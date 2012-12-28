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Общество
461
43 минуты назад
2
На улице Ферросплавной забил фонтан
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Утром на улице Ферросплавной забил фонтан высотой несколько десятков метров.
фонтаны
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Комментарии (2)
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25 минут назад
Фонтан бьёт в автотранспортном цехе НЛМК
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Горожанин
33 минуты назад
Кстати воду горячую отключили уже вчера, так как сегодня в 4-5часов она уже была ели тёплой.
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Комментарии (2)