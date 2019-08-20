Общество
сегодня, 12:56
Откроют ли автомобильное движение по проспекту Победы к 1 сентября?
28 1704
За двенадцать дней до часа «Х» подрядчик и заказчик обещают выполнить просьбу главы Липецка и врио губернатора.
До 1 сентября с учетом сегодняшнего вторника остается 12 дней. Успеет ли ООО «Руслан-1» открыть движение по реконструированной части проспекта Победы к Дню знаний, как обещали горожанам глава Липецка Евгения Уваркина и врио губернатора Игорь Артамонов?
За ответом на этот вопрос мы отправились к штабу подрядчика на автовокзал. Домик куратора ремонта проспекта от ООО «Руслан-1» закрыт на ключ. Но физическое отсутствие на объекте Егора Сизинцева компенсировалось бьющей ключом работой. Экскаваторы продолжали что-то копать, рабочие устанавливали бордюрный камень, трактористы под зажигательную турецкую музыку закладывали лихие виражи с полными ковшами грузов…
На спорую работу дорожников смотрели липецкие таксисты. Их разговоры были похожи на дебаты двух мужиков в день въезда в губернский город брички со скупщиком мертвых душ Чичиковым. Только вместо фраз о колесе, которое могло не доехать в Казань, таксисты лениво рассуждали о том, откроют ли проезд по проспекту к 1 сентября или нет.
- Не, не успеют. Нам обещали открыть движение по дублеру вдоль 20 микрорайона еще на прошлой неделе, а ее до сих пор не заасфальтировали, - сказал GOROD48 один из водителей.
- А может, и успеют, - сказал другой таксист. - Смотри, как лётают!
Со стороны кажется, что подрядчик все же завалит обещанные сроки возобновления движения по проспекту от памятника Танкистам до автовокзала. Ведь у автовокзала еще не доделана ливневая канализация. Еще не отсыпаны до конца полуторакилометрового отрезка дороги две новых полосы, на которые расширили проезжую часть. Еще навалены груды песка у кольцевой развязки проспекта Победы с улицей Водопьянова. Еще покрыта толстым слоем глины и земли оставшаяся под старым асфальтом часть дорожного полотна. Еще не установлены все бордюры…
- Стремимся к тому, чтобы успеть запустить движение по этому участку проспекта Победы к 1 сентября. Если не будет сбоев, то успеем, - заверил GOROD48 по телефону представитель подрядчика Егор Сизинцев.
- Подрядчик нас заверяет в том, что уложится в обещанный срок, - подтверждает представитель заказчика, вице-мэр Липецка Константин Власов.
Егор Сизинцев сообщил, что 1 сентября автотранспорт сможет возобновить движение по капитально обновленному участку проспекта Победы по первому слою асфальта, который дорожники называют выравнивающим. К Дню Знаний все полтора километра дороги будут отмыты от грязи, после чего по исторической части проспекта и двум примкнувшим к ней с обеих сторон дополнительным рукавам пройдут асфальтоукладчики и катки.
- Автотранспорт поедет по такому покрытию. По ночам в сентябре мы будем перекрывать три полосы новой дороги из шести, укладывать геосетку и настилать финишный слой асфальтобетона, после чего те же работы проведем на второй половине объекта, - объяснил последующие действия подрядной организации Егор Сизинцев.
Срок окончания комплексной реконструкции этой части проспекта Победы по муниципальному контракту (со светофорными объектами, пешеходными дорожками из плитки, новыми остановочными павильонами и новым уличным освещением, озеленением) - декабрь. Однако подрядчик будет стараться быстрее закончить работы, которые обойдутся федеральному, областному и муниципальному бюджетам в 450 млн рублей.
P.S. Дорогу-дублер проспекта Победы ООО «Руслан-1» планирует открыть для движения 25 сентября. Сдать объект в эксплуатацию в ранее обещанные сроки строителям помешали форс-мажорные обстоятельства: обнаруженные во время прокладки ливневой канализации бесхозяйные инженерные сети и коммуникации.
За ответом на этот вопрос мы отправились к штабу подрядчика на автовокзал. Домик куратора ремонта проспекта от ООО «Руслан-1» закрыт на ключ. Но физическое отсутствие на объекте Егора Сизинцева компенсировалось бьющей ключом работой. Экскаваторы продолжали что-то копать, рабочие устанавливали бордюрный камень, трактористы под зажигательную турецкую музыку закладывали лихие виражи с полными ковшами грузов…
На спорую работу дорожников смотрели липецкие таксисты. Их разговоры были похожи на дебаты двух мужиков в день въезда в губернский город брички со скупщиком мертвых душ Чичиковым. Только вместо фраз о колесе, которое могло не доехать в Казань, таксисты лениво рассуждали о том, откроют ли проезд по проспекту к 1 сентября или нет.
- Не, не успеют. Нам обещали открыть движение по дублеру вдоль 20 микрорайона еще на прошлой неделе, а ее до сих пор не заасфальтировали, - сказал GOROD48 один из водителей.
- А может, и успеют, - сказал другой таксист. - Смотри, как лётают!
Со стороны кажется, что подрядчик все же завалит обещанные сроки возобновления движения по проспекту от памятника Танкистам до автовокзала. Ведь у автовокзала еще не доделана ливневая канализация. Еще не отсыпаны до конца полуторакилометрового отрезка дороги две новых полосы, на которые расширили проезжую часть. Еще навалены груды песка у кольцевой развязки проспекта Победы с улицей Водопьянова. Еще покрыта толстым слоем глины и земли оставшаяся под старым асфальтом часть дорожного полотна. Еще не установлены все бордюры…
- Стремимся к тому, чтобы успеть запустить движение по этому участку проспекта Победы к 1 сентября. Если не будет сбоев, то успеем, - заверил GOROD48 по телефону представитель подрядчика Егор Сизинцев.
- Подрядчик нас заверяет в том, что уложится в обещанный срок, - подтверждает представитель заказчика, вице-мэр Липецка Константин Власов.
Егор Сизинцев сообщил, что 1 сентября автотранспорт сможет возобновить движение по капитально обновленному участку проспекта Победы по первому слою асфальта, который дорожники называют выравнивающим. К Дню Знаний все полтора километра дороги будут отмыты от грязи, после чего по исторической части проспекта и двум примкнувшим к ней с обеих сторон дополнительным рукавам пройдут асфальтоукладчики и катки.
- Автотранспорт поедет по такому покрытию. По ночам в сентябре мы будем перекрывать три полосы новой дороги из шести, укладывать геосетку и настилать финишный слой асфальтобетона, после чего те же работы проведем на второй половине объекта, - объяснил последующие действия подрядной организации Егор Сизинцев.
Срок окончания комплексной реконструкции этой части проспекта Победы по муниципальному контракту (со светофорными объектами, пешеходными дорожками из плитки, новыми остановочными павильонами и новым уличным освещением, озеленением) - декабрь. Однако подрядчик будет стараться быстрее закончить работы, которые обойдутся федеральному, областному и муниципальному бюджетам в 450 млн рублей.
P.S. Дорогу-дублер проспекта Победы ООО «Руслан-1» планирует открыть для движения 25 сентября. Сдать объект в эксплуатацию в ранее обещанные сроки строителям помешали форс-мажорные обстоятельства: обнаруженные во время прокладки ливневой канализации бесхозяйные инженерные сети и коммуникации.
28 1704
Алексей П
Александр
Дрозд
28
Липчанин
ГОРОДУ 48
Василий
1
собянин
однако