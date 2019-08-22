Общество

сегодня, 11:40

«Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот

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#банкротство #ЛИК
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«Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот

На оценку состояния компании отвели целый год.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация». По решению суда в отношении компании открыто конкурсное производство. Временному управляющему отвели год на розыск имущества банкрота и отмену сомнительных сделок «ЛИКа» по передаче имущества. Все эти активы поступят в конкурсную массу и будут проданы с торгов. Вырученными деньгами постараются покрыть долги компании.

Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре прошлого года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Среди учредителей этой организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет). К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», который перекупил право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК». Самые крупные кредиторы «Липецкой ипотечной корпорации» - налоговики, орловские строители и банк. Общая сумма требований превышает 58 млн рублей. Пока идет разбирательство по банкротству, «ЛИК» постепенно теряет свое имущество: что-то за нарушение договоров аренды забрали чиновники, что-то — обращено на взыскание приставами.

АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».

Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывал в Москве. Суд над экс-депутатом в закрытом режиме идет в Воронеже.
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#банкротство #ЛИК
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Комментарии (9)

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Это

40 минут назад
Где этот дядечка?, конечным бенефициаром будет Команда артамонова которая купит все за рубль
ответить

Где этот дядечка?

48 минут назад
А кто был автором идеи создания этой компании, её крышей и конечным бенефициаром? Кто много лет снимал сливки с этого проекта? Почему он до сих пор не на нарах?
ответить

не смыслящему в схемах лохотронов

52 минуты назад
Это,... ..в МММ для заманухи первые вкладчики тоже хапали нехило ,и что с того ?
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Это

57 минут назад
странно- при воре Кливцове ипотека процветала, а при банкире путинском загнулась. Во как.
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Житель

59 минут назад
кого Путин прислал? Совсем липецкой области не повезло.
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гончар

сегодня, 12:11
тербунский в собственности ипотечной карпорации,продадут за три копейки москвичам. Вот тебе и артамонов. Да , наделают они еще бед. И дольщиков прибавится.
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москвичи

сегодня, 12:05
растащат по кускам гончар карьеры земли ижс , очень лакомые кусочки. Артамонщики не такие глупые. Они четко знают как заработать на регионе
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Житель

сегодня, 12:02
артамонов рулит
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Да ,,,

сегодня, 11:57
""""«Липецкая ипотечная корпорация» - банкрот """ Вся Россия давно уже Банкрот при этом белогвардейско-власово-солженицинско-антинародном РЕЖИМЕ.
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