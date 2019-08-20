Игорь Артамонов: «Ваш доклад - ни о чем. Вы меня, очевидно, не слышите»

Глава региона в пух и прах разбил доклад чиновников о создании в реальном секторе экономики высокопроизводительных рабочих мест.

Когда вы слышите выражение «высокопроизводительное рабочее место», что приходит вам на ум? Человек в белом халате, который корпит над микроскопом в поиске нового лекарства от рака? Или человек в синем комбезе, который обслуживает десяток роботов, собирающих автомобиль?Если ваше воображение рисует такие картины, вы правы. В современной экономике под определение высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) подходят те, в оснащение которых вложено не менее ста тысяч долларов. Также ВПРМ предполагает использование новейших достижений науки и техники, и экономическая отдача от него не менее чем в 3,5 раза превышает отдачу обычного рабочего места. ВПРМ - это зарплата, в разы превышающую получку на традиционных производствах. То есть создание конкурентоспособной сеялки или новой таблетки - это ВПРМ, а то, что предложили сегодня на административном Совете чиновники врио губернатора - это подмена понятий, симулякр. И Игорь Артамонов этот трюк быстро раскусил.С точки зрения заместителя начальника областного управления труда и занятости Елены Походаевой, единственным критерием для отнесения рабочего места в категорию высокопроизводительного является всего один показатель: среднемесячная зарплата (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка), равная или превышающая установленную величину порогового значения по отрасли. Елена Походаева заявила, что в Липецкой области ВПРМ в крупных и средних предприятий позволяет заработать 27 558 рублей, в бюджетной сфере - 33 668 рублей, в малом бизнесе - 19 548 рублей. То есть любой горновой на Новолипецком комбинате, любой директор школы, любой коммерсант, по мнению липецких чиновников, уже в шоколаде! Либералы позволяют себе смеяться над майскими указами президента, согласно которым в стране к 2020 году должно появиться 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, мол, где они? А они вот - уже давно созданы! Ведь вы не найдете квалифицированного металлурга с зарплатой меньше 27 тысяч рублей, директора школы, который бы не получал 33 тысячи, или предпринимателя, чей бизнес не приносил бы ему меньше 19 «косарей».Неудивительно поэтому, что без учета Москвы и Подмосковья доля Липецкой области по количеству ВПРМ составляет 6,4% - шестое место по ЦФО. У нас уже создано 156,3 тысячи таких рабочих мест! ТОП-3 видов экономической деятельности, где у липчан все хорошо, - торговля оптовая и розничная, строительство, обрабатывающие производства.На этой части доклада Игорь Артамонов прервал начальника областного управления труда и занятости и спросил:- Если оценка высокопроизводительного рабочего места идет лишь по уровню заработной платы, то наша задача…- повышать зарплату! - поймала брошенный главой региона мяч докладчица.- А кто может это сделать в разрезе районов и отраслей? - бросил Елене Походаевой еще один мяч врио губернатора.И чиновница его не поймала.- Это задача - относительно простая. Возьмем, условно, Грязи. Глава района Рощупкин должен обеспечить рост зарплат на своей территории. Какие инструменты ему на это потребуются? - спросил у Елены Походаевой глава областной администрации.- Мы довели каждому главе района задачи по росту заработной платы…- А почему налоговиков тут нет? Ваш доклад не о чем. Вы меня, очевидно, не слышите. Задача очень простая: увеличение зарплаты в разрезе региона и отраслей.- Для каждого главы...- Прекратите воду в ступе толочь! - взорвался Игорь Артамонов. - Главы не имеют ни задач, ни инструментов! Сделайте соответствующие выводы и мне через неделю покажите по району, по отраслям все в цифрах. То, что вы сказали, для меня неприемлемо. Мне нужны цифры и действия!Далее врио губернатора поделился с присутствующими своими наблюдениями из объездов предприятий региона. Так, в Лебедяни он побывал на трех заводах, работники которых получают разные зарплаты. «Туда, где получают по 20 тысяч зарплаты, опасно заходить». Привел он и другой пример: предприятия в Грязях с годовой выручкой в 2 млрд рублей при средней зарплате в 22 тысячи. «Это неприемлемо. Почему собственник бизнеса гнобит коллектив? Почему платит такую низкую зарплату?». Нарушены, мол, законы экономики!- Если у такого собственника что-то не так в экономике предприятия, ему надо помогать. А кто из вас это сделал? Ни один из вас! А куда потом жители идут со своими требованиями? Сюда, на площадь!Потом на трибуну взошла и.о. начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Светлана Рыжкова. Но ей раздосадованный предыдущем докладом Игорь Артамонов не дал ей растекаться мысью по древу.- Давайте ближе к теме, - оборвал он молодую чиновницу, запевшую было об успехах липецкого предпринимательства на фоне падения числа коммерсантов в целом по ЦФО. - Задачи перед главами какие?- Кипиай по малому бизнесу доведен до руководителей всех органов местного самоуправления…- Единственный инструмент создания высокопроизводительных рабочих мест в малом и среднем бизнесе - переориентация бюджетного субсидирования в сторону реального производства. Мы нашли много интересного в работе регионального фонда поддержки предпринимательства. Поддерживают не тех, кого надо! Поэтому нет новых продуктов, нет новых рабочих мест, нет налогов! Присаживайтесь!Также на этом административном Совете говорили о подготовке региона к реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий к 2020-2025 годам на территории Липецкой области». Докладчиком выступил начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих.Весьма косноязычно чиновник рассказал, что меры поддержки села позволили за предыдущие годы обеспечить жильем 2230 семей, проложить 163 км газовых сетей и 264 км водопроводных, построить 26 фельдшерско-акушерских пунктов.- Мы создали 15 тысяч рабочих мест на селе. Средняя зарплата в АПК - 33,8 тысячи рублей. Доля сельского населения в нашем регионе - 36 процентов, это - один из самых высоких в России, - сообщил начальник областного управления сельского хозяйства.Из его слов следовало, что новая федеральная госпрограмма «Современный облик сельских территорий» рассчитана до 2025 года. При этом Кремль просит регионы максимально привлекать под проекты внебюджетные средства. Желательно, фифти-фифти: на бюджетный рубль - рубль частный.- Липецкой областью в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» направлена заявочная документация на отбор 30 проектов комплексного развития сельских территорий. Запрашиваемый объем средств федерального бюджета на 2020 год - два миллиарда рублей. На софинансирование данных проектов регионом планируется предусмотреть в своем бюджете 110 миллионов рублей, - заявил Олег Долгих.По словам чиновника, десять районов области уже имеет свои программы с объемом финансирования в 2,6 млрд рублей, из которых два миллиарда - средства федерального бюджета. Они пойдут на строительство школ, детсадов, стадионов, разбивку парков, ремонт Домов культуры, строительство дорог. Олег Долгих обратился к главам других, еще не составивших свои программы, муниципальных районов, поспешить с оформлением заявок на 2021-2022 годы.- Мы будем работать по балльной системе. Если нет внебюджетных средств, ставим ноль. Без этой составляющей проекты рассматриваться не будут, - сказал как отрезал начальник областного управления сельского хозяйства.Уткнувшийся в бумаги Игорь Артамонов поднял глаза на присутствующих и попросил вернуть слайд с районами-первопроходцами:- Почему у нас в Добровском районе есть самое благоустроенное село России? Посмотрите на этот район. Он уже подал заявку на 27 проектов, реализация которых требует 874 миллионов рублей. Надо не уговорами работать. Не хотят люди добра, ради бога! Я так и буду отвечать липчанам - ничего сделать для вас не могу, так как ваши главы у меня ничего не просят! Заметьте, это большая работа. Не факт, что мы все свои проекты защитим в Минсельхозе. Есть районы, где почти ничего не делается. Коллеги, пожалуйста, сделайте выводы.Потом выяснилось, что чиновники плавают и в других вопросах. Например, никто не ответил Игорю Артамонову на простой вопрос: сколько необходимо заменить водопроводных сетей в сельской местности? Оказалось, что региону нужно порядка 10 млрд рублей для приведения в порядок обширного хозяйства ОГУП «Липецкоблводоканал», - в летнее время на сайт врио губернатора и на его аккаунт в соцсетях идет колоссальный поток жалоб на отсутствие воды в кранах в сельской местности, и руководство области спешно разрабатывает проект, предполагающий федеральное финансирование обновления основных фондов сетей и объектов водоснабжения.- А по газу что нам надо сделать? У нас субъект еще не полностью газифицирован. Если по ФАПам нам все понятно, то по бюджетной поддержке молодых семей в сельской местности, по ремонту дорог не все ясно. Я от вас жду этой информации, - обратился к главам районов врио губернатора.