Происшествия

50 минут назад

За лишившуюся зрения девочку ответят шестеро сотрудников лагеря «Березка»

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#Березка #глаз #детский лагерь
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За лишившуюся зрения девочку ответят шестеро сотрудников лагеря «Березка»

А также директор «Центра развития детского отдыха».

Прокуратура Липецкой области и региональное управление образования и науки завершили свои внеплановые проверки лагеря «Березка». Прокуроры и чиновники посетили лагерь из-за того, что там в середине лета внучке сотрудницы во время выбили игры палкой глаз. Зрение спасти не удалось.

- По итогам внеплановой проверки управления образования и науки Липецкой области в отношении «Центра развития детского отдыха» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Директор центра привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили GOROD48 в управлении образования, уточнив, что выявленное нарушение — это то, что пострадавшая девочка пребывала в лагере без каких-либо легальных оснований. - Этот ребенок не должен был находиться в лагере.

К выводу о том, что в «Березке» к организации работы относятся спустя рукава, пришли и прокуроры. Они внесли представление учредителю «Березки» - «Центру развития детского отдыха». В перечне претензий прокуроров — серия нарушений основных гарантий прав ребенка.

- Так, пострадавшая девочка пребывала в лагере без медицинской карты и каких-либо легальных оснований. Согласно документации «Березки», ее вообще там не было. Кроме того, выявлено, что за детьми не было установлено надлежащего контроля — и со стороны руководства, и со стороны воспитателей, и со стороны вожатых, - перечисляют в прокуратуре Липецкой области. - Если бы они выполняли свои должностные обязанности, то травмы можно было избежать. В итоге, мы выявили шестерых сотрудников, которых ждет дисциплинарное взыскание. То, как наказывать их — лишать премии или объявлять выговор — решат в «Центре развития детского отдыха». Кроме того, до сих пор идет доследственная проверка. Процессуальное решение пока не принято, уголовные обвинения пока никому не выдвинуты.

Напомним, 9 июля в промежутке между 16:30 — 17:30 дети играли на территории оздоровительного комплекса «Березка» (село Кривец, Добровский район). Во время игр была травмирована 9-летняя внучка фельдшера детского лагеря, ей в глаз попала палка. Девочку госпитализировали с серьезнейшей травмой глаза. Пациентка недолго пробыла в Липецке, а потом ее лечение было продолжено в Тамбове. Офтальмологам не удалось спасти зрение, сейчас решается вопрос с эстетическими операциями.
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#Березка #глаз #детский лагерь
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Комментарии (3)

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СТУДГОРОДОК, 26

20 минут назад
- Я его зарежу! Сказал ученик младшего класса школы №21 Ярик. -Кого?- спросила бабка Маринка, которая как-то сказала соседу, что вырвет ему глаза. -Одноклассника!- ответил Ярик. Он и сейчас бегает, брошенный непутевой Алкой, Ярик, и обзывает пожилого соседа. Чему удивляться, если дед Ярика привлекался 2 раза к суду и 5 раз вызывал полицию за угрозы убийством. Бабки во дворе охают. Им внуки дают почитать, о чем они даже не догадывались. С виду семейка- вся в белом, пушистые. Волки в овечьей шкуре.
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Ну очень старый

28 минут назад
Ребенок не должен был находиться в лагере - это факт, отсюда и ответственность тех, кто это нарушил. А вот все остальное очень сомнительно. Если бы дети играли в мушкетеров, гладиаторов и т.д., и кто-то попал кому-то в глаз, то, с одной стороны, это несчастный случай, а, с другой стороны, вероятно, недоработка воспитателей, которые не должны были разрешать травмоопасные игры. Но в данном случае мальчик нанес удар в лицо девочке, которая едва-ли была противником в детской войнушке. Вероятно, глаз выбивать он не собирался, но вот травму этот герой наносил намеренно. За этим ни один воспитатель не уследит, как правило, это происходит быстро и неожиданно.
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ВВП

36 минут назад
А родители дегенерата который выбил ей глаз как нибудь ответят???С самого малолетнего дебила спроса как всегда никакого ониждети...
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