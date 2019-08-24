В дептрансе мэрии Липецка - перестановки

Прежний председатель ведомства стал начальником нового МУПа, а его заместитель занял вакантное место.

Как уже сообщал GOROD48, по собственному желанию оставил должность председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин. Вчера вакантное место занял его уже бывший заместитель Евгений Чекрыжов.



Евгению Чекрыжову - 31 год. По образованию он - инженер транспорта (окончил соответствующий факультет Липецкого государственного технического университета). Несмотря на молодость, является компетентным управленцем (в 2015-2017 годах работал в областном управлении дорог и транспорта, в 2017 году перешел в департамент транспорта мэрии).



Александр Алынин назначен директором МУП «Городской электротранспорт» - в его ведении теперь липецкий трамвай и все, что с ним связано. Напомним, что именно при Алынине Липецк лишился троллейбусов.