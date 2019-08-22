Общество

сегодня, 11:38

В Липецке гибнет еще одно муниципальное предприятие

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#РВЦЛ
В Липецке гибнет еще одно муниципальное предприятие
МУП «Регистрационно-вычислительный центр Липецка» отчиталось перед депутатами о результатах  деятельности за 2018 год. Муниципальное предприятие создано в 2003 году департаментом ЖКХ для оказания услуг коммунальным организациям по начислению платежей и рассылке квитанций жителям города.  

Как сообщила и.о. директора РВЦЛ Наталия Туманская, с 2015 года деятельность предприятия убыточна. В прошлом году убытки МУПа составили 3,6 млн рублей.  

Связанно это, по словам Наталии Туманской, со значительной потерей предприятием объемов работы. Это  привело к сокращению численности работников с 33 до 12 человек, задолженностям по зарплате в 1,2 млн рублей, налогам и страховым взносам. В апреле этого года в МУП «РВЦЛ» введена процедура банкротства-наблюдения. А на 7 октября в Арбитражном суде назначено рассмотрение дела о банкротстве МУП «РВЦЛ. 

- В настоящее время хозяйственная деятельность на предприятии не осуществляется, -  уточнила Наталия Туманская.  

Как отмечается в заключение экспертно-аналитического управления Липецкого горсовета, мэрия планировала закрыть МУП «РВЦЛ» еще в прошлом году, однако, никаких мер к этому принято не было. МУП «РВЦЛ» работал в течение всего 2018 года, и продолжает осуществлять убыточную деятельность.  

- В чем проблема? Почему мы продолжали наращивать убытки? Вторая половина 2019 года: процедура затягивается, предприятие не ликвидировано, – поинтересовался начальник экспертно-аналитического управления горсовета Олег Горбунов.  

По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой, процедура банкротства была инициирована одной из УК.  Из-за того, что в коллективе РВЦЛ есть сотрудники, находящиеся в декретном отпуске, и они защищены законодательством, процедура ликвидации затянулась. 

- Проводится проверка трудовой инспекцией в отношении задолженности по зарплате. Это более миллиона рублей. Мы рассматриваем возможность погасить задолженность за счет бюджетных средств. Очень грустная история, очень сложно говорить о гибели муниципального предприятия, но это так, -  рассказала Юлия Кабанцова.  

- У нас есть еще одно предприятие – аварийно-диспетчерская служба. Вы обратите внимание и на него, чтобы и там мы потом из бюджета не оплачивали долги муниципального предприятия, - высказался депутат Сергей Ткаченко.     

Как рассказала Юлия Кабанцова, в ближайшее время в мэрии запланировано совещание по предбанкротным МУПам, на котором отдельно рассмотрят ситуацию и в МУП «АДС». 

- Сколько человек, и за что получают там зарплату? – поинтересовалась главный аудитор Липецка Марина Зиборова.    

-  Не выходят на работу, пользуясь своим правом по 142 статье Трудового кодекса, три человека. Мы пытаемся сохранить деятельность предприятия, - сказала Юлия Кабанцова.  

На вопрос Марины Зиборовой: какую деятельность пытаются сохранить, Юлия Кабанцова не ответила. 

Начальник правового управления горсовета Лариса Исхакова, напомнила всем о решении мэрии о банкротстве МУП «Второе ГЖУ».  

-   В 2016 году у них долги составляли семь миллионов, на январь 2019 года при процедуре банкротства долги уже достигли 64 миллионов, здесь будет то же самое. Способ идти через банкротство для МУПов не эффективен. Их долги потом лягут  на плечи муниципалитета. Надо как-то по-другому рассматривать этот вопрос. Продать имущество,  расплатиться с долгами, ликвидировать их, -  прокомментировала Лариса Исхакова.  
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#РВЦЛ

Комментарии (12)

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Епт

1 минуту назад
Для чего и для кого, зад-то свой, чиновничий, а ребенок чужой!
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Для чего и для кого

