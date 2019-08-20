Происшествия

сегодня, 14:24

«Водитель сдавал назад и не заметил ребенка»

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#авария #ДТП
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«Водитель сдавал назад и не заметил ребенка»
19 августа в селе Паршиновка Добринского района 23-летний водитель сбил 3-летнего мальчика.  Ребенок умер в больнице, не приходя в сознание. GOROD48 побывал на месте трагедии.

Проезжая часть улицы Советской в селе Паршиновка тихая. Редкий автомобиль проедет. А если и появится, то едет не быстро: местные жители знают - здесь играют дети. 

Вчера днем родители 3-летнего мальчика стояли у своего дома. Радостный малыш бегал рядом. Вдруг он помахал матери рукой и со словами «пока-пока» побежал в сторону дороги.
 
- На дороге у соседнего дома стоял автомобиль «Шевроле», - рассказывают местные жители. - Его водитель, 23-летний житель соседнего села Кужное Тамбовской области, подвез знакомых девушек. 

Вдруг машина резко сдала назад. По роковому стечению обстоятельств, в этот момент малыш выбежал прямо под колеса «Шевроле». Водитель сразу не понял, что случилось, и проехал несколько метров. После криков родителей мальчика он остановился, вышел из машины и увидел под задним колесом ребёнка в луже крови. 

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Мать взяла мальчика на руки.  Водитель «Шевроле» посадил ее в свою машину, и они помчались в районную больницу,  но врачи уже были бессильны.  

Дома весь вечер мать ребёнка качала его кроватку. Всё убаюкать хотела ребёнка. Но в ней никого не было.

- Я не знаю, как теперь это забыть, - с полными слез глазами говорит мать малыша. - Свет погас. Один миг, и его больше нет.

Сегодня о трагедии напоминают цветы на высохшей луже крови и игрушки на обочине. 

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- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2. ст 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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вывод

49 минут назад
За детьми надо смотреть!!! ....!!! Кто-то же ему калитку то открыл.
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