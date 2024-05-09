Сегодня в Липецке: день медицинской сестры, липчане против длинных майских праздников

Представляем программу первого рабочего дня после длинных выходных.

После ночных заморозков, когда температура на почве опускалась до -2 градусов, днём в Липецке тоже будет не жарко – всего 13-15 градусов тепла. Слабое утешение, что без существенных осадков.









- пер. Попова, 1, 5.









Отключение света











- ул. 1 Мая;

- ул. Учительская.











Пахмутова написала около 500 песен и музыки к фильмам. Ей принадлежат такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва!», «Нежность», «Орлята учатся летать» и многие другие.













Вокальная группа – это в основном песни. Хотя танцы и переплясы на сцене тоже будут. Сейчас у казаков нет зарубежных гастролей, к тому же им подарили собственное здание, поэтому отрабатывают перед земляками чуть ли не каждую неделю.

Сводить ребёнка сегодня можно в АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а), причём на весьма прогрессивное и современное мероприятие. В 13:00 здесь покажут кукольный спектакль «Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл» (6+).









12 мая отмечают международный День медицинской сестры. День выбран не случайно – именно 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл, знаменитая «леди с лампой», основательница современного сестринского дела. Во время Крымской войны (1853-1856) она сумела наладить уход за ранеными английскими и французскими солдатами. Выяснилось, что если проводить операции в чистоте, то смертность снизилась с 50 до 2 человек на 100 пациентов.









В Липецке есть люди, которым не нравятся длинные выходные в мае. SuperJob подсчитал, что таких 8%. Их аргументы: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате».









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам- ул. Гагарина, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а;- ул. Качалова, 4, 6, 8а, 10;- ул. Мусоргского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 10, 12;- ул. Светлова, 29;- ул. Тельмана, 164, 164 стр. 1;Начнут неделю с «приятного ощущения сухости» жители частного сектора на улицах Варшавской, Дачной, Олимпийской, Писарева, Постышева, Р.Зорге.С 9:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. Гагарина (Сселки);- ул. Грибная, 4, 44;- ул. Зегеля, 13, 13а, 15, 19, 21, 21а, 23а;- ул. Космонавтов (Сселки);- ул. Ленина (Сселки);- ул. Набережная (Сселки);- ул. Нижняя Логовая, 1;- ул. Семашко, 5а;- ул. Советская (Сселки);За 9 мая неизбежно настало 10-е и 11-е, а теперь пришла поря и первого рабочего дня после праздников. Масса автомобилей вернулась в город с дач и шашлыков, поэтому заторов сегодня не избежать. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 16:00 начнётся трансляция детского музыкального фестиваля «Белый пароход», где прозвучат песни одного из самых известных композиторов-песенников Александры ПахмутовойВ концерте принимают участие Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, дирижер Алексей Рубин, Василий Ладюк (баритон), Любовь Петрова (сопрано),Игорь Морозов (тенор), Олег Диденко (бас), хор и юные артисты проекта «Белый Пароход» и другие.В театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь») в 18:00 состоится выступление вокальной группы и оркестра некогда знаменитого на весь мир коллективаАртисты Театра маленьких марионеток покажут не просто сказку в новой обработке, а познакомят с изнанкой театральной жизни. Во-первых, куклы можно будет потрогать и подержать в руках. А во-вторых, в перерыве вы сможете даже пройти за кулисы, увидеть своими глазами, как рождается искусство. Малыши будут в восторге!Ещё сегодня День предотвращение синдрома хронической усталости. Лучшее средство от утомления – контрактный душ и радостный новый рабочий день. Вы ведь согласны?Но 70 % липчан всё же одобряют продолжительный весенний отдых, 14% высказались равнодушно: «У меня сменный график работы»; «На вахте нет праздников»