6 минут назад
Таких шараг полно , зачем эта нагрузка на бюджет и на налогоплательщиков . Тойоту Камри чиновнику под зад это пожалуйста а ребёнку больному нет денег
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Ну очень старый

6 минут назад
РВЦЛ был создан вполне нормальным и прибыльным. Выполняли расчеты, печатали квитанции, принимали платежи. Короче, проблем у плательщиков и поставщиков услуг не было. После смены директоров и обращения на него пристального внимания некоторыми крупными чиновниками мелкого разлива платежи стали непонятным образом где-то застревать и объявляться у поставщиков услуг как-то не очень вовремя. Наводить порядок чиновники не собирались - где же это пчелы бывают против меда? Короче, многие поставщики стали уходить из РВЦЛ. И опять никто не почесался - доходы падают, численность сокращают, доходы падают, численность сокращают. Итог - читаем выше. И еще один итог - приход сюда придатков банка Платина с подачи Квадры, и геморрой у многих липчан после визита в ГорКассы воронежских силовиков(????)!
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нквд

10 минут назад
Напишите какая зарплата у работников данного предприятия ???
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Все Путем

11 минут назад
скоро на 4х дневную рабочую неделю перейдем . все равно что работай ,что сачкуй , все равно получишь.. хлеб
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Приматам

16 минут назад
Прыгайте хвостатые с деревьев,отрывайте себе хвосты и учитесь говорить!Хватит уже ср...ать стоя и жрать сырое мясо!ВНИМАТЕЛЬНО читаем прямо первый абзац,если,конечно,можете читать.А теперь отвечаем сами себе на вопросы:кому сейчас нужны бумажные квитанции?Проблемы с туалетной бумагой что ли?Или рыбу не во что завернуть?КАЖДЫЙ житель города от первоклассника до коммунистического перримейсона-все (ну за исключением совсем первобытных или кто боится 666 )))))))))) - все имеют пластик,и даже в транспорте в основном оплачивают по безналу.Так ЗАЧЕМ содержать за наши же деньги кучку неандертальцев,которые шлют квитанции в почтовые ящики и получают за это зарплату,оплачиваемые отпуска,пенсии и пр. ништяки???На хоя нужен этот РВЦЛ,который изжил себя (см. когда и для каких целей был создан).Отсталые бандерлоги-были и будут всегда и кому-то ну очень нужна бумажонка,это факт,НО-никакой ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ в содержании РВЦЛ-нет.Для особо тупых-читаем 2-й абзац.
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когда ворам доверили капусту

26 минут назад
МУПы могли исправно работать только в СССР . это была четкая и грамотная система со строго ориентированным и грамотно выстроенным механизмом . после СССР чиновники все МУПы превратили в гнездо коррупции и феодальные княжества с номенклатурным " царьком" которые сломали весь механизм и дезориентировали деятельность МУПов для обслуживания исключительно их карманных интересов , под прикрытием муниципальной структуры. для придания законности корыстной деятельности ими был принят " закон о хозяйственной деятельности" ( личного бизнеса) в которую прокуратура не имела права вмешиваться. именно такая " деятельность" помогла им разворовать и обанкротить троллейбус ,трамвай,на очереди Липецкпассажиртранс и пр.
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чк

27 минут назад
Этих дармоедов надо было разгонять несколько лет назад. Ждали пока разворуют --уже второй раз разворовывают.
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весёлый

30 минут назад
Если у администрации нет планов,спросите у населения , как выдти из положения ,вундеркиндов много ,бразование ума не даёт господа ,образование это только иснтсрумент как открутить гайку
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Вольфганг

сегодня, 12:11
РВЦЛ сейчас функционирует в составе 12 человек,вы здесь напишите список сотрудников по должностям,от директора до уборщицы и заодно их зарплаты приведите. Есть основания полагать что сократив директора,юриста и главбуха,-предприятие станет прибыльным. Знаем как бывает,на одного работника приходится по 2 начальника,причём зарплата работника 15 тыс. а у начальников по 70 тыс. Может в этом дело? Да и в аварийке наверняка то же самое,как в прочем и везде.
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