Общество

50 минут назад

Дептранс мэрии Липецка покинул Александр Алынин

17 1323
#транспорт
Дептранс мэрии Липецка покинул Александр Алынин

Новым председателем департамента станет Евгений Чекрыжов.

По собственному желанию. С такой формулировкой оставил свою должность председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин.

Два последних месяца Александр Алынин провел на больничном. Да и вообще, как кажется, меланхоличный чиновник не пришелся ко двору деятельной Евгении Уваркиной.

Александр Алынин был назначен председателем дептранса главой Липецка Сергеем Ивановым в январе 2017 года (прежде 35-летний чиновник работал начальником одного из отделов транспорта в управлении дорог и транспорта Липецкой области). За время его работы в мэрии МУП «Липецкпассажиртранс» заметно обновил свой подвижной состав, программа субсидирования позволила приобрести новые автобусы частным перевозчикам, городские маршруты удлинились, общественным транспортом значительно лучше стали охвачены городские окраины: новые спальные микрорайоны, Сырский Рудник, район Манежа. В минус Алынину можно при желании поставить ликвидацию троллейбусов.

По данным GOROD48, с понедельника вакантную должность займет Евгений Чекрыжов, сейчас заместитель председателя дептранса мэрии.
17 1323
#транспорт

Комментарии (17)

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Эх, Липа

5 минут назад
А что толку, замов назначают от безысходности, когда больше некого назначить. Думают, назначим временно, а там будет видно. Только видно не будет. Будет тоже самое, только вид сбоку.
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Привет от Литровича!

8 минут назад
Карусель с периодическим увольнением подчиненных - надежный способ сохранения кресла начальником. Процесс замены шила на мыло.
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Московская, 83

11 минут назад
К нам его! А то написавший по собственному- Петро, остался первым замом. Добивать организацию. Нужно было больной зуб выкорчевывать до конца. Сидит, ничего не делает. Пора оформлять инвалидность! А то сядут батарейки
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А что толку

12 минут назад
назначали зама, это ж одна команда.Сомневаюсь, что будет толк.
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Дедушка Крылов

14 минут назад
Как вы, ребята, не садитесь, всё в музыканты не годитесь!
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Нонка

14 минут назад
Тралевалов- нет и чиновника -нет!А теперь давай навалимся на трамвалы и ещё одного снимем А деньги то -где Где бюджетные?
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Одуван

17 минут назад
Короче,,молодец,,
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Ксюша

19 минут назад
Хотелось,чтобы на Матырский сделали маршрутное такси с продлением рейса через автовокзал на 19 микрорайон. А то только 40 маршрут ходит и всегда в час пик автобус берём штурмом. Учитывая то , что сейчас автобусы сделали маломестные
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Рф

19 минут назад
На выборах ва поможет
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Стас

24 минуты назад
Не может быть ,это же эффективный молодой руководитель Артамонова
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