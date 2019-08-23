Происшествия

45 минут назад

Дело об убийстве прекращено из-за самоубийства 80-летнего обвиняемого

6 623
#убийство
Дело об убийстве прекращено из-за самоубийства 80-летнего обвиняемого

Пенсионер вернулся домой и покончил с собой.

В середине августа GOROD48 сообщал о том, что в селе Доброе 80-летний пенсионер убил молотком свою соседку. Конфликт между односельчанами возник из-за межи. Старик признался в преступлении и показал на месте расправы, как наносил удары погибшей и указал место, где оставил молоток. Уголовное дело об убийстве уже прекращено. Причина - смерть обвиняемого.

Как стало известно GOROD48, пенсионера не стали заключать под стражу из-за преклонного возраста. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина вернулся домой и через сутки покончил с собой. Его тело обнаружили 15 августа. 

Фото: zachem.com.ua


6 623
#убийство

Комментарии (6)

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G.Isra 7891

8 минут назад
Туда ему и дорога... в ад! Ха-ха-ха...
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....

19 минут назад
А бабку, которую до смерти забил молотком, не жаль? Этот сам распорядился своей жизнью, а она может не хотела умирать
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Фокс

21 минуту назад
Крепкий дед, видно допекли старого, раз дошёл до большого, молоток- это не случайный кусок кирпича под ногами- молоток приготовить надо и улучить момент
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Эх бл..

22 минуты назад
Вот и получил участок под могилу жлоб престарелый,теперь обоих опарыши сожрут
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Сергей 13

35 минут назад
Землю,млять,они делили.Теперь хватает.
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...

37 минут назад
Жаль деда. Как то неправильно.
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