в категорию высокопроизводительного является всего один показатель: среднемесячная зарплата (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка), равная или превышающая установленную величину порогового значения по отрасли.
И знаете, сколько таких рабочих мест создано в нашем регионе во исполнение майских указов президента, согласно которым в стране к 2020 году должно появиться 25 миллионов ВПРМ? Уже 156,3 тысячи! Причем в ТОП-3 видов экономической деятельности, где у липчан все хорошо, вдруг попали строительство, торговля оптовая и розничная и обрабатывающие производства. По мнению чиновницы Походаевой, в Липецкой области ВПРМ в крупных и средних предприятий позволяет заработать 27 558 рублей, в бюджетной сфере - 33 668 рублей, в малом бизнесе - 19 548 рублей. И ведь правда не найти квалифицированного металлурга с зарплатой меньше 27 тысяч рублей, директора школы, который бы не получал 33 тысячи, или предпринимателя, чей бизнес не приносил бы ему меньше 19 «косарей». То есть ВПРМ у нас уже давно созданы! Неудивительно, что без учета Москвы и Подмосковья наш регион по количеству таких доходных рабочих мест уверенно занял шестое место по ЦФО…
Но вся эта лабуда не прокатила на заседании административного Совета, где врио губернатора в пух и прах разбил доклад чиновников о массе созданных в реальном секторе экономики высокопроизводительных рабочих мест (см. «Игорь Артамонов: «Ваш доклад - ни о чем. Вы меня, очевидно, не слышите»).
- Прекратите воду в ступе толочь! - взорвался губернатор. - Главы районов не имеют ни задач, ни инструментов для повышения роста зарплат! Сделайте соответствующие выводы и мне через неделю покажите по району, по отраслям все в цифрах. То, что вы сказали, для меня неприемлемо. Мне нужны цифры и действия (на этой неделе «Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей» - эти деньги врачи получат в качестве подъемных при первом устройстве на работу в городе или селе).
Игорь Артамонов поделился с присутствующими своими наблюдениями из объездов предприятий региона. Так, в Лебедяни он побывал на трех заводах, работники которых получают разные зарплаты. «Туда, где получают по 20 тысяч зарплаты, опасно заходить!» Привел он и другой пример: неназванного им предприятия в Грязях с годовой выручкой в 2 млрд рублей при средней зарплате в 22 тысячи. «Это неприемлемо. Почему собственник бизнеса гнобит коллектив? Почему платит такую низкую зарплату?». Нарушены, мол, законы экономики!
- Если у такого собственника что-то не так в экономике предприятия, ему надо помогать. А кто из вас это сделал? Ни один из вас! А куда потом жители идут со своими требованиями? Сюда, на площадь! - резюмировал Игорь Артамонов.
Кстати, о низких доходах населения страны свидетельствует тот факт, что в сильный рубль не верит даже такой «якорный» союзник России как Китай. На этой неделе GOROD48 сообщил, что «Lifan разочаровался в покупательной способности россиян» - в ОЭЗ «Липецк» готовы передать земельный участок несостоявшегося инвестора другому резиденту. А ранее GOROD48 писал о том, что третий по величине китайский автопроизводитель Changan, который работал в Краснинском районе, закрыл предприятие в селе Гребенкино этим летом.
В регионе загибаются и созданные с участием власти предприятия. В публикации «В Липецке гибнет еще одно муниципальное предприятие» мы рассказали о горькой участи МУП «Регистрационно-вычислительный центр Липецка». Созданное в 2003 году департаментом ЖКХ для оказания услуг коммунальным организациям по начислению платежей и рассылке квитанций жителям города, оно утонуло в убытках уже в 2015 году. В апреле этого года в МУП «РВЦЛ» начаты процедуры банкротства. Это уже второй МУП города после «Второе ГЖУ», которое де-факто умер.
