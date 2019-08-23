Происшествия
45 минут назад
Дело об убийстве прекращено из-за самоубийства 80-летнего обвиняемого
Пенсионер вернулся домой и покончил с собой.
В середине августа GOROD48 сообщал о том, что в селе Доброе 80-летний пенсионер убил молотком свою соседку. Конфликт между односельчанами возник из-за межи. Старик признался в преступлении и показал на месте расправы, как наносил удары погибшей и указал место, где оставил молоток. Уголовное дело об убийстве уже прекращено. Причина - смерть обвиняемого.
Как стало известно GOROD48, пенсионера не стали заключать под стражу из-за преклонного возраста. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина вернулся домой и через сутки покончил с собой. Его тело обнаружили 15 августа.
Фото: zachem.com.ua
Как стало известно GOROD48, пенсионера не стали заключать под стражу из-за преклонного возраста. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина вернулся домой и через сутки покончил с собой. Его тело обнаружили 15 августа.
Фото: zachem.com.ua
G.Isra 7891
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Фокс
Эх бл..
Сергей 13
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