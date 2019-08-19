Происшествия

сегодня, 15:11

Тамбовские медики не смогли спасти зрение девочке из Липецка

19 2900
#ЧП
1
Тамбовские медики не смогли спасти зрение девочке из Липецка

Ослепшая после инцидента в детском лагере отдыха на один глаз школьница 1 сентября пойдет в родной класс.

Как уже сообщал GOROD48, 9 июля в оздоровительном комплексе «Березка» 9-летней девочке попали палкой в левый глаз. Ребенка госпитализировали в офтальмологическое отделение областной больницы №2, но лечение не дало никаких результатов.

- Нам посоветовали обратиться в тамбовский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. В облздраве нам дали направление в тамбовскую клинику, где наш случай назвали незаурядным: от радужной оболочки осталось всего несколько процентов, потерян хрусталик, поврежден нерв, скомкана сетчатка. Зрение на левый глаз дочь потеряла безвозвратно. Они видит предметы только в ярком свете как темные пятна. Врачи в результате своего рода экспериментальной операции смогли сохранить глазное яблоко, наложив на него четырнадцать швов. На месте разрыва теперь рубец, - так описал последствия травмы Кирилл Симаков, отец школьницы.

Девочка с сопровождающими теперь вынуждена ездить на процедуры в Тамбов каждую неделю. Через некоторое время ребенку придется поехать в специализированную московскую клинику для косметологической операции, которая необходима для сохранения эстетики лица. Но родителей школьницы больше тревожит то, как поведет себя фактически неживой глаз, как будет влиять на соседний? Врачи говорят, что в случае ухудшения ситуации может понадобиться удаление поврежденного органа зрения.

Чтобы морально поддержать девочку, родители на семейном совете решили оставить ее в родном классе, а не переводить на обучение в специализированную школу. Поэтому 1 сентября ребенок вольется в привычную компанию, увидит знакомого учителя. В школу, правда, она будет ходить в специальных очках.

По словам Кирилла, администрация «Березки» в судьбе покалеченного на отдыхе ребенка не участвует совершенно.

- Мы знаем, что никакого уголовного дела по данному факту возбуждено не будет в отношении мальчика, ткнувшего дочь палкой в лицо, ведь он не достиг 14-летнего возраста. Сейчас мы ждем результатов доследственной проверки, которую проводят добровские полицейские. Когда мы получим документы, будем в частном порядке обращаться в суд для удовлетворения нашего иска о компенсации администрацией «Березки» полученного ребенком морального вреда и причиненного нам материального ущерба, - говорит Кирилл.
19 2900
#ЧП
1

Комментарии (19)

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Старый Завет

6 минут назад
Зря упираться директор, очень зря
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ВВП

8 минут назад
Девочке удачи и выздоровления..родителям добиться наказания виновных...Жуткий случай..не дай бог каждому!!
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Старый Завет

8 минут назад
Око за Око, все по Библии
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Нда

15 минут назад
Сил родителям и здоровья девочке. Пусть у нее все будет хорошо!!!
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Дедушка Коля

28 минут назад
дедушке коле, Ваша правда - слабо! Рад бы, да пенсионная реформа не пускает(((. И перевести в другой садик тоже не просто, увы.
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дедушке коле

43 минуты назад
а слабо с внуками самому посидеть?
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Дедушка Коля, вы о чем?

44 минуты назад
С какой-то стати органы опеки будут такие вопросы задавать? Они занимаются вопросами детей сирот, а не вопросами воспитания детей в семьях у биологических родителей. Насмотрелись телевизоров с безграмотным Малаховым!
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Надежда

46 минут назад
Бедная девочка. Сил и терпения девочке и родителям.
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Маруся

49 минут назад
Родители, пусть Господь поможет вашей дочке, будьте ближе к ней.
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я

50 минут назад
нечиво невидно
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