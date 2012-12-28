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Происшествия
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сегодня, 15:37
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Кражу мопеда в 9-м микрорайоне записала камера наблюдения
32-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 32-летнего липчанина. Мопед он решил сдать в скупку металлолома, но его не приняли, и тогда подозреваемый его выбросил.
Похищенный мопед изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
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