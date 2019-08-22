Происшествия

56 минут назад

Липецкая семья забаррикадировалась в своем доме

22 2071
#афера
1
Липецкая семья забаррикадировалась в своем доме

Дом семьи Теплинских пытаются изъять из-за долга в 300 000 рублей.

Сегодня в поселке Матырский забаррикадировался в своем доме семья Анатолия Теплинских. Глава семейства угрожал подрывом газовых баллонов, которые он выкатил на улицу и облил бензином. 

GOROD48 писал об истории этой семьи. В 2014 году супруги Теплинских одолжили под залог дома 300 000 рублей у директора потребительского кооператива «Единство». Деньги были нужны на лечение их внучки. Теплинские утверждали, что вернули большую часть денег, однако директор кооператива их обманул и передал права на дом третьим лицам. 

Сегодня новые владельцы коттеджа приехали в поселок Матырский в сопровождении судебных приставов и группы мужчин для того, чтобы изъять коттедж. Анатолий Теплинский выкатил на улицу газовые баллоны, облил их бензином и угрожал подорвать. Затем он забаррикадировался в доме, куда позже приехала его жена.

WhatsApp Image 2019-08-22 at 15.27.08 (1).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-22 at 14.49.50.jpeg

WhatsApp Image 2019-08-22 at 15.27.08.jpeg

К коттеджу прибыли наряды экстренных служб и заместитель начальника УМВД РФ по Липецку Иван Галкин. Полицейский и приставы провели переговоры с семьей.

- Ситуация была урегулирована, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Проводится проверка всех обстоятельств инцидента.



 
22 2071
#афера
1

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

для Буха

5 секунд назад
В Капитанщино я не бывал , но я краем уха слышал ,что там настоящие буржуи живут , ведь простой работяга с зарплатой 35-40 не сможет даже и участок там купить !
ответить

Цирк

1 минуту назад
Это когда твои коллеги—оборотни со спецназом садовода штурмуют, потому что ссыкуны последние.....
ответить

Цирку

3 минуты назад
Сиди решальшик недоделанный.....
ответить

Цирк

5 минут назад
Это что твои коллеги—оборотни на Соборной устроили: из машин флаг состряпали...А остальное всё решаемо разруляемо.....
ответить

Дмитрий Краси чков

6 минут назад
Беспредел за 300000 дом отнимать.
ответить

Бух

7 минут назад
ЭТО В КАЗИНКЕ !, в капитанщино не хуже поверь ,котеджи закрытого типа,и своя улица с аллеей из туй в 1км,с охраной,так что казинкам до статуса барвиха ооооооох как далеко
ответить

За то

9 минут назад
они могут пойти на концерт Долиной сегодня. Всё для людей!
ответить

Маруся

13 минут назад
нУ И ГДЕ Уваркина? Пусть * и разрулит ситуацию с семьей, помогать нужно не только продавцам воды в парке.
ответить

ЭТО В КАЗИНКЕ !

16 минут назад
В районе улицы Российской ! Там полно богатеев ,могли бы скинуться и помочь соседу ! Я так понял ,что никто не хочет ни за кого впрягаться ,как говориться у "всех хата скраю" ! Казинка -это типа " барвихи " или "Рублевки " , я там был и видел шикарные дома по 300 квадратов с дорогими машинами !
ответить

И.В.Сталин

17 минут назад
Стоять до конца нужно!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке за взятку задержали федерального чиновника
#взятка
16
В Липецке за взятку задержали федерального чиновника

сегодня, 15:12

Происшествия
В центре Липецка пьяный водитель устроил массовую аварию
#авария #ДТП
37
В центре Липецка пьяный водитель устроил массовую аварию

сегодня, 13:32

Происшествия
49-летнего мужчину задержали с мешком конопли
#наркотики
17
49-летнего мужчину задержали с мешком конопли

сегодня, 11:34

Происшествия
Убийца совершил новое преступление на вокзале
#кража
14
Убийца совершил новое преступление на вокзале

сегодня, 10:43

Происшествия
На дорогах области сбили двух детей, с места одной из аварий скрылся водитель
#авария #ДТП
3
На дорогах области сбили двух детей, с места одной из аварий скрылся водитель

сегодня, 10:36

Происшествия
Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа
#наркотики
37
Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа

сегодня, 09:14

Происшествия