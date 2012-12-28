Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: день медицинской сестры, липчане против длинных майских праздников
Общество
Два человека погибли в столкновении «Фольксвагена» с грузовиками
Происшествия
«Лада» опрокинулась под Липецком
Происшествия
Мэрия ищет средства на травлю крыс
Общество
Самый маленький в Липецке мост оказался самым проблемным
Общество
В Липецке сменился перевозчик на маршрутах №№ 11, 24, 324
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
На улице Ферросплавной забил фонтан
Общество
Липчанина избили и ограбили под Выборгом
Происшествия
Читать все
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Общество
Самый маленький в Липецке мост оказался самым проблемным
Общество
Липчанина избили и ограбили под Выборгом
Происшествия
В выходные мошенники зарабатывали на планах липчан: двух обманули при аренде саун и одного — при покупке билетов
Происшествия
На трассе под Рамонью липчане попали в ДТП
Происшествия
Кражу мопеда в 9-м микрорайоне записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецке «заминировали» все школы
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Весту»
Происшествия
Усманец получил по фиктивным документам более 1,2 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
815
сегодня, 15:37
6

Кражу мопеда в 9-м микрорайоне записала камера наблюдения

32-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

8 мая в липецкий отдел полиции №2 обратилась 38-летняя женщина: у неё от подъезда одного из домов в 9-м микрорайоне украли мопед за 50 000 рублей.  

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 32-летнего липчанина. Мопед он решил сдать в скупку металлолома, но его не приняли, и тогда подозреваемый его выбросил.

Похищенный мопед изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
кража
0
2
0
1
6

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
20 минут назад
Кто оценивал эту рухлять которая к тому же бес колёс? И ещё не известно рабочая она или нет????
Ответить
911
25 минут назад
На видео 2 деда - какие 32 летние липчане ? Че нам тут парят?
Ответить
дедуктивный метод
31 минуту назад
судя по всем событиям они с 9 мкр. Надо вызывать ОМОН в бронежилетах и с гранатами и брать злодеев
Ответить
ХХХ
35 минут назад
Зачем женщине мусор у дома не понятно.Решила заработать на ком то? он легкий,а значит не рабочий ,раз алкаш может нести и без колёс. 50 тысяч этот хлам не стоит совсем.
Ответить
ded
10 минут назад
цена ему пятак
Ответить
Гость
сегодня, 15:55
Ха ха ха короче алкашы.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить