Общество
сегодня, 11:40
«Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот
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На оценку состояния компании отвели целый год.
Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация». По решению суда в отношении компании открыто конкурсное производство. Временному управляющему отвели год на розыск имущества банкрота и отмену сомнительных сделок «ЛИКа» по передаче имущества. Все эти активы поступят в конкурсную массу и будут проданы с торгов. Вырученными деньгами постараются покрыть долги компании.
Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре прошлого года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Среди учредителей этой организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет). К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», который перекупил право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК». Самые крупные кредиторы «Липецкой ипотечной корпорации» - налоговики, орловские строители и банк. Общая сумма требований превышает 58 млн рублей. Пока идет разбирательство по банкротству, «ЛИК» постепенно теряет свое имущество: что-то за нарушение договоров аренды забрали чиновники, что-то — обращено на взыскание приставами.
АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».
Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывал в Москве. Суд над экс-депутатом в закрытом режиме идет в Воронеже.
Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре прошлого года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Среди учредителей этой организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет). К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», который перекупил право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК». Самые крупные кредиторы «Липецкой ипотечной корпорации» - налоговики, орловские строители и банк. Общая сумма требований превышает 58 млн рублей. Пока идет разбирательство по банкротству, «ЛИК» постепенно теряет свое имущество: что-то за нарушение договоров аренды забрали чиновники, что-то — обращено на взыскание приставами.
АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».
Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывал в Москве. Суд над экс-депутатом в закрытом режиме идет в Воронеже.
9 1685
Это
Где этот дядечка?
не смыслящему в схемах лохотронов
Это
Житель
гончар
москвичи
Житель
Да ,,,