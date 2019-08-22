Происшествия
56 минут назад
Липецкая семья забаррикадировалась в своем доме
Дом семьи Теплинских пытаются изъять из-за долга в 300 000 рублей.
Сегодня в поселке Матырский забаррикадировался в своем доме семья Анатолия Теплинских. Глава семейства угрожал подрывом газовых баллонов, которые он выкатил на улицу и облил бензином.
GOROD48 писал об истории этой семьи. В 2014 году супруги Теплинских одолжили под залог дома 300 000 рублей у директора потребительского кооператива «Единство». Деньги были нужны на лечение их внучки. Теплинские утверждали, что вернули большую часть денег, однако директор кооператива их обманул и передал права на дом третьим лицам.
Сегодня новые владельцы коттеджа приехали в поселок Матырский в сопровождении судебных приставов и группы мужчин для того, чтобы изъять коттедж. Анатолий Теплинский выкатил на улицу газовые баллоны, облил их бензином и угрожал подорвать. Затем он забаррикадировался в доме, куда позже приехала его жена.
К коттеджу прибыли наряды экстренных служб и заместитель начальника УМВД РФ по Липецку Иван Галкин. Полицейский и приставы провели переговоры с семьей.
- Ситуация была урегулирована, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Проводится проверка всех обстоятельств инцидента.
GOROD48 писал об истории этой семьи. В 2014 году супруги Теплинских одолжили под залог дома 300 000 рублей у директора потребительского кооператива «Единство». Деньги были нужны на лечение их внучки. Теплинские утверждали, что вернули большую часть денег, однако директор кооператива их обманул и передал права на дом третьим лицам.
Сегодня новые владельцы коттеджа приехали в поселок Матырский в сопровождении судебных приставов и группы мужчин для того, чтобы изъять коттедж. Анатолий Теплинский выкатил на улицу газовые баллоны, облил их бензином и угрожал подорвать. Затем он забаррикадировался в доме, куда позже приехала его жена.
К коттеджу прибыли наряды экстренных служб и заместитель начальника УМВД РФ по Липецку Иван Галкин. Полицейский и приставы провели переговоры с семьей.
- Ситуация была урегулирована, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Проводится проверка всех обстоятельств инцидента.
для Буха
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