Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области прогремят грозы пройдет град
Температура воздуха все еще ниже нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные, днем местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер ночью переменный, 3-8 м/сек, днем северо-западный и западный, усилится до 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.
День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году — 3 градуса мороза.
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