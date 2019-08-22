В Липецке гибнет еще одно муниципальное предприятие

МУП «Регистрационно-вычислительный центр Липецка» отчиталось перед депутатами о результатах деятельности за 2018 год. Муниципальное предприятие создано в 2003 году департаментом ЖКХ для оказания услуг коммунальным организациям по начислению платежей и рассылке квитанций жителям города.



Как сообщила и.о. директора РВЦЛ Наталия Туманская, с 2015 года деятельность предприятия убыточна. В прошлом году убытки МУПа составили 3,6 млн рублей.



Связанно это, по словам Наталии Туманской, со значительной потерей предприятием объемов работы. Это привело к сокращению численности работников с 33 до 12 человек, задолженностям по зарплате в 1,2 млн рублей, налогам и страховым взносам. В апреле этого года в МУП «РВЦЛ» введена процедура банкротства-наблюдения. А на 7 октября в Арбитражном суде назначено рассмотрение дела о банкротстве МУП «РВЦЛ.



- В настоящее время хозяйственная деятельность на предприятии не осуществляется, - уточнила Наталия Туманская.



Как отмечается в заключение экспертно-аналитического управления Липецкого горсовета, мэрия планировала закрыть МУП «РВЦЛ» еще в прошлом году, однако, никаких мер к этому принято не было. МУП «РВЦЛ» работал в течение всего 2018 года, и продолжает осуществлять убыточную деятельность.



- В чем проблема? Почему мы продолжали наращивать убытки? Вторая половина 2019 года: процедура затягивается, предприятие не ликвидировано, – поинтересовался начальник экспертно-аналитического управления горсовета Олег Горбунов.



По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой, процедура банкротства была инициирована одной из УК. Из-за того, что в коллективе РВЦЛ есть сотрудники, находящиеся в декретном отпуске, и они защищены законодательством, процедура ликвидации затянулась.



- Проводится проверка трудовой инспекцией в отношении задолженности по зарплате. Это более миллиона рублей. Мы рассматриваем возможность погасить задолженность за счет бюджетных средств. Очень грустная история, очень сложно говорить о гибели муниципального предприятия, но это так, - рассказала Юлия Кабанцова.



- У нас есть еще одно предприятие – аварийно-диспетчерская служба. Вы обратите внимание и на него, чтобы и там мы потом из бюджета не оплачивали долги муниципального предприятия, - высказался депутат Сергей Ткаченко.



Как рассказала Юлия Кабанцова, в ближайшее время в мэрии запланировано совещание по предбанкротным МУПам, на котором отдельно рассмотрят ситуацию и в МУП «АДС».



- Сколько человек, и за что получают там зарплату? – поинтересовалась главный аудитор Липецка Марина Зиборова.



- Не выходят на работу, пользуясь своим правом по 142 статье Трудового кодекса, три человека. Мы пытаемся сохранить деятельность предприятия, - сказала Юлия Кабанцова.



На вопрос Марины Зиборовой: какую деятельность пытаются сохранить, Юлия Кабанцова не ответила.



Начальник правового управления горсовета Лариса Исхакова, напомнила всем о решении мэрии о банкротстве МУП «Второе ГЖУ».



- В 2016 году у них долги составляли семь миллионов, на январь 2019 года при процедуре банкротства долги уже достигли 64 миллионов, здесь будет то же самое. Способ идти через банкротство для МУПов не эффективен. Их долги потом лягут на плечи муниципалитета. Надо как-то по-другому рассматривать этот вопрос. Продать имущество, расплатиться с долгами, ликвидировать их, - прокомментировала Лариса Исхакова.

