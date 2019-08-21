Происшествия

57 минут назад

Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина

14 1136
#вандализм
2
Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина

Задержан 11-летний школьник.

В Липецке на улице Гагарина во дворах домов №№73-79 залили монтажной пеной десятки автомобилей. 11-летнего мальчика, который портил машины, заметил около половины первого ночи один из жителей дома №79, вышедший на балкон покурить. Мужчина вызвал полицию и школьника задержали.

- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин. Пока подано семь таких заявлений, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Оказалось, что мальчик нашел на улице баллон с монтажной пеной и поливал все машины, которые ему встретились во дворах улицы Гагарина. Полицейские пытаются выяснить мотивы его поступка.






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#вандализм
2

Комментарии (14)

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Правда

3 минуты назад
Раздеть и облить его самого пеной.
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Онжеребенок)))
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Ржу не могу

5 минут назад
Зато мозг напрягать не будет сочинением на тему :как я провел лето.
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Епать Копать

6 минут назад
Ни куя себе школьник,далеко пойдет.
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ужас

7 минут назад
Липецк быдло город!
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Равшан

7 минут назад
Залить ему в очко
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...

9 минут назад
Точно от алкашей многодетных, так что ущерб не возместят.
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Мнение

10 минут назад
А раньше деткам читали "что такое хорошо, и что такое плохо", а сейчас ....
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Нашел

12 минут назад
НЕ ПАТРИОТ,
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Да уж

13 минут назад
00-30, 11 летний школьник ночью один... По всему похоже вряд ли родители возместят ущерб...
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