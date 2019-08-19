Происшествия
сегодня, 09:18
«Будем ездить как хотим, ясно, лошары» - ночные гонщики плюнули на правила с капота разбитой машины
Фото участников ДТП на кольце Стаханова-Катукова попало в сеть.
В ночь с субботы на воскресенье на кольце улиц Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Аварию и предшествующую ей гонку по городу записали камеры наблюдения.
После публикации этой новости на сайте GOROD48 по соцсетям разошлась фотография участников гонки, сделанная на капоте разбитого об забор автомобиля. Фотография сопровождается подписью: «Будем ездить как хотим, ЯСНО, ЛОШАРЫ?».
Примечательно, что сегодня утром ссылка на этот снимок уже не работала.
После публикации этой новости на сайте GOROD48 по соцсетям разошлась фотография участников гонки, сделанная на капоте разбитого об забор автомобиля. Фотография сопровождается подписью: «Будем ездить как хотим, ЯСНО, ЛОШАРЫ?».
Примечательно, что сегодня утром ссылка на этот снимок уже не работала.
Андрей
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