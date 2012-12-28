Охотника за флагами записала камера наблюдения

Два полотнища он украл ночью с сельского Дома культуры.



В вашем браузере отключен JavaScript

Накануне ночью с фасада Верхнетелелюйского Дома культуры (Грязинский район) украли два флага, сообщила GOROD48 директор ДК Мария Кретова. Кражу записала камера наблюдения.«8 мая в 23:09 в нашем Доме культуры произошёл факт вандализма: со здания сорвали флаги! Прошу всех, кто узнал данного персонажа, сообщить, что заявление в полицию написано», — рассказала Мария Кретова.