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Откроют ли автомобильное движение по проспекту Победы к 1 сентября?

28 1704
#проспект Победы
Откроют ли автомобильное движение по проспекту Победы к 1 сентября?

За двенадцать дней до часа «Х» подрядчик и заказчик обещают выполнить просьбу главы Липецка и врио губернатора.

До 1 сентября с учетом сегодняшнего вторника остается 12 дней. Успеет ли ООО «Руслан-1» открыть движение по реконструированной части проспекта Победы к Дню знаний, как обещали горожанам глава Липецка Евгения Уваркина и врио губернатора Игорь Артамонов?

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За ответом на этот вопрос мы отправились к штабу подрядчика на автовокзал. Домик куратора ремонта проспекта от ООО «Руслан-1» закрыт на ключ. Но физическое отсутствие на объекте Егора Сизинцева компенсировалось бьющей ключом работой. Экскаваторы продолжали что-то копать, рабочие устанавливали бордюрный камень, трактористы под зажигательную турецкую музыку закладывали лихие виражи с полными ковшами грузов…

На спорую работу дорожников смотрели липецкие таксисты. Их разговоры были похожи на дебаты двух мужиков в день въезда в губернский город брички со скупщиком мертвых душ Чичиковым. Только вместо фраз о колесе, которое могло не доехать в Казань, таксисты лениво рассуждали о том, откроют ли проезд по проспекту к 1 сентября или нет.

- Не, не успеют. Нам обещали открыть движение по дублеру вдоль 20 микрорайона еще на прошлой неделе, а ее до сих пор не заасфальтировали, - сказал GOROD48 один из водителей.

- А может, и успеют, - сказал другой таксист. - Смотри, как лётают!

Со стороны кажется, что подрядчик все же завалит обещанные сроки возобновления движения по проспекту от памятника Танкистам до автовокзала. Ведь у автовокзала еще не доделана ливневая канализация. Еще не отсыпаны до конца полуторакилометрового отрезка дороги две новых полосы, на которые расширили проезжую часть. Еще навалены груды песка у кольцевой развязки проспекта Победы с улицей Водопьянова. Еще покрыта толстым слоем глины и земли оставшаяся под старым асфальтом часть дорожного полотна. Еще не установлены все бордюры…

- Стремимся к тому, чтобы успеть запустить движение по этому участку проспекта Победы к 1 сентября. Если не будет сбоев, то успеем, - заверил GOROD48 по телефону представитель подрядчика Егор Сизинцев.

- Подрядчик нас заверяет в том, что уложится в обещанный срок, - подтверждает представитель заказчика, вице-мэр Липецка Константин Власов.

Егор Сизинцев сообщил, что 1 сентября автотранспорт сможет возобновить движение по капитально обновленному участку проспекта Победы по первому слою асфальта, который дорожники называют выравнивающим. К Дню Знаний все полтора километра дороги будут отмыты от грязи, после чего по исторической части проспекта и двум примкнувшим к ней с обеих сторон дополнительным рукавам пройдут асфальтоукладчики и катки.

- Автотранспорт поедет по такому покрытию. По ночам в сентябре мы будем перекрывать три полосы новой дороги из шести, укладывать геосетку и настилать финишный слой асфальтобетона, после чего те же работы проведем на второй половине объекта, - объяснил последующие действия подрядной организации Егор Сизинцев.

Срок окончания комплексной реконструкции этой части проспекта Победы по муниципальному контракту (со светофорными объектами, пешеходными дорожками из плитки, новыми остановочными павильонами и новым уличным освещением, озеленением) - декабрь. Однако подрядчик будет стараться быстрее закончить работы, которые обойдутся федеральному, областному и муниципальному бюджетам в 450 млн рублей.

P.S. Дорогу-дублер проспекта Победы ООО «Руслан-1» планирует открыть для движения 25 сентября. Сдать объект в эксплуатацию в ранее обещанные сроки строителям помешали форс-мажорные обстоятельства: обнаруженные во время прокладки ливневой канализации бесхозяйные инженерные сети и коммуникации.

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#проспект Победы

Комментарии (29)

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Алексей П

25 секунд назад
Все будет как всегда- через .ОПУ!
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Александр

1 минуту назад
Да откроют к 1 сентября, тока 2020
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Дрозд

1 минуту назад
Почему эту забегаловку не снесли, типо бар?! Притон для алкашей, бомжатник..
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28

3 минуты назад
Василий, ты живешь в своем мирке, и думаешь в Москве все умные? Я уже 7 лет работаю с Москвой и москвичами, там тоже полно непрофессионалов и дураков. Система деградирует. А уж для провинции, которая послушно сожрет все, что ей дадут - находят таких "менеджеров", что диву даешься. Хватит быть бесгласной овцой-то, ты же не алкоголик опущенный, я надеюсь?
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Липчанин

4 минуты назад
Не откроют-убрать с должности в управлении строительства начальство
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ГОРОДУ 48

6 минут назад
ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ У РУСЛАНА ПО КАКОМУ -ТАКОМУ ПРОЕКТУ В РАЙОНЕ ПАМЯТНИКА ТАНКИСТАМ ПОЯВИЛАСЬ СВАЛКА ДОРОЖНОГО МУСОРА и ГРУНТА........ НА ГАЗОНЕ ВЫРОСЛА ГОРА ВЫШЕ 3 ЭТАЖА....... ГДЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ОТ ЗАЩИТНИКОВ ГАЗОНОВ ?!
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Василий

11 минут назад
28, Хрен твоему токареву, задолбали местные дебилы, королька с гулей забыть не можем, нет в Липецке своих хороших начальников!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1

11 минут назад
Н у что вы пристали с этой дороой
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собянин

12 минут назад
Где расширение дороги?????????? В четыре полосы!!!!!
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однако

14 минут назад
к 8 сентября откроют, денек поездим по щебенке и 9-го опять закроют
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