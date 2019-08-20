Происшествия
50 минут назад
За лишившуюся зрения девочку ответят шестеро сотрудников лагеря «Березка»
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А также директор «Центра развития детского отдыха».
Прокуратура Липецкой области и региональное управление образования и науки завершили свои внеплановые проверки лагеря «Березка». Прокуроры и чиновники посетили лагерь из-за того, что там в середине лета внучке сотрудницы во время выбили игры палкой глаз. Зрение спасти не удалось.
- По итогам внеплановой проверки управления образования и науки Липецкой области в отношении «Центра развития детского отдыха» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Директор центра привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили GOROD48 в управлении образования, уточнив, что выявленное нарушение — это то, что пострадавшая девочка пребывала в лагере без каких-либо легальных оснований. - Этот ребенок не должен был находиться в лагере.
К выводу о том, что в «Березке» к организации работы относятся спустя рукава, пришли и прокуроры. Они внесли представление учредителю «Березки» - «Центру развития детского отдыха». В перечне претензий прокуроров — серия нарушений основных гарантий прав ребенка.
- Так, пострадавшая девочка пребывала в лагере без медицинской карты и каких-либо легальных оснований. Согласно документации «Березки», ее вообще там не было. Кроме того, выявлено, что за детьми не было установлено надлежащего контроля — и со стороны руководства, и со стороны воспитателей, и со стороны вожатых, - перечисляют в прокуратуре Липецкой области. - Если бы они выполняли свои должностные обязанности, то травмы можно было избежать. В итоге, мы выявили шестерых сотрудников, которых ждет дисциплинарное взыскание. То, как наказывать их — лишать премии или объявлять выговор — решат в «Центре развития детского отдыха». Кроме того, до сих пор идет доследственная проверка. Процессуальное решение пока не принято, уголовные обвинения пока никому не выдвинуты.
Напомним, 9 июля в промежутке между 16:30 — 17:30 дети играли на территории оздоровительного комплекса «Березка» (село Кривец, Добровский район). Во время игр была травмирована 9-летняя внучка фельдшера детского лагеря, ей в глаз попала палка. Девочку госпитализировали с серьезнейшей травмой глаза. Пациентка недолго пробыла в Липецке, а потом ее лечение было продолжено в Тамбове. Офтальмологам не удалось спасти зрение, сейчас решается вопрос с эстетическими операциями.
- По итогам внеплановой проверки управления образования и науки Липецкой области в отношении «Центра развития детского отдыха» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Директор центра привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили GOROD48 в управлении образования, уточнив, что выявленное нарушение — это то, что пострадавшая девочка пребывала в лагере без каких-либо легальных оснований. - Этот ребенок не должен был находиться в лагере.
К выводу о том, что в «Березке» к организации работы относятся спустя рукава, пришли и прокуроры. Они внесли представление учредителю «Березки» - «Центру развития детского отдыха». В перечне претензий прокуроров — серия нарушений основных гарантий прав ребенка.
- Так, пострадавшая девочка пребывала в лагере без медицинской карты и каких-либо легальных оснований. Согласно документации «Березки», ее вообще там не было. Кроме того, выявлено, что за детьми не было установлено надлежащего контроля — и со стороны руководства, и со стороны воспитателей, и со стороны вожатых, - перечисляют в прокуратуре Липецкой области. - Если бы они выполняли свои должностные обязанности, то травмы можно было избежать. В итоге, мы выявили шестерых сотрудников, которых ждет дисциплинарное взыскание. То, как наказывать их — лишать премии или объявлять выговор — решат в «Центре развития детского отдыха». Кроме того, до сих пор идет доследственная проверка. Процессуальное решение пока не принято, уголовные обвинения пока никому не выдвинуты.
Напомним, 9 июля в промежутке между 16:30 — 17:30 дети играли на территории оздоровительного комплекса «Березка» (село Кривец, Добровский район). Во время игр была травмирована 9-летняя внучка фельдшера детского лагеря, ей в глаз попала палка. Девочку госпитализировали с серьезнейшей травмой глаза. Пациентка недолго пробыла в Липецке, а потом ее лечение было продолжено в Тамбове. Офтальмологам не удалось спасти зрение, сейчас решается вопрос с эстетическими операциями.
3 1092
СТУДГОРОДОК, 26
Ну очень старый
ВВП