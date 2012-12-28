Циклон с юга несет в Липецкую область дожди и кратковременное похолодание

10 мая через территорию Липецкой области пройдет южный циклон, который принесет дожди - ночью местами сильные. 11 и 12 мая регион окажется в тыловой части циклона — кратковременные дожди вероятны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 5-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем — от +9 до +14 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью дождь, днем кратковременный дождь.Ночью на улице — от +3 до +5 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.День 10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2024 году — 4 градуса мороза.