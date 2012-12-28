Общество
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44 минуты назад
Новолипчане вспомнили павших и возложили цветы к монументу «Слеза»
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 2000 работников Новолипецкого завода. 620 из них не вернулись, около 300 пропали без вести.
Сначала священники Покровского храма провели крестный ход и литию по павшим. Затем жители Левобережья, работники НЛМК и представители депутатского корпуса горсовета возложили к монументу цветы.
— От имени Липецкого городского Совета депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот священный праздник навсегда останется символом мужества, стойкости и несгибаемой воли нашего народа. Подвиг тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто восстанавливал страну из руин, — бессмертен. Сегодня, глядя в ваши мудрые глаза, мы видим историю. Историю мужества, когда совсем юные мальчишки и девчонки вставали на защиту Родины. Историю стойкости, когда весь народ, от мала до велика, жил со словами: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Липецк помнит своих героев. Помнит, как наши земляки сражались под Сталинградом и на Курской дуге, как ковали победу у станков. И сегодня мы, ваши дети, внуки и правнуки, говорим вам самое главное: спасибо! Сегодня наш долг — не только хранить память о героях, но и окружать заботой тех, кто подарил нам мирное небо. Липецк гордится своими ветеранами, и мы сделаем всё, чтобы ваши подвиги помнили, а ваши годы были наполнены вниманием и теплом, — сказала председатель городского Совета Евгения Фрай.
«Всё для фронта! Всё для Победы!» — этому лозунгу следовали новолипчане в годы войны. Завод дважды эвакуировали на Урал, но и оставшиеся в Липецке рабочие выпускали военную продукцию.
— День Победы — главный праздник для россиян. Война коснулась каждой семьи. Мой дедушка, Стефан Егорович Литовкин, пропал без вести в 1942 году. Отец, Алексей Стефанович, когда пришла весть об этом, в 17-летнем возрасте отправился на фронт. Вернулся в 1945-м весь израненный, контуженный. Тем не менее, никогда не горевал, не грустил, продолжал жить и радоваться тому, что выжил, что страна победила. Липчанам в этот великий для страны день я желаю здоровья и терпения. Все проблемы мы переживем, — уверен депутат горсовета Василий Литовкин.
Войну прошли оба деда депутата горсовета Игоря Подзорова — Петр Николаевич Подзоров и Петр Васильевич Ляликов.
— Петр Васильевич после Победы служил в Германии, Петр Николаевич вернулся в родную деревню, где работал трактористом. Жили, работали, воспитывали детей и внуков. Память о великой Победе всегда бережно хранилась в нашей семье. Оба дедушки всегда говорили: «День Победы — это светлый праздник, он дает надежду на жизнь». У памятника павшим в войне новолипчанам я хочу вспомнить о том, что многие работники завода, будущего комбината, ушли на фронт, многие остались ковать Победу в цехах. Но все вместе они, независимо от того, где находились, внесли свой вклад в Победу.
Начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев сказал о важности сохранения памяти о подвиге участников войны.
— Та война была самой жестокой в истории человечества. Но они сломали хребет фашизму и обеспечили нам долгие, долгие годы мира. Ветеранам — низкий поклон за это. Всем липчанам желаю помнить это, не забывать и ценить подвиг дедов и отцов.
Отношение ко Дню Победы у депутата горсовета Михаила Русакова глубоко личное. Оба его деда и бабушка воевали:
— К сожалению, они не дожили до моего рождения. О них я знаю только со слов родственников. Так, я знаю, что все трое — Иван Васильевич Швецов, Александр Даниилович Русаков и Татьяна Павловна Ломакина — прошли всю войну до Победы. Один из дедов после взятия Берлина и подписания Германией капитуляции еще долго служил. Другой дедушка и бабушка вернулись и участвовали в восстановлении страны, как и те новолипчане, что пришли с фронта. Их вклад — не только в разгроме фашизма, но и в том, что благодаря им наше государство поднялось из руин. Это были железные люди!
Возложив цветы к монументу «Слеза», начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов сказал:
— 80 лет благодарные потомки помнят. И мы будем хранить память о подвиге наших дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек. Хочется выразить огромную благодарность ветеранам войны и ветеранам труда — ведь это их совместный подвиг обеспечил победу над германским нацизмом. Кто-то из них бил врага на передовой, кто-то стоял у станка. А ведь на производстве трудились даже дети! Всем им — низкий поклон.
В семье Артема Голощапова были и те, кто вернулся с войны, и те, кто погиб на ее фронтах.
— Брат моей бабушки ушел на фронт в 18 лет и погиб. Но в нашей семье его помнят всегда, — сказал Артем Голощапов.
Бывший работник НЛМК, ныне пенсионер, 70-летний Виктор Лапин пришел возложить цветы к монументу с большим полотнищем в виде сержантского погона, усеянного медалями и орденами.
— Мой отец прошел две войны. После разгрома Японии еще долго оставался в Маньчжурии, передавал нашу боевую технику китайцам. Так распорядилось тогда правительство СССР. О войне отец почти никогда не рассказывал. Но в каждый День Победы мы ходили на парады, когда они проводились. Ушел папа в 1996 году. В память о нем я каждое 9 мая посещаю мероприятия, посвященные этому дню. Никогда не могу сдержать слез в этот день. В нашей голове даже не может уместиться то, какой подвиг они совершили! — поделился Виктор Лапин.
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