В Липецкой области прогремят грозы пройдет град

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием высокого циклона и очередного волнового циклона, которые будут перемещаться по восточной половине ЦФО с юга на север — существенных осадков не ожидается, лишь 13 мая пройдут кратковременные дожди, местами сильные.Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные, днем местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер ночью переменный, 3-8 м/сек, днем северо-западный и западный, усилится до 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году — 3 градуса мороза.