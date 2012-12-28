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Происшествия
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20 минут назад
На трассе под Рамонью липчане попали в ДТП
Житель Липецкой области госпитализирован.
По предварительным данным, 59-летний житель Липецкой области, управлявший автомобилем «Шевроле», наехал на стоящий внедорожник «Форд» 40-летней жительницы Липецкой области. От сильного удара «Форд» по инерции врезался в «Ладу Весту» 30-летнего воронежца.
Водитель «Шевроле» получил травмы и был экстренно госпитализирован.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии», — сообщили в УМВД России по Воронежской области
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