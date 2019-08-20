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В Липецке сдали дороги отремонтированные за счет национального проекта
Проезжие части улиц Краснозаводская, Кирпичная и Кузьминская стали первыми объектами национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», принятыми специальной комиссией. Ремонтные работы выполнены воронежским ООО «Дорожник».
Еще 1,2 километра дорожного покрытия впервые за последние 20 лет отремонтировали на улице Кирпичной, ведущей от улицы Зои Космодемьянской в поселок Силикатный. Безопасность участников дорожного движения будут обеспечивать свыше 260 метров разметки и 18 дорожных знаков. Как и на первом объекте, работы были завершены досрочно. Качество подтверждено необходимыми испытаниями. Срок гарантии - четыре года.
Завершился и масштабный ремонт проезжей части улицы Краснозаводской в поселке Тракторостроителей. На площади 13,5 тысячи квадратных метров старый асфальт сменили на современный щебеночно-мастичный. Нанесено 1,2 километра разметки, установлено 56 знаков.
Как отмечают в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, существенного отставания от графиков и претензий к качеству работ нет. Помимо трех первых сданных объектов работы завершены на улицах Гоголя, 40 лет Октября, 40 лет ВЛКСМ, Титова, Жуковского, площади Космонавтов. «В общем зачёте» работы в рамках проекта выполнены более чем наполовину.
риэлтор
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