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Происшествия
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13 минут назад
Усманец получил по фиктивным документам более 1,2 миллиона рублей
И заработал судимость. А деньги всё равно придётся вернуть.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, живущий в селе мужчина как работник агропромышленного комплекса получил по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» социальную выплату в размере более 1,2 миллиона рублей на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Но при этом в сельсовет он предоставил фиктивные документы, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Помимо условного срока, по решению суда мужчина должен вернуть всю сумму.
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