Дом многодетной семьи снесут в Липецке по решению суда

Инициировавший гражданский иск сосед уверен, что глава семьи использует детей как щит, прикрывая собственное беззаконие, допущенное при строительстве дома.

В 2013 году Сергей Сердобинцев купил на Ниженке земельный участок в шесть соток со стоявшим на нем ветхим домом. Как-то так вышло, что сразу же после сделки бревенчатая хибара сгорела (Сердобинцев отрицает свое участие в поджоге), и на его месте в 2014 году Сергей и Наталья, у которых к этому времени было двое детей, стали строить новый дом. Настолько большой, что тот на 40 см по длине боковой стены залез на земельный участок Александра Бардаковского. Сосед ущемления своих прав не стерпел и пошел в суд. В итоге, 17 декабря прошлого года коллегия по гражданским делам областного суда признала жилой дом по улице Салтыкова-Щедрина, 96 самовольным строением, обязав Росреестр снять его с регистрационного учета, а уже многодетного отца (у Сердобинцевых к этому времени родился третий ребенок) - снести дом.Такова краткая фабула истории, у каждого участника которой - своя правда.По словам Александра Бардаковского, отношения с новым соседом, многодетным отцом, не заладились у него с самого начала.- Когда Сердобинцев начал строить дом, я вначале даже и не понял, что он заехал на территорию моего домовладения, так как я точно не знал границ моего участка. Возможно, границы наших участков расставляли по данным спутниковой съемки, не знаю, на но место никто из геодезистов не выезжал. Когда он начал строить дом, я не знал, что он ко мне залез. Я просто спросил у него, почему он строит стену дома точно по меже наших участков? Он сказал, что у него на это разрешение. Ну, ладно. Потом он решил ставить забор и я вызвал геодезистов. После замера выяснилось, что мой сарай залез на его территорию на 20 сантиметров, и я его сломал. Но его дом залез на мой участок на 40 сантиметров! Когда я обратился к нему с претензией, он сказал, что ему все - по барабану!- Когда он в мае 2014 года заливал фундамент, у него лопнула опалубка и целая груша бетона вылилась на мой участок. Убрал он эту кучу бетона частично осенью 2015 года, после того, как я его всякий раз покрывал матом при встречах, - продолжает Александр.Обращение Александра Бардаковского в суд, по его словам, и было вызвано несговорчивостью Сергея Сердобинцева.- В 2015 году сосед попытался поставить новостройку на кадастровый учет. Он ко мне пришел за разрешением. Я попросил его убрать с моего участка глыбы бетона и рекультивировать землю под ними. Попросил завезти мне на огород машину земли. Сказал, что как только он приберет за собой, я ему свои полсотки, занятые его домом, уступлю. А у нас с доступом на огороды сложно: землю с машины туда не высыпать, ее вручную надо носить. А он мне говорит: подпиши сейчас разрешение, а я весной тебе все сделаю. Я отказал. Нет, сначала убери за собой, наведи порядок. А по весне вижу, в его дом газ тянут! Открываю кадастровую карту, а дом уже стоит на кадастровом учете!Александр обратился в городское управление градостроительства и архитектуры, где ему сказали, что следить за тем, кто и что где строит, не их задача. В областном управлении Росрееста ему дали такой же ответ.- Я обратился в суд, чтобы дом Сердобинцева, построенный с массой нарушений закона, сняли с кадастрового учета. Фасад его дома четко стоит на красной линии, хотя в разрешении на строительстве указано, что стена должна быть в пяти метрах от нее. Ему было разрешено построить дом площадью 90 квадратных метров, а он выгнал строение в 224 квадратных метра. Со ската его крыши площадью 60-70 квадратных метров зимой прямо на улицу сходят снежные лавины. За пару секунд на дорогу падают несколько кубометров снега. Просто повезло, что никого еще не убило. Не просто же так в правилах написано, что от красной линии нужно отступить пять метров! По-моему, здесь мошенничество налицо. Надо бы разобраться, как он его на учет поставил. Может, кому он взятку дал?Сосед уверен, что многодетный отец изначально был заточен на нарушение законов:- Он строил так, как ему надо. Не зря же несколько лет никто этот проблемный участок не покупал. На этом узком участке нельзя построить что-то путевое.Вариантов разрешения ситуации было два. Первый - частично разобрать дом, который вторгся на соседний участок. Второй - выкупить занятые строением полсотки у потерпевшего. Бардаковский сначала предложил заплатить ему 100 тысяч рублей, а в суде снизил цену земли до 75 тысяч. Но Сергей Сердобинцев был готов заплатить только 50 тысяч.- Я психанул, сказал, что подаю на снос дома. Он ответил - подавай! А когда он проиграл областной суд, то через несколько дней пошел к нотариусу и оформил подлежащий сносу дом в долях на троих своих детей! А ведь изначально все можно было решить машиной земли и уборкой бетонных глыб с моего огорода.Сергей Сердобинцев рассказывает, что всегда мечтал о том, чтобы его дети в отличие от него, выросшего в тесной комнате хрущевки, могли быть свободными. Именно для этого он и замахнулся на проект всей своей жизни: строительства дома, в котором всем было бы комфортно. А когда в семье появился третий ребенок, решил еще пристроить к дому и мансарду.- У меня все законно. Я получил разрешение на строительство в мае 2014 года. Когда выгнал коробку, поставил дом на кадастровый учет. Это - наше единственное жилье, ведь мы сейчас ютимся на съемной квартире, которую нам предоставила моя первая жена. И теперь нам предлагают снести дом! И где же жить нашей многодетной семье? - задается вопросом Сергей Сердобинцев.Сергей Сердобинцев уверен, что никаких законов он не нарушал, действуя строго в рамках полученного разрешения на строительство. Но в разрешении указано, что площадь дома не должна превышать 90 квадратных метров, а он построил здание площадью 120 квадратных метров, а потом увенчал его вторым этажом, добив площадь строения до 224,5 квадрата. При этом заехав на 40 сантиметров на чужой участок, в то время как расстояние капитальной стены от границы соседнего участка не должно быть меньше трех метров!- Я действовал строго по закону. И это подтвердил суд первой инстанции, в который со своим иском обратился мой сосед. Мой дом построен по местоположению фундамента старого сгоревшего дома в пределах границ моего участка. Согласно техплану, никакого заступа на соседний участок нет. То, что стена моего дома попала на 37 сантиметров на участок Бардаковского, выяснила повторная кадастровая съемка. Выявленное нарушение можно было бы устранить посредством перераспределения наших с соседом земельных участков. Я, кстати, был готов отрезать полоску от моего земельного участка со стороны огорода и отдать истцу, но он от предложения отказался, - говорит Сердобинцев.В решении Правобережного районного суда сказано:- Вот видите, судья Алина Буева из Правобережного районного суда встала на защиту моей семьи! А судья Екатерина Фролова из коллегии по гражданским делам областного суда, в котором мой сосед обжаловал решение суда первой инстанции, пришла к совершенно иному выводу: она признала мой дом самостроем и обязала меня его снести! - возмущается многодетный отец.Дом Сердобинцевых готов только снаружи. Внутри нет ничего, кроме коммуникаций. Наталья, мать троих детей в возрасте от четырех до 13 лет, не может сдержать слез.- Истец хотел всего лишь снять наш дом с кадастрового учета, а суд, превысив свои полномочия, вынес решение о его сносе! Что делать, не знаем. Мы прошли все инстанции. В июле подали жалобу в Верховный суд, но ответ еще не получили. Дом мы должны были снести к 1 июля этого года. Судебные приставы нас еще не беспокоили, но каждый день я живу в страхе, не зная, что будет завтра, - говорит многодетная мать.Последняя надежда Натальи Сердобинцевой - глава государства, провозгласивший всестороннюю поддержку многодетных семей. Женщина надеется на общественный резонанс от истории о том, что в Липецке по решению суда должны снести дом, единственное жилье для трех детей. Что чиновники встрепенутся и отменят вступившее в силу решение областного суда.Не зря наш народ сложил кучу пословиц и поговорок о жизни разных людей бок о бок: «Не купи двора, купи соседа», «Межи да грани - ссоры да брани», «Жить в соседах - быть в беседах»... Вся эта история не стоила бы и выеденного яйца (в этом случае - машины чернозема), умей люди слышать друг друга. А так, конечно, Путин во всем виноват - недосмотрел за липецкими чиновниками да судьями!