Происшествия
57 минут назад
Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина
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Задержан 11-летний школьник.
В Липецке на улице Гагарина во дворах домов №№73-79 залили монтажной пеной десятки автомобилей. 11-летнего мальчика, который портил машины, заметил около половины первого ночи один из жителей дома №79, вышедший на балкон покурить. Мужчина вызвал полицию и школьника задержали.
- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин. Пока подано семь таких заявлений, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Оказалось, что мальчик нашел на улице баллон с монтажной пеной и поливал все машины, которые ему встретились во дворах улицы Гагарина. Полицейские пытаются выяснить мотивы его поступка.
- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин. Пока подано семь таких заявлений, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Оказалось, что мальчик нашел на улице баллон с монтажной пеной и поливал все машины, которые ему встретились во дворах улицы Гагарина. Полицейские пытаются выяснить мотивы его поступка.
14 1136
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