Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: день медицинской сестры, липчане против длинных майских праздников
Общество
«Лада» опрокинулась под Липецком
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Фольксвагена» с грузовиками
Происшествия
На улице Ферросплавной забил фонтан
Общество
Рабочая неделя началась с серии «минирований»
Происшествия
27 мигрантов-нелегалов выявили на стройке в Липецком округе
Происшествия
Мэрия ищет средства на травлю крыс
Общество
15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «Ладой»
Происшествия
Читать все
Мэрия ищет средства на травлю крыс
Общество
Вокруг собранного на субботнике мусора образовалась свалка
Общество
15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «Ладой»
Происшествия
В Липецке сменился перевозчик на маршрутах №№ 11, 24, 324
Общество
Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
Происшествия
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Общество
В выходные мошенники зарабатывали на планах липчан: двух обманули при аренде саун и одного — при покупке билетов
Происшествия
На трассе под Рамонью липчане попали в ДТП
Происшествия
Липчанина избили и ограбили под Выборгом
Происшествия
В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
Общество
Читать все
Происшествия
250
48 минут назад
1

В выходные мошенники зарабатывали на планах липчан: двух обманули при аренде саун и одного — при покупке билетов

А 66-летняя женщина из Грязей лишилась почти 1,2 миллиона рублей после звонка с «портала Госуслуг».

За выходные в Липецкой области мошенники обманули двух женщин при внесении предоплаты за аренду саун: 26-летняя липчанка бронировала помещение через мессенджер и внесла предоплату в 3000 рублей, а в Грязях 43-летняя женщина перевела за сауну 6600 рублей.

У 25-летнего мужчины из Усмани в планах на выходные был поход в театр. Но как и в случае у женщин с саунами, он нарвался на мошенников: при покупке билетов в интернете с его карты исчезли 24 800 рублей, из которых 6200 он перевёл сам, а остальные просто списали.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 8 мая в липецкий отдел полиции №7 обратился 61-летний мужчина, который два дня общался с мошенниками под предлогом отмены сомнительных операций и перевёл на неустановленный счёт 970 000 рублей.

46-летняя женщина хотела заработать на инвестициях через Telegram и лишилась 107 000 рублей.

37-летняя женщина пришла в полицию 9 мая после общения с «сотрудником Центрального Банка» — по его совету она пыталась сохранить деньги и лишилась 30 000 рублей.

В Грязях 10 мая в полицию обратился 17-летний подросток. По совету «сотрудника Росфинмониторинга» он перевёл на «безопасный счёт» 120 000 рублей.

А 66-летняя женщина из Грязей лишилась 1 190 000 рублей. Ей позвонили из «Госуслуг» и убедили отправить больше миллиона на «безопасный счёт».

В Липецке 19-летний парень поверил в выигрыш в Telegram и лишился 9 622 рубля.

50-летняя липчанка хотела разбогатеть на инвестициях и перевела на криптокошелёк мошенников 1,3 миллиона рублей. А 45-летняя жительница Липецкого округа при попытке заработка на криптовалюте с 5 по 11 мая лишилась 511 000 рублей.
мошенничество
0
0
1
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дима Кабан
36 минут назад
Жадный платит дважды, дурак- трижды а идиот- всегда)
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить