На трассе под Рамонью липчане попали в ДТП

Житель Липецкой области госпитализирован.

Вечером 11 мая на 489 километре федеральной трассы «Дон» в Рамонском районе Воронежской области столкнулись «Шевроле», «Форд» и «Лада Веста». Первыми двумя автомобилями управляли липчане.По предварительным данным, 59-летний житель Липецкой области, управлявший автомобилем «Шевроле», наехал на стоящий внедорожник «Форд» 40-летней жительницы Липецкой области. От сильного удара «Форд» по инерции врезался в «Ладу Весту» 30-летнего воронежца.Водитель «Шевроле» получил травмы и был экстренно госпитализирован.«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии», — сообщили в УМВД России по Воронежской области