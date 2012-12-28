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сегодня, 17:00
6

В Липецкой области прогремят грозы пройдет град

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием высокого циклона и очередного волнового циклона, которые будут перемещаться по восточной половине ЦФО с юга на север — существенных осадков не ожидается, лишь 13 мая пройдут кратковременные дожди, местами сильные. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные, днем местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер ночью переменный, 3-8 м/сек, днем северо-западный и западный, усилится до 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.

День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году — 3 градуса мороза. 

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Комментарии (6)

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Эксперт
9 минут назад
Ага но только не на Соколе у нас всё спокойно и навсегда.
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Ага
59 минут назад
А кричали жара в домах,когда отключите отопление.
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Вероника
сегодня, 17:27
В этом году заморозки всё уничтожили а теперь градом всё да бьёт просто ужас какой-то.
Ответить
Лиза
сегодня, 17:26
На улице холодно, в квартире холодно, воду горячую сегодня отключили, когда же потеплеет на улице?!
Ответить
777
сегодня, 17:26
интересно, какое будет лето, жаркое или прохладное? что говорят синоптики...
Ответить
В квартирах
сегодня, 17:18
Дикий холод,нет горячей воды.Старики и дети замерзают,зато каждый год переплачивает за месяц отопление,т.е.неоказанные услуги так и живём в прежнем и по среднему...
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