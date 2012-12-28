Усманец получил по фиктивным документам более 1,2 миллиона рублей

И заработал судимость. А деньги всё равно придётся вернуть.

Усманский районный суд приговорил 37-летнего мужчину к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за мошенничество с социальными выплатами в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159.2 УК РФ ) — мужчина присвоил более 1,2 миллиона рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, живущий в селе мужчина как работник агропромышленного комплекса получил по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» социальную выплату в размере более 1,2 миллиона рублей на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Но при этом в сельсовет он предоставил фиктивные документы, а деньгами распорядился по своему усмотрению.Помимо условного срока, по решению суда мужчина должен вернуть всю сумму.