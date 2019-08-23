Дептранс мэрии Липецка покинул Александр Алынин

Новым председателем департамента станет Евгений Чекрыжов.

По собственному желанию. С такой формулировкой оставил свою должность председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин.



Два последних месяца Александр Алынин провел на больничном. Да и вообще, как кажется, меланхоличный чиновник не пришелся ко двору деятельной Евгении Уваркиной.



Александр Алынин был назначен председателем дептранса главой Липецка Сергеем Ивановым в январе 2017 года (прежде 35-летний чиновник работал начальником одного из отделов транспорта в управлении дорог и транспорта Липецкой области). За время его работы в мэрии МУП «Липецкпассажиртранс» заметно обновил свой подвижной состав, программа субсидирования позволила приобрести новые автобусы частным перевозчикам, городские маршруты удлинились, общественным транспортом значительно лучше стали охвачены городские окраины: новые спальные микрорайоны, Сырский Рудник, район Манежа. В минус Алынину можно при желании поставить ликвидацию троллейбусов.



По данным GOROD48, с понедельника вакантную должность займет Евгений Чекрыжов, сейчас заместитель председателя дептранса мэрии.