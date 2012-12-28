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Происшествия
В Липецкой области сухо и до +17
Погода в Липецке
В Липецкой области режим воздушной опасности продолжался два с половиной дня
Общество
Новолипчане вспомнили павших и возложили цветы к монументу «Слеза»
Общество
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Общество
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44 минуты назад

Новолипчане вспомнили павших и возложили цветы к монументу «Слеза»

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 2000 работников Новолипецкого завода. 620 из них не вернулись, около 300 пропали без вести.

Всех их в День 80-летия Великой Победы вспоминали в сквере имени Ивана Франценюка у монумента «Слеза».

Сначала священники Покровского храма провели крестный ход и литию по павшим.  Затем  жители Левобережья, работники НЛМК и представители депутатского корпуса горсовета возложили к монументу цветы.
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— От имени Липецкого городского Совета депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот священный праздник навсегда останется символом мужества, стойкости и несгибаемой воли нашего народа. Подвиг тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто восстанавливал страну из руин, — бессмертен. Сегодня, глядя в ваши мудрые глаза, мы видим историю. Историю мужества, когда совсем юные мальчишки и девчонки вставали на защиту Родины. Историю стойкости, когда весь народ, от мала до велика, жил со словами: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Липецк помнит своих героев. Помнит, как наши земляки сражались под Сталинградом и на Курской дуге, как ковали победу у станков. И сегодня мы, ваши дети, внуки и правнуки, говорим вам самое главное: спасибо! Сегодня наш долг — не только хранить память о героях, но и окружать заботой тех, кто подарил нам мирное небо. Липецк гордится своими ветеранами, и мы сделаем всё, чтобы ваши подвиги помнили, а ваши годы были наполнены вниманием и теплом, — сказала председатель городского Совета Евгения Фрай.

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«Всё для фронта! Всё для Победы!» — этому лозунгу следовали новолипчане в годы войны. Завод дважды эвакуировали на Урал, но и оставшиеся в Липецке рабочие выпускали военную продукцию.

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— День Победы — главный праздник для россиян. Война коснулась каждой семьи. Мой дедушка, Стефан Егорович Литовкин, пропал без вести в 1942 году. Отец, Алексей Стефанович, когда пришла весть об этом, в 17-летнем возрасте отправился на фронт. Вернулся в 1945-м весь израненный, контуженный. Тем не менее, никогда не горевал, не грустил, продолжал жить и радоваться тому, что выжил, что страна победила. Липчанам в этот великий для страны день я желаю здоровья и терпения. Все проблемы мы переживем, — уверен депутат горсовета Василий Литовкин.

Войну прошли оба деда депутата горсовета Игоря Подзорова — Петр Николаевич Подзоров и Петр Васильевич Ляликов.

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— Петр Васильевич после Победы служил в Германии, Петр Николаевич вернулся в родную деревню, где работал трактористом. Жили, работали, воспитывали детей и внуков. Память о великой Победе всегда бережно хранилась в нашей семье. Оба дедушки всегда говорили: «День Победы — это светлый праздник, он дает надежду на жизнь». У памятника павшим в войне новолипчанам я хочу вспомнить о том, что многие работники завода, будущего комбината, ушли на фронт, многие остались ковать Победу в цехах. Но все вместе они, независимо от того, где находились, внесли свой вклад в Победу.

Начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев сказал о важности сохранения памяти о подвиге участников войны.

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— Та война была самой жестокой в истории человечества. Но они сломали хребет фашизму и обеспечили нам долгие, долгие годы мира. Ветеранам — низкий поклон за это. Всем липчанам желаю помнить это, не забывать и ценить подвиг дедов и отцов.

Отношение ко Дню Победы у депутата горсовета Михаила Русакова глубоко личное. Оба его деда и бабушка воевали:

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— К сожалению, они не дожили до моего рождения. О них я знаю только со слов родственников. Так, я знаю, что все трое — Иван Васильевич Швецов, Александр Даниилович Русаков и Татьяна Павловна Ломакина — прошли всю войну до Победы. Один из дедов после взятия Берлина и подписания Германией капитуляции еще долго служил. Другой дедушка и бабушка вернулись и участвовали в восстановлении страны, как и те новолипчане, что пришли с фронта. Их вклад — не только в разгроме фашизма, но и в том, что благодаря им наше государство поднялось из руин. Это были железные люди! 

Возложив цветы к монументу «Слеза», начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов сказал:

— 80 лет благодарные потомки помнят. И мы будем хранить память о подвиге наших дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек. Хочется выразить огромную благодарность ветеранам войны и ветеранам труда — ведь это их совместный подвиг обеспечил победу над германским нацизмом. Кто-то из них бил врага на передовой, кто-то стоял у станка. А ведь на производстве трудились даже дети! Всем им — низкий поклон.

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В семье Артема Голощапова были и те, кто вернулся с войны, и те, кто погиб на ее фронтах.

— Брат моей бабушки ушел на фронт в 18 лет и погиб. Но в нашей семье его помнят всегда, — сказал Артем Голощапов.

Бывший работник НЛМК, ныне пенсионер, 70-летний Виктор Лапин пришел возложить цветы к монументу с большим полотнищем в виде сержантского погона, усеянного медалями и орденами.

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— Мой отец прошел две войны. После разгрома Японии еще долго оставался в Маньчжурии, передавал нашу боевую технику китайцам. Так распорядилось тогда правительство СССР. О войне отец почти никогда не рассказывал. Но в каждый День Победы мы ходили на парады, когда они проводились. Ушел папа в 1996 году. В память о нем я каждое 9 мая посещаю мероприятия, посвященные этому дню. Никогда не могу сдержать слез в этот день. В нашей голове даже не может уместиться то, какой подвиг они совершили! — поделился Виктор Лапин.


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