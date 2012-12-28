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День Победы в Липецке: куда сходить, как отпраздновать
Общество
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Общество
Семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль на улице Меркулова
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +17
Погода в Липецке
Охотника за флагами записала камера наблюдения
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Происшествия
477
48 минут назад
8

Охотника за флагами записала камера наблюдения

Два полотнища он украл ночью с сельского Дома культуры.

Накануне ночью с фасада Верхнетелелюйского Дома культуры (Грязинский район) украли два флага, сообщила GOROD48 директор ДК Мария Кретова. Кражу записала камера наблюдения.

«8 мая в 23:09 в нашем Доме культуры произошёл факт вандализма: со здания сорвали флаги! Прошу всех, кто узнал данного персонажа, сообщить, что заявление в полицию написано», — рассказала Мария Кретова.

кража
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Комментарии (8)

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Сначала новые
да-уж
17 минут назад
Да ладно вам, парень флаги девченкам подарил.
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Эх
21 минуту назад
Нашел, чудила, приключений....
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Думаю
36 минут назад
Оператор в теме
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Т
37 минут назад
Это не вандализм, а кража гос символики, это другая статейка светит.
Ответить
Дед
40 минут назад
Это он их на парад взял,завтро вернёт.
Ответить
хз
27 минут назад
а кто он?
Ответить
-
42 минуты назад
Может, снятие расклеенных объявлений тоже "вандализм" ?
Ответить
Это
38 минут назад
Ты про объявления "Пропал человек"? Это хуже вандализм.
Ответить
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