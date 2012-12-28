Происшествия
606
31 минуту назад
Два человека погибли в столкновении «Фольксвагена» с грузовиками
Авария произошла в Измалковском районе. Погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир.
За три дня, с 9 по 11 мая, на дорогах области получили травмы десять человек.
9 мая в селе Измалково на перекрестке улиц 9 Мая и 8 Марта столкнулись «Лада Ларгус» с 48-летним мужчиной за рулем и 16-летняя девушка на электросамокате. С травмами девушку госпитализировали.
В селе Ровенка Добринского района 54-летняя женщина опрокинулась на электросамокате. Женщину госпитализировали.
10 мая в Грязинском районе на дороге Липецк – Борисовка – примыкание к автодороге Доброе – Мичуринск 57-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Травмы в аварии получили водитель и его 49-летняя пассажирка, оба госпитализированы.
В Краснинском районе на дороге Суходол – Решетово – Дуброво – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Женщина оказалась в больнице.
11 мая в Чаплыгинском районе на дороге Липецк – Чаплыгин 20-летний водитель автомобиля «Богдан – 2110» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате водитель и его 20-летний пассажир с госпитализированы.
0
0
1
0
1
Комментарии