30 минут назад
Lifan разочаровался в покупательной способности россиян
В ОЭЗ «Липецк» готовы передать земельный участок несостоявшегося инвестора другому резиденту, но этому мешают особые отношения между правительствами Китая и России.
- Официально китайцы не отказались от площадки размеров в 60 гектаров под Липецком. И, кстати, «Лифан» по-прежнему арендует офис в административном корпусе ОЭЗ «Липецк», - сообщили GOROD48 наши источники в управляющей компании зоны.
По данным GOROD48, все свои обязательства перед Lifan российская сторона давно выполнила. Китайцам предложена самая лакомая территория со всеми коммуникациями и даже веткой железной дороги. И от этого несостоявшегося инвестора в ОЭЗ «Липецк» давно бы отказались, если бы не вопрос большой политики: в октябре 2014 года трехсторонний договор о строительстве на территории ОЭЗ «Липецк» автомобильного завода китайской корпорации Lifan подписали в Москве главы правительств России и КНР Дмитрий Медведев и Ли Кэцян.
- Если кто-то из инвесторов предложит нам хороший проект, мы после консультаций в правительстве РФ отдадим ему промплощадку, которая пока зарезервирована за китайским концерном. Между прочим, этот земельный участок - не в аренде «Лифана». Но наши руки связаны большой политикой. Мы морально обременены этим нереализованным российско-китайским проектом, - говорит источник GOROD48.
По словам нашего источника, Lifan в 2014 году не мог рассчитать риски, которые получила Россия в связи с наложенными странами Запада санкциями за «возвращение Крыма в родную гавань». А потом, пересчитав бизнес-план под новые реалии, связанные с падением курса рубля и реальных доходов россиян, поняли, что строить завод на 1,5 тысячи рабочих мест под Липецком нерентабельно.
Напомним, что китайский концерн намеревался вложить в свое автосборочное предприятие в ОЭЗ «Липецк» порядка 300 млн долларов (на первом этапе - 150 миллионов под выпуск 60 тысяч автомобилей в год, затем - еще столько же под расширение мощностей до 100 тысяч машин в год и строительство завода двигателей). Завод должен был выпустить первый кроссовер летом 2017 года, но дальше закладного камня дело не пошло.
Не заладилась работа в Липецкой области и третьего по величине китайского автопроизводителя Changan, который работал в Краснинском районе. Как уже писал GOROD48, этот производитель закрыл предприятие в селе Гребенкино этим летом.
фото: tvc.ru
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