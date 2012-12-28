Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
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Происшествия
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34 минуты назад
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Липчанина избили и ограбили под Выборгом
Житель Липецкой области находится в больнице.
Липчанина избили и ограбили. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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