В выходные мошенники зарабатывали на планах липчан: двух обманули при аренде саун и одного — при покупке билетов

А 66-летняя женщина из Грязей лишилась почти 1,2 миллиона рублей после звонка с «портала Госуслуг».

За выходные в Липецкой области мошенники обманули двух женщин при внесении предоплаты за аренду саун: 26-летняя липчанка бронировала помещение через мессенджер и внесла предоплату в 3000 рублей, а в Грязях 43-летняя женщина перевела за сауну 6600 рублей.У 25-летнего мужчины из Усмани в планах на выходные был поход в театр. Но как и в случае у женщин с саунами, он нарвался на мошенников: при покупке билетов в интернете с его карты исчезли 24 800 рублей, из которых 6200 он перевёл сам, а остальные просто списали.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 8 мая в липецкий отдел полиции №7 обратился 61-летний мужчина, который два дня общался с мошенниками под предлогом отмены сомнительных операций и перевёл на неустановленный счёт 970 000 рублей.46-летняя женщина хотела заработать на инвестициях через Telegram и лишилась 107 000 рублей.37-летняя женщина пришла в полицию 9 мая после общения с «сотрудником Центрального Банка» — по его совету она пыталась сохранить деньги и лишилась 30 000 рублей.В Грязях 10 мая в полицию обратился 17-летний подросток. По совету «сотрудника Росфинмониторинга» он перевёл на «безопасный счёт» 120 000 рублей.А 66-летняя женщина из Грязей лишилась 1 190 000 рублей. Ей позвонили из «Госуслуг» и убедили отправить больше миллиона на «безопасный счёт».В Липецке 19-летний парень поверил в выигрыш в Telegram и лишился 9 622 рубля.50-летняя липчанка хотела разбогатеть на инвестициях и перевела на криптокошелёк мошенников 1,3 миллиона рублей. А 45-летняя жительница Липецкого округа при попытке заработка на криптовалюте с 5 по 11 мая лишилась 511 000 рублей.