Кражу мопеда в 9-м микрорайоне записала камера наблюдения

32-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

8 мая в липецкий отдел полиции №2 обратилась 38-летняя женщина: у неё от подъезда одного из домов в 9-м микрорайоне украли мопед за 50 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 32-летнего липчанина. Мопед он решил сдать в скупку металлолома, но его не приняли, и тогда подозреваемый его выбросил.Похищенный мопед изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.