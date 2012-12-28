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Происшествия
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51 минуту назад
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Весту»
Также водитель получил 300 часов обязательных работ и лишён прав на 2,5 года.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 38-летний мужчина осужден по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за пьяную езду). Пьяным за рулём его в очередной раз остановили сотрудники ДПС 11 февраля 2025 года в Задонском районе.
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