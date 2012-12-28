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Спасатели предупреждают о сильном дожде
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Новолипчане вспомнили павших и возложили цветы к монументу «Слеза»
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В Липецкой области режим воздушной опасности продолжался два с половиной дня
Общество
В 9 микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
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Читать все
Общество
435
сегодня, 18:40

В 9 микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду

10 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – подачу холодной воды временно ограничат в 9 микрорайоне и районе Сокола, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, №№ 2а, 31 по улице Авиационной, в частном секторе улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, П. Лумумбы, переулков Макаренко, Рылеева.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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