сегодня, 13:08
Ребенка с монтажной пеной записали камеры наблюдения
Школьника, который этой ночью залил монтажной пеной машины во дворах на улицах Гагарина, записали камеры наружного наблюдения «Ростелеком».
Напомним, что школьник залил монтажной пеной два десятка автомобилей во дворах домов №№73-79 по улице Гагарина. Малолетнего вандала один из жителей дома №79 со своего балкона. Он вызвал полицию, и школьника задержали.
- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Рынков а.и.
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Антон
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