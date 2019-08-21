Происшествия

сегодня, 13:08

Ребенка с монтажной пеной записали камеры наблюдения

34 2098
#вандализм
1
Ребенка с монтажной пеной записали камеры наблюдения

Школьника, который этой ночью залил монтажной пеной машины во дворах на улицах Гагарина, записали камеры наружного наблюдения «Ростелеком».

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Примечательно, что 11-летний мальчик ходил по дворам вместе с тремя друзьями, среди которых девочка, в час ночи.

Напомним, что школьник залил монтажной пеной два десятка автомобилей во дворах домов №№73-79 по улице Гагарина. Малолетнего вандала один из жителей дома №79 со своего балкона. Он вызвал полицию, и школьника задержали.

- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

34 2098
#вандализм
1

Комментарии (34)

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Рынков а.и.

20 секунд назад
Вообще это уголовная статья, *
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1

1 минуту назад
Антон, водятлов оштрафовать, а парня высечь, чтобы булки горели, ибо портить чужие машины не хорошо, не важно как они припаркованы, этого права никто никому не давал!
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Антон

5 минут назад
Пацану путевку в Артек нужно дать, а родителям благодарность объявить, за то ,что воспитали хорошего парня, а автодебилам штрафы выписать, что бы свои корыта не ставили где попало!
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Гость

6 минут назад
О родителях можно судить по их детям.
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Для Викторма

6 минут назад
Может им еще за мойку заплатить и за стоянку? Облезите стукачи позорные....
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26

7 минут назад
малолетний дебил
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Бывший БОМЖ

9 минут назад
Да что Вы до его родителей докапались? На дежурства они были, в мусарне служат....
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Неравнодушный

9 минут назад
Animal planet., уважаю. Но не получится.... Семья благополучная (да, господин участковый?), 12 лет ребенку, даже если он Вас убьет, ничего не будет. Это закон. Лучший закон был раньше, пороть! А теперь позно, дебилоиды спят уже не поперёк кровати.
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Для Animal planetа

11 минут назад
А тебя козла отправить в поликлинику для опытов.......
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Викторм

12 минут назад
Вот за спецотмывание и заплатят. А в расход тебя и этих подрастающих подонков. :-)
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