На этой неделе стало ясно, что любимое детище прежнего губернатора Олега Королева и его первого зама Юрия Божко «Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот». Временному управляющему отвели год на розыск имущества банкрота и отмену сомнительных сделок «ЛИКа» по передаче имущества. Все эти активы поступят в конкурсную массу и будут проданы с торгов. Вырученными деньгами постараются покрыть долги компании. Примечательно, что банкротство ЛИКа в ноябре прошлого года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация» (его учредители - депутат областного Совета Василий Сазонов и его сын Сергей, депутат Липецкого горсовета). К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», который перекупил право требования за 3,6 млн рубей. Сейчас дочка этой компании, ООО «ОДСК-Липецк», достраивает дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», которые начинал строить «ЛИК», и микрорайона «Европейский».
Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя его автомобиля
В ночь на минувшее воскресенье на кольце улиц Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Аварию и предшествующую ей гонку по городу записали камеры наблюдения. После публикации этой новости на сайте GOROD48 по соцсетям разошлась фотография участников гонки, сделанная на капоте разбитой машины, сопровождаемая подписью, свидетельствующей о конфликте молодых людей с головой, обществом и Правилами дорожного движения (см. «Будем ездить как хотим, ясно, лошары» - ночные гонщики плюнули на правила с капота разбитой машины»).
«Откроют ли автомобильное движение по проспекту Победы к 1 сентября?» На протяжении этого лета заказчик обещал это сделать и главе Липецка Уваркиной, и врио губернатора Игорю Артамонову. До дня «Х» остается всего неделя, а на закрытом еще в мае объекте (участку от памятника Танкистам до автовокзала), превращенном в огромную стройплощадку, работ еще невпроворот. Еще не доделана ливневая канализация. Еще не отсыпаны до конца полуторакилометрового отрезка дороги две новых полосы, на которые расширили проезжую часть. Еще навалены груды песка у кольцевой развязки проспекта Победы с улицей Водопьянова. Еще покрыта толстым слоем глины и земли оставшаяся под старым асфальтом часть дорожного полотна. Еще не установлены все бордюры и даже не начиналась раскатываться геосетка…
- Стремимся к тому, чтобы успеть запустить движение по этому участку проспекта Победы к 1 сентября, - заверил GOROD48 по телефону представитель подрядчика Егор Сизинцев.
Но вот ведь беда: по словам представителя ООО «Руслан-1», что 1 сентября автотранспорт если и сможет возобновить движение по капитально обновленному участку проспекта Победы, то лишь по первому слою асфальта, который дорожники называют выравнивающим. Подрядчик обещает по ночам в сентябре перекрывать наполовину движение по проспекту, укладывать геосетку и настилать финишный слой асфальтобетона.
К другому новому для Липецка подрядчику, воронежскому ООО «Дорожник», претензий пока нет (см. «В Липецке сдали дороги отремонтированные за счет национального проекта»).
По собственному желанию «Дептранс мэрии Липецка покинул Александр Алынин». Два последних месяца уже бывший руководитель ведомства провел на больничном. Александр Алынин был назначен на должность январе 2017 года. За время его работы в мэрии МУП «Липецкпассажиртранс» заметно обновил свой подвижной состав, программа субсидирования позволила приобрести новые автобусы частным перевозчикам, городские маршруты удлинились, общественным транспортом значительно лучше стали охвачены городские окраины: новые спальные микрорайоны, Сырский Рудник, район Манежа. В минус Алынину можно при желании поставить ликвидацию троллейбусов.
Александр Алынин назначен директором МУП «Городской электротранспорт» - в его ведении теперь липецкий трамвай и все, что с ним связано. А ставшее вакантным место председателя департамента занял Евгений Чекрыжов (см. «В дептрансе мэрии Липецка - перестановки»).
В историю трудно войти, но легко вляпаться
На этой неделе покончил с собой пенсионер из Доброго. Длительный конфликта из-за межи с соседкой закончился тем, что старик убил женщину молотком. Деда не стали заключать под стражу из-за преклонного возраста, отправив его под домашний арест. Через сутки его нашли мертвым. В итоге «Дело об убийстве прекращено из-за самоубийства 80-летнего обвиняемого».
Не зря наш народ сложил кучу пословиц и поговорок о жизни разных людей бок о бок: «Не купи двора, купи соседа», «Межи да грани - ссоры да брани», «Жить в соседах - быть в беседах»... Но как показывает жизнь, люди стали самолюбивыми и легко возбудимыми, руководствуясь своими мнимыми правами и забывая об обязанностях. Еще один конфликт соседей закончился тем, что «Дом многодетной семьи снесут в Липецке по решению суда».
Инициировавший гражданский иск сосед уверен, что глава семьи использовал детей как щит, прикрывая собственное беззаконие, допущенное при строительстве дома. Из решения суда следовало, что застройщик залез на 40 см. стеной своего дома на сопредельный участок, а также выстроил фасад дома прямо на «красной линии», а не в пяти метрах от нее, как положено законом. В свою очередь, многодетный отец считает, что действовал строго в рамках полученного разрешения на строительство. Правда, по документу площадь его новостройки не должна была превышать 90 квадратных метров, а он построил здание площадью 120 метров, а потом увенчал его вторым этажом, добив площадь строения до 224 квадратов. Свой дом он должен был снести еще к 1 июля, но разрушить сделанное у него не поднимается рука.
А вот в поселке Матырский на этой неделе едва не произошла беда: «Липецкая семья забаррикадировалась в своем доме и грозилась взорвать газовые баллоны». Такого рода заявлением и соответствующими приготовлениями пенсионер МВД Анатолий Теплинских пытался противостоять действиям приставов по его выселению.
GOROD48 писал об истории этой семьи. В 2014 году супруги Теплинских одолжили под залог дома 300 000 рублей у директора потребительского кооператива «Единство» Ивана Татаринова. Деньги были нужны на лечение их внучки от тяжелой болезни. Долг пенсионеры вернули, однако директор кооператива, по их словам, оказался обманщиком, и дома они лишились. На этой неделе приставы пытались исполнить решение суда о выселении Теплинских, но встретили ожесточенное сопротивление. До самого страшного дело не дошло: наряд экстренных служб и заместитель начальника УМВД РФ по Липецку Иван Галкин уговорили участников этой мутной истории успокоиться.
По согласованию с судебными приставами семья Теплинских получила десять дней отсрочки своего выселения. За это время, как надеются фактические владельцы жилья, полиция, Следственный комитет и прокуратура дадут юридическую оценку их заявлению о том, что они лишились дома незаконно. Однако «В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку». На Ивана Галкина пожаловались представители нового владельца коттеджа, считающие, что подполковник полиции должен был задержать угрожающего актом терроризма мужчину.
Дети… Наши радости и страхи
В декабре прошлого года пресс-служба мэрии сообщила о том, что к 1 сентября 2019 года в разных районах Липецка будут построены семь ясельных корпусов на 135 мест в каждом (на условии софинансирования на эти целы направлено более 800 млн рублей). До Дня знаний остается 10 дней. Вопрос: откроются ли на следующей неделе для детей в возрасте от двух до трех лет двери этих дошкольных образовательных учреждений?
Ответ: нет. Почему? Ответ в публикации: «Ясли в грязи: как мамам с малышами подходить к зданию в «Европейском»?»
А вот родителям трехлетнего ребенка, погибшего по роковой случайности под колесами автомобиля «Шевроле», уже не до вопросов о детсаде.
«… Дома весь вечер мать ребенка качала его кроватку. Все убаюкать хотела ребенка. Но в ней никого не было.
- Я не знаю, как теперь это забыть, - с полными слез глазами говорит мать малыша. - Свет погас. Один миг, и его больше нет (см. «Водитель сдавал назад и не заметил ребенка»)».
На этой неделе GOROD48 вернулся к июльской истории в детском лагере «Березка». 9-летней девочке попали палкой в левый глаз. Ребенка госпитализировали в офтальмологическое отделение областной больницы №2, но лечение не дало никаких результатов. Не удалось помочь и знаменитой клинике Федорова - «Тамбовские медики не смогли спасти зрение девочке из Липецка». Чтобы морально поддержать дочь, родители на семейном совете решили оставить ее в обычном классе, а не переводить на обучение в специализированную школу. На занятия, правда, она будет ходить в специальных очках.
По словам отца школьницы, администрация «Березки» в судьбе покалеченного на отдыхе ребенка не участвует совершенно. Прокуратура Липецкой области и региональное управление образования и науки, решили, что «За лишившуюся зрения девочку ответят шестеро сотрудников лагеря «Березка», а также директор «Центра развития детского отдыха».
За две недели до нового учебного года попал в переплет 11-летний школьник. Пацан нашел баллон монтажной пены и со своими сверстниками уже в час ночи (ау, родители!) разлил его содержимое на автомобили, которые попали ему на глаза. В итоге «Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина».
- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин. Пока подано семь таких заявлений, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области (см. «Ребенка с монтажной пеной записали камеры наблюдения»).
А вот и новость для уже взрослых детей - «Нина Федина назначена ректором Липецкого педуниверситета».
Какой стол, такой и стул
В минувшую пятницу на Опытной станции гостям праздника показали все, чем богата наша земля: «от кроликов до племенного быка и от перепелов до страусов».
Если театр начинается с вешалки, то День животновода в Липецке - с запаха шашлыка, который встречал гостей за сто метров от входа на местное ВДНХ. Свиное жаркое продавали по 130 рублей за сто грамм, а самих хрюш на выставке не было: ветеринары запрещают животноводам выставлять этих падких на всякую заразу животных на обозрение. Но зато буренки всех мастей, в шляпах и лентах, а в экспозиции одного из хозяйств - с бантами под хвостом, - просто заполонили подиум. Они этого заслужили, ведь к концу года в области надой от каждой коровы должен составить (если без приписок, конечно) 7500 килограммов.
- За такие показатели раньше давал орден Ленина! - сказал врио губернатора со сцены, но госнаград никому не вручил, обойдясь Почетными грамотами и Кубками для лучших по профессии.
О том, что еще было на этой выставке, можно прочитать в публикации «Липчанам на Дне животновода предъявили… белого медведя!»
Спору нет, в магазинах полно продуктов. Но что мы едим? Возьмем, например, сливочное масло. По данным Роскачества, лишь 23% такого продающегося в магазинах товара могут претендовать на Знак качества. Продукция большинства производителей нарушает требования законодательства: молочный жир подменен растительным, в масле присутствуют бактерии и кишечная палочка, консерванты, антибиотики. На полках полно сметаны, но чтобы получить 1 килограмм этого продукта, нужно взять 5 килограмм молока. Своего молока России не хватает. Пресловутое пальмовое масло позволяет выпускать сметану любой жирности без больших затрат. Чтобы сметана загустела, в нее добавляют крахмал, каррагинан и прочие стабилизаторы.
Вообще, в России с учетом курса на импортозамещение на фальсификат в магазинах можно напороться самому искушенному покупателю. По данным Минсельхоза, и мелкие, и крупные производители подменяют дорогие и натуральные ингредиенты на дешевые суррогаты. Так, в колбасы и сосиски в фарш идет дешевый коллагеновый белок, который на этикетках именуют «животным белком» или «белковым стабилизатором». Такой белок производится из сухожилий, костей, хрящей, шкуры. Вредным его назвать нельзя, но и полезным тоже. Кроме того, мясные изделия щедро пичкают жиром или соей. И даже указание ГОСТ - не залог качества и защиты от подделки.
Так что коровы в лентах и шляпках на выставке - не гарантия безопасных для нашего здоровья сметаны, творога и сливочного масла.
А мы начнем наш традиционный обзор с денег. По данным агентства fincan.ru, в этом году зарплата федеральных чиновников вырастет, в среднем, на 4% и составит 137 800 рублей. Примечательно, что на фоне продолжающегося вот уже пятый год падения реальных доходов россиян рост благосостояния госслужащих идет круто вверх. Так, после присоединения Крыма, обвалившего рубль, средняя зарплата чиновников выросла сразу на 30 тысяч рублей, составив в 2015 году 95 тысяч. Далее, в 2016-м, она выросла до 115 700 рублей, в 2017-м - до 119 000, а в 2018-м составила уже 132 500 рублей.
А как там с доходами у липчан? С этого вопроса и начнем.
Чудесный сон приснился мне когда-то: четыре грузчика несли мою зарплату
В современной экономике под определение высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) подходят те, в оснащение которых вложено не менее ста тысяч долларов. Также ВПРМ предполагает использование новейших достижений науки и техники, и экономическая отдача от него не менее чем в 3,5 раза превышает отдачу обычного рабочего места. ВПРМ - это зарплата, в разы превышающую получку на традиционных производствах. А вот с точки зрения заместителя начальника областного управления труда и занятости Елены Походаевой, критерием для отнесения рабочего места в категорию высокопроизводительного является всего один показатель: среднемесячная зарплата (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка), равная или превышающая установленную величину порогового значения по отрасли.
И знаете, сколько таких рабочих мест создано в нашем регионе во исполнение майских указов президента, согласно которым в стране к 2020 году должно появиться 25 миллионов ВПРМ? Уже 156,3 тысячи! Причем в ТОП-3 видов экономической деятельности, где у липчан все хорошо, вдруг попали строительство, торговля оптовая и розничная и обрабатывающие производства. По мнению чиновницы Походаевой, в Липецкой области ВПРМ в крупных и средних предприятий позволяет заработать 27 558 рублей, в бюджетной сфере - 33 668 рублей, в малом бизнесе - 19 548 рублей. И ведь правда не найти квалифицированного металлурга с зарплатой меньше 27 тысяч рублей, директора школы, который бы не получал 33 тысячи, или предпринимателя, чей бизнес не приносил бы ему меньше 19 «косарей». То есть ВПРМ у нас уже давно созданы! Неудивительно, что без учета Москвы и Подмосковья наш регион по количеству таких доходных рабочих мест уверенно занял шестое место по ЦФО…
Но вся эта лабуда не прокатила на заседании административного Совета, где врио губернатора в пух и прах разбил доклад чиновников о массе созданных в реальном секторе экономики высокопроизводительных рабочих мест (см. «Игорь Артамонов: «Ваш доклад - ни о чем. Вы меня, очевидно, не слышите»).
- Прекратите воду в ступе толочь! - взорвался губернатор. - Главы районов не имеют ни задач, ни инструментов для повышения роста зарплат! Сделайте соответствующие выводы и мне через неделю покажите по району, по отраслям все в цифрах. То, что вы сказали, для меня неприемлемо. Мне нужны цифры и действия (на этой неделе «Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей» - эти деньги врачи получат в качестве подъемных при первом устройстве на работу в городе или селе).
Игорь Артамонов поделился с присутствующими своими наблюдениями из объездов предприятий региона. Так, в Лебедяни он побывал на трех заводах, работники которых получают разные зарплаты. «Туда, где получают по 20 тысяч зарплаты, опасно заходить!» Привел он и другой пример: неназванного им предприятия в Грязях с годовой выручкой в 2 млрд рублей при средней зарплате в 22 тысячи. «Это неприемлемо. Почему собственник бизнеса гнобит коллектив? Почему платит такую низкую зарплату?». Нарушены, мол, законы экономики!
- Если у такого собственника что-то не так в экономике предприятия, ему надо помогать. А кто из вас это сделал? Ни один из вас! А куда потом жители идут со своими требованиями? Сюда, на площадь! - резюмировал Игорь Артамонов.
Кстати, о низких доходах населения страны свидетельствует тот факт, что в сильный рубль не верит даже такой «якорный» союзник России как Китай. На этой неделе GOROD48 сообщил, что «Lifan разочаровался в покупательной способности россиян» - в ОЭЗ «Липецк» готовы передать земельный участок несостоявшегося инвестора другому резиденту. А ранее GOROD48 писал о том, что третий по величине китайский автопроизводитель Changan, который работал в Краснинском районе, закрыл предприятие в селе Гребенкино этим летом.
В регионе загибаются и созданные с участием власти предприятия. В публикации «В Липецке гибнет еще одно муниципальное предприятие» мы рассказали о горькой участи МУП «Регистрационно-вычислительный центр Липецка». Созданное в 2003 году департаментом ЖКХ для оказания услуг коммунальным организациям по начислению платежей и рассылке квитанций жителям города, оно утонуло в убытках уже в 2015 году. В апреле этого года в МУП «РВЦЛ» начаты процедуры банкротства. Это уже второй МУП города после «Второе ГЖУ», которое де-факто умер.
На этой неделе стало ясно, что любимое детище прежнего губернатора Олега Королева и его первого зама Юрия Божко «Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот». Временному управляющему отвели год на розыск имущества банкрота и отмену сомнительных сделок «ЛИКа» по передаче имущества. Все эти активы поступят в конкурсную массу и будут проданы с торгов. Вырученными деньгами постараются покрыть долги компании. Примечательно, что банкротство ЛИКа в ноябре прошлого года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация» (его учредители - депутат областного Совета Василий Сазонов и его сын Сергей, депутат Липецкого горсовета). К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», который перекупил право требования за 3,6 млн рубей. Сейчас дочка этой компании, ООО «ОДСК-Липецк», достраивает дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», которые начинал строить «ЛИК», и микрорайона «Европейский».
Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя его автомобиля
В ночь на минувшее воскресенье на кольце улиц Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Аварию и предшествующую ей гонку по городу записали камеры наблюдения. После публикации этой новости на сайте GOROD48 по соцсетям разошлась фотография участников гонки, сделанная на капоте разбитой машины, сопровождаемая подписью, свидетельствующей о конфликте молодых людей с головой, обществом и Правилами дорожного движения (см. «Будем ездить как хотим, ясно, лошары» - ночные гонщики плюнули на правила с капота разбитой машины»).
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«Откроют ли автомобильное движение по проспекту Победы к 1 сентября?» На протяжении этого лета заказчик обещал это сделать и главе Липецка Уваркиной, и врио губернатора Игорю Артамонову. До дня «Х» остается всего неделя, а на закрытом еще в мае объекте (участку от памятника Танкистам до автовокзала), превращенном в огромную стройплощадку, работ еще невпроворот. Еще не доделана ливневая канализация. Еще не отсыпаны до конца полуторакилометрового отрезка дороги две новых полосы, на которые расширили проезжую часть. Еще навалены груды песка у кольцевой развязки проспекта Победы с улицей Водопьянова. Еще покрыта толстым слоем глины и земли оставшаяся под старым асфальтом часть дорожного полотна. Еще не установлены все бордюры и даже не начиналась раскатываться геосетка…
- Стремимся к тому, чтобы успеть запустить движение по этому участку проспекта Победы к 1 сентября, - заверил GOROD48 по телефону представитель подрядчика Егор Сизинцев.
Но вот ведь беда: по словам представителя ООО «Руслан-1», что 1 сентября автотранспорт если и сможет возобновить движение по капитально обновленному участку проспекта Победы, то лишь по первому слою асфальта, который дорожники называют выравнивающим. Подрядчик обещает по ночам в сентябре перекрывать наполовину движение по проспекту, укладывать геосетку и настилать финишный слой асфальтобетона.
К другому новому для Липецка подрядчику, воронежскому ООО «Дорожник», претензий пока нет (см. «В Липецке сдали дороги отремонтированные за счет национального проекта»).
По собственному желанию «Дептранс мэрии Липецка покинул Александр Алынин». Два последних месяца уже бывший руководитель ведомства провел на больничном. Александр Алынин был назначен на должность январе 2017 года. За время его работы в мэрии МУП «Липецкпассажиртранс» заметно обновил свой подвижной состав, программа субсидирования позволила приобрести новые автобусы частным перевозчикам, городские маршруты удлинились, общественным транспортом значительно лучше стали охвачены городские окраины: новые спальные микрорайоны, Сырский Рудник, район Манежа. В минус Алынину можно при желании поставить ликвидацию троллейбусов.
Александр Алынин назначен директором МУП «Городской электротранспорт» - в его ведении теперь липецкий трамвай и все, что с ним связано. А ставшее вакантным место председателя департамента занял Евгений Чекрыжов (см. «В дептрансе мэрии Липецка - перестановки»).
В историю трудно войти, но легко вляпаться
На этой неделе покончил с собой пенсионер из Доброго. Длительный конфликта из-за межи с соседкой закончился тем, что старик убил женщину молотком. Деда не стали заключать под стражу из-за преклонного возраста, отправив его под домашний арест. Через сутки его нашли мертвым. В итоге «Дело об убийстве прекращено из-за самоубийства 80-летнего обвиняемого».
Не зря наш народ сложил кучу пословиц и поговорок о жизни разных людей бок о бок: «Не купи двора, купи соседа», «Межи да грани - ссоры да брани», «Жить в соседах - быть в беседах»... Но как показывает жизнь, люди стали самолюбивыми и легко возбудимыми, руководствуясь своими мнимыми правами и забывая об обязанностях. Еще один конфликт соседей закончился тем, что «Дом многодетной семьи снесут в Липецке по решению суда».
Инициировавший гражданский иск сосед уверен, что глава семьи использовал детей как щит, прикрывая собственное беззаконие, допущенное при строительстве дома. Из решения суда следовало, что застройщик залез на 40 см. стеной своего дома на сопредельный участок, а также выстроил фасад дома прямо на «красной линии», а не в пяти метрах от нее, как положено законом. В свою очередь, многодетный отец считает, что действовал строго в рамках полученного разрешения на строительство. Правда, по документу площадь его новостройки не должна была превышать 90 квадратных метров, а он построил здание площадью 120 метров, а потом увенчал его вторым этажом, добив площадь строения до 224 квадратов. Свой дом он должен был снести еще к 1 июля, но разрушить сделанное у него не поднимается рука.
А вот в поселке Матырский на этой неделе едва не произошла беда: «Липецкая семья забаррикадировалась в своем доме и грозилась взорвать газовые баллоны». Такого рода заявлением и соответствующими приготовлениями пенсионер МВД Анатолий Теплинских пытался противостоять действиям приставов по его выселению.
GOROD48 писал об истории этой семьи. В 2014 году супруги Теплинских одолжили под залог дома 300 000 рублей у директора потребительского кооператива «Единство» Ивана Татаринова. Деньги были нужны на лечение их внучки от тяжелой болезни. Долг пенсионеры вернули, однако директор кооператива, по их словам, оказался обманщиком, и дома они лишились. На этой неделе приставы пытались исполнить решение суда о выселении Теплинских, но встретили ожесточенное сопротивление. До самого страшного дело не дошло: наряд экстренных служб и заместитель начальника УМВД РФ по Липецку Иван Галкин уговорили участников этой мутной истории успокоиться.
По согласованию с судебными приставами семья Теплинских получила десять дней отсрочки своего выселения. За это время, как надеются фактические владельцы жилья, полиция, Следственный комитет и прокуратура дадут юридическую оценку их заявлению о том, что они лишились дома незаконно. Однако «В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку». На Ивана Галкина пожаловались представители нового владельца коттеджа, считающие, что подполковник полиции должен был задержать угрожающего актом терроризма мужчину.
Дети… Наши радости и страхи
В декабре прошлого года пресс-служба мэрии сообщила о том, что к 1 сентября 2019 года в разных районах Липецка будут построены семь ясельных корпусов на 135 мест в каждом (на условии софинансирования на эти целы направлено более 800 млн рублей). До Дня знаний остается 10 дней. Вопрос: откроются ли на следующей неделе для детей в возрасте от двух до трех лет двери этих дошкольных образовательных учреждений?
Ответ: нет. Почему? Ответ в публикации: «Ясли в грязи: как мамам с малышами подходить к зданию в «Европейском»?»
А вот родителям трехлетнего ребенка, погибшего по роковой случайности под колесами автомобиля «Шевроле», уже не до вопросов о детсаде.
«… Дома весь вечер мать ребенка качала его кроватку. Все убаюкать хотела ребенка. Но в ней никого не было.
- Я не знаю, как теперь это забыть, - с полными слез глазами говорит мать малыша. - Свет погас. Один миг, и его больше нет (см. «Водитель сдавал назад и не заметил ребенка»)».
На этой неделе GOROD48 вернулся к июльской истории в детском лагере «Березка». 9-летней девочке попали палкой в левый глаз. Ребенка госпитализировали в офтальмологическое отделение областной больницы №2, но лечение не дало никаких результатов. Не удалось помочь и знаменитой клинике Федорова - «Тамбовские медики не смогли спасти зрение девочке из Липецка». Чтобы морально поддержать дочь, родители на семейном совете решили оставить ее в обычном классе, а не переводить на обучение в специализированную школу. На занятия, правда, она будет ходить в специальных очках.
По словам отца школьницы, администрация «Березки» в судьбе покалеченного на отдыхе ребенка не участвует совершенно. Прокуратура Липецкой области и региональное управление образования и науки, решили, что «За лишившуюся зрения девочку ответят шестеро сотрудников лагеря «Березка», а также директор «Центра развития детского отдыха».
За две недели до нового учебного года попал в переплет 11-летний школьник. Пацан нашел баллон монтажной пены и со своими сверстниками уже в час ночи (ау, родители!) разлил его содержимое на автомобили, которые попали ему на глаза. В итоге «Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина».
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- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин. Пока подано семь таких заявлений, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области (см. «Ребенка с монтажной пеной записали камеры наблюдения»).
А вот и новость для уже взрослых детей - «Нина Федина назначена ректором Липецкого педуниверситета».
Какой стол, такой и стул
В минувшую пятницу на Опытной станции гостям праздника показали все, чем богата наша земля: «от кроликов до племенного быка и от перепелов до страусов».
Если театр начинается с вешалки, то День животновода в Липецке - с запаха шашлыка, который встречал гостей за сто метров от входа на местное ВДНХ. Свиное жаркое продавали по 130 рублей за сто грамм, а самих хрюш на выставке не было: ветеринары запрещают животноводам выставлять этих падких на всякую заразу животных на обозрение. Но зато буренки всех мастей, в шляпах и лентах, а в экспозиции одного из хозяйств - с бантами под хвостом, - просто заполонили подиум. Они этого заслужили, ведь к концу года в области надой от каждой коровы должен составить (если без приписок, конечно) 7500 килограммов.
- За такие показатели раньше давал орден Ленина! - сказал врио губернатора со сцены, но госнаград никому не вручил, обойдясь Почетными грамотами и Кубками для лучших по профессии.
О том, что еще было на этой выставке, можно прочитать в публикации «Липчанам на Дне животновода предъявили… белого медведя!»
Спору нет, в магазинах полно продуктов. Но что мы едим? Возьмем, например, сливочное масло. По данным Роскачества, лишь 23% такого продающегося в магазинах товара могут претендовать на Знак качества. Продукция большинства производителей нарушает требования законодательства: молочный жир подменен растительным, в масле присутствуют бактерии и кишечная палочка, консерванты, антибиотики. На полках полно сметаны, но чтобы получить 1 килограмм этого продукта, нужно взять 5 килограмм молока. Своего молока России не хватает. Пресловутое пальмовое масло позволяет выпускать сметану любой жирности без больших затрат. Чтобы сметана загустела, в нее добавляют крахмал, каррагинан и прочие стабилизаторы.
Вообще, в России с учетом курса на импортозамещение на фальсификат в магазинах можно напороться самому искушенному покупателю. По данным Минсельхоза, и мелкие, и крупные производители подменяют дорогие и натуральные ингредиенты на дешевые суррогаты. Так, в колбасы и сосиски в фарш идет дешевый коллагеновый белок, который на этикетках именуют «животным белком» или «белковым стабилизатором». Такой белок производится из сухожилий, костей, хрящей, шкуры. Вредным его назвать нельзя, но и полезным тоже. Кроме того, мясные изделия щедро пичкают жиром или соей. И даже указание ГОСТ - не залог качества и защиты от подделки.
Так что коровы в лентах и шляпках на выставке - не гарантия безопасных для нашего здоровья сметаны, творога и сливочного масла.
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Такой же
Да ,,,