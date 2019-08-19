Происшествия

сегодня, 09:18

«Будем ездить как хотим, ясно, лошары» - ночные гонщики плюнули на правила с капота разбитой машины

34 2002
#ДТП #забор
«Будем ездить как хотим, ясно, лошары» - ночные гонщики плюнули на правила с капота разбитой машины

Фото участников ДТП на кольце Стаханова-Катукова попало в сеть.

В ночь с субботы на воскресенье на кольце улиц Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Аварию и предшествующую ей гонку по городу записали камеры наблюдения.

После публикации этой новости на сайте GOROD48 по соцсетям разошлась фотография участников гонки, сделанная на капоте разбитого об забор автомобиля. Фотография сопровождается подписью: «Будем ездить как хотим, ЯСНО, ЛОШАРЫ?».

Примечательно, что сегодня утром ссылка на этот снимок уже не работала.
34 2002
#ДТП #забор

Комментарии (34)

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Андрей

2 минуты назад
Я был свидетель аварии и общаюсь с участниками этой самой аварии. Уверяю , что никто фотографию так не подписывал , а вся гниль , которая выше написана от жертв авторской клеветы попросту воздасца им по заслугам.
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Вместо тормоза

14 минут назад
На газ))) и ман-ой накрылся таз)
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Ёж

14 минут назад
Такие как они ,отходы ,общество!!!да * на вас!!! Черт
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Очень опасно

18 минут назад
Вот таким 18 лет давать машины-насмерть бьются. А родители потом рыдают. Так вот благими намерениями выслан путь в ад. Не давайте источник повышенной опасности детям.
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Малолетки обожрались

21 минуту назад
А тачка либо бородатенького. Больно грустный стоит. Чует получать от мамки и папки. И тачку делать.
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Гыгы

25 минут назад
Носить с собой молоток никто не запрещает. Метнул молоточек и пусть едут дальше. А остановятся и выйдут- метни саперную лопатку. А не уймутся- метни туристический топорик
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Рустамчик

26 минут назад
Это все мои жёны!!!!а бородатенькая уф хороша!!!
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-

28 минут назад
жало что не сдохли
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Липецк

29 минут назад
Поздравляю вас, нелошары. Теперь для всего Липецка вы - педикоподобные тривадарасы. Не переживайте, мы к заднеприводный терпимы
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ДонКихоты

34 минуты назад
забор победили )))) хахахахахахахаахахххаа))))))
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