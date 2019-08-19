Общество

16 минут назад

Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей

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Эти деньги врачи получат в качестве подъемных при первом устройстве на работу в городе или селе.

Врио главы региона Игорь Артамонов выступил с инициативой ввести в Липецкой области новую меру поддержки медицинских работников.

Предполагается, что это будет единовременная социальная выплата в размере одного миллиона рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением»,

«Поручение подготовить соответствующий проект уже дано. Затем он поступит в областной Совет законопроект», -  сообщает пресс-служба областной администрации. - «Ожидается что до конца года все начнет работать». 

При этом в регионе продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки будет возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует трудиться. 

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей. Врачи, трудоустроившиеся в сёлах, смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам.

«Земский доктор» действует только в сельской местности, а наибольшая нехватка медиков у нас в городах, – пояснил Игорь Артамонов. – Особенно не хватает педиатров, терапевтов. Их будем стимулировать в первую очередь. В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в областной парламент. До конца года программа должна заработать».

В списке дефицитных для Липецкой области 22 медицинских специальности. Общая нехватка врачей в регионе – 256 человек. Больше всего не хватает медиков в Липецке и Ельце.


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