Общество

сегодня, 13:48

Липчанам на Дне животновода предъявили… белого медведя!

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#День животновода
Липчанам на Дне животновода предъявили… белого медведя!

На Опытной станции гостям праздника все, чем богата наша земля: «от кроликов до племенного быка и от перепелов до страусов».

55-я ежегодная выставка племенного животноводства и птицеводства Липецкой области проходит сегодня в Липецке. Презентация лучших животных - «от кроликов до племенного быка и от перепелов до страусов», как сказал спикер областного Совета Павел Путилин, - проходит на площадке в районе Опытной станции. GOROD48 специально проверил заявление спикера областного Совета: племенного быка на Дне животновода не было. А вот всей остальной живности было в избытке (картину портила ростовая кукла в виде белого медведя, но ее очень быстро убрали - организаторы, очевидно, поняли, что этому хищнику тут не место).

Если театр начинается с вешалки, то День животновода в Липецке - с запаха шашлыка, который встречал гостей за сто метров от входа на местное ВДНХ.

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Свиное жаркое продавали по 130 рублей за сто грамм, а самих хрюш на выставке не было: ветеринары запрещают животноводам выставлять этих падких на всякую заразу животных на обозрение. Но зато буренки всех мастей, в шляпах и лентах, а в экспозиции одного из хозяйств - с бантами под хвостом, - просто заполонили подиум. Еще бы, ведь в прошлом году врио губернатора Игорь Артамонов заявил о необходимости срочно повышать производительность молочного стада! И сегодня глава региона был доволен: из предоставленной ему куратором АПК первым вице-губернатором Николаем Тагинцевым справки следовало, что к концу года надой от каждой коровы составит в области 7500 килограммов.

- За такие показатели раньше давал орден Ленина! - сказал врио губернатора со сцены, но госнаград никому не вручил, обойдясь Почетными грамотами и Кубками для лучших по профессии.

Выставка животных и птицы вызвала интерес у липчан: на подъезде к площадке образовалась автомобильная пробка, а все ближайшие дворы прекратились в стихийную парковку. Такой ажиотаж не удивляет: на выставке представлены лучшие из лучших.

- А Путин где? Путин почему не приехал? - допытывался у мамы какой-то шустрый пацан, которого, очевидно, не устраивало то, что выставку на окраине Липецка посетил всего лишь какой-то врио губернатора!     

«Витрину» достижений животноводов и птицеводов открывают презентационные уголки каждого из районов. На столах - угощение из того, что сами выращивают. Здесь и всевозможные пироги и пирожки, и фрукты и овощи, и отварные языки и сало, и стопки водочки и рюмки с наливками, и даже женщина-фуршетный стол!

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Конечно, такую оригинальную презентацию продукции не пропустили любители селфи. Но падкий до дармовщинки народ к столам не подпускали: по заведенной еще при Олеге Королеве традиции право первой дегустации принадлежит губернатору. И Игорь Артамонов был вынужден отправлять в рот хоть что-то у каждого второго стола, и даже пританцовывать с самодеятельными артистами, но, кажется, без огонька.

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По соседству с жареным мясом - живое. Проходя мимо десятков коров, Игорь Артамонов в какой-то момент вдруг понял, что с ними что-то не то.

- Вы их с шампунем, что ли, вымыли?

- А то! - улыбнулись животноводы.

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Еще Игоря Артамонова удивило обилие иностранных имен, которые бизнесмены от АПК дали своим буренкам. Удивляться нечему: большинство животных в первом поколении - мигранты. В России никак не возродят утерянные отечественные породы коров, вот и везут крупный рогатый скот из-за рубежа. Отсюда - и иностранные имена.

Также заграница помогает и живностью помельче. Так, Константин Загайнов собирает коллекцию мало известных даже профессионалам кроликов мясо-шкурных пород. Он держит на руках ушастого зверька породы рекс. Его мех похож на знаменитый мутон: только эксперт может сказать, что этот мех - не овчина. Пород таких окрасов - тридцать две, а у него пока собраны кролики шести цветовых гамм. Из их меха его жена-швея делает рукавички и шапки.

Здесь полно коз и овец. Так, Хайретдин Раипов из села Нижний Телюлюй представил роскошного козла Мишу с полутораметровым размахом рогов, а Любовь Карелина с 10-летней внучкой Ангелиной презентовали коз сразу нескольких пород.

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- Бабушка, дай я! Англо-нубийская, чешская красная, зааненская, альпийская… - школьница с горящими глазами перечисляет породы коз, которые есть в их домохозяйстве в Двуречках.

- Шестьдесят голов разных пород уже у нас. Содержание таких коз - дело хлопотное и дорогое. В этом году из-за странной погоды мы будем вынуждены покупать сено. На Центральном рынке в Липецке мы продаем молоко и сыр. Запомните, наше место - номер 165! Рентабельность хозяйства - ноль. Просто любим мы это дело, - говорит бабушка Ангелины.

Интересную экспозицию предоставил сафари-парк «Кудыкина гора»: в ее вольерах были как раз те самые страусы, о которых говорит Павел Путилин. Тут же - пони и ослы. Детей от таких экспонатов не оттащить, а у самих животных, которых тискают не переставая, - вселенская печаль в глазах.

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Гвоздь выставки - английский ломовой жеребец Чарли. Такой красавчик может сдвинуть 20 тонн веса. Живет Чарли на той же «Кудыкиной горе»

- Сельское хозяйство у нас было передовое, а теперь стало еще лучше. Мы побили рекорд: собрали более трех миллионов зерновых уже, вышли на первое место по овощам закрытого грунта, по экспорту очень хорошие цифры, - подытожил увиденное Игорь Артамонов.
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#День животновода

Комментарии (14)

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Сенсей

2 минуты назад
Гость, здесь гостям не рады,беги отсель по хорошему,а то как приглашу тебя за Пятерочку у ЦР,и уж там то я тебя как заупыряю во все щели. И поведу на выставку на поводке.
ответить

Гость

8 минут назад
И снова злобные упыри в комментах
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Animal planet.

10 минут назад
Жесть. Опытные людишки устроили себе праздник на крови.
ответить

РСДРП

17 минут назад
А у меня вопрос- что там делают придурки в якобы казачьей форме. На территории Тамбовской губерниии НИКАКИХ казачьих поселений не было. Ряженые чмырдяи.
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С чего ты взяла, что жива.

19 минут назад
Нонка, Раньше в деревнях держали свиней и коров. Сейчас-нет. Дорогие корма. Ты отьедь от города и посмотри как живёт деревня. Очень плохо.
ответить

Гость выставки

21 минуту назад
гоги, шашлык из свинины был), поэтому на выставке они и не были представлены
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Любителю.

21 минуту назад
Улица Пришвина. Конечная остановка автобуса 11, 1т., 324, 379
ответить

Равшан

23 минуты назад
Не знаю какой там медведь, а кота в мешке точно
ответить

Нонка

23 минуты назад
Молодцы -деревня жива ,Слава Богу!
ответить

Деревня

25 минут назад
Нам тоже хотелось держать скотину, только воды нет, сами набираем в канистры в соседней деревне. А так хочется козочку и коровку.......
ответить
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