Ребенка с монтажной пеной записали камеры наблюдения

Школьника, который этой ночью залил монтажной пеной машины во дворах на улицах Гагарина, записали камеры наружного наблюдения «Ростелеком».

Примечательно, что 11-летний мальчик ходил по дворам вместе с тремя друзьями, среди которых девочка, в час ночи.

Напомним, что школьник залил монтажной пеной два десятка автомобилей во дворах домов №№73-79 по улице Гагарина. Малолетнего вандала один из жителей дома №79 со своего балкона. Он вызвал полицию, и школьника задержали.

- Сейчас полицейские принимают заявления о порче имущества от владельцев машин, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.