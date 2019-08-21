Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина

Задержан 11-летний школьник.

В Липецке на улице Гагарина во дворах домов №№73-79 залили монтажной пеной десятки автомобилей. 11-летнего мальчика, который портил машины, заметил около половины первого ночи один из жителей дома №79, вышедший на балкон покурить. Мужчина вызвал полицию и школьника задержали.



- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин. Пока подано семь таких заявлений, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Оказалось, что мальчик нашел на улице баллон с монтажной пеной и поливал все машины, которые ему встретились во дворах улицы Гагарина. Полицейские пытаются выяснить мотивы его поступка.













