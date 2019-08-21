Общество
сегодня, 08:47
Нина Федина назначена ректором Липецкого педуниверситета
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Визит министра образования на прошлой неделе не прошел даром.
Приказом министра науки и высшего образования Михаила Котюкова Нина Федина утверждена в должности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» сроком на пять лет.
Приказ вступил в силу 20 августа.
Напомним, что 14 августа министр науки и высшего образования России побывал в вузе с рабочим визитом. В ходе аттестации Михаил Котюков дал высокую оценку темпам развития педагогического университета.
Приказ вступил в силу 20 августа.
Напомним, что 14 августа министр науки и высшего образования России побывал в вузе с рабочим визитом. В ходе аттестации Михаил Котюков дал высокую оценку темпам развития педагогического университета.
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