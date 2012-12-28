Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Происшествия
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48 минут назад
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Охотника за флагами записала камера наблюдения
Два полотнища он украл ночью с сельского Дома культуры.
«8 мая в 23:09 в нашем Доме культуры произошёл факт вандализма: со здания сорвали флаги! Прошу всех, кто узнал данного персонажа, сообщить, что заявление в полицию написано», — рассказала Мария Кретова.